Coca-Cola puso a parejas homosexuales en sus anuncios en Hungría y ahora enfrenta críticas

Anuncios de Coca-Cola en Hungría.

Nueva York (CNN Business) — Coca-Cola publicó en Hungría anuncios que incluyen imágenes de parejas del mismo sexo besándose y sosteniendo botellas de Coca-Cola. Ahora la compañía enfrenta una reacción violenta de políticos húngaros y activistas conservadores. Pero Coca-Cola no tiene planes de retroceder.

Al menos un destacado político del gobernante partido Fidesz de Hungría y medios de comunicación conservadores han pedido boicotear los productos de Coca-Cola o prohibir la serie de anuncios “Love is Love” de la compañía.

“The Coca-Cola Company se esfuerza por la diversidad, la inclusión y la igualdad en nuestro negocio, y también apoyamos estos derechos en la sociedad”, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado. “Como un antiguo defensor de la comunidad LGBTQI, creemos que todos tienen derecho a amar a la persona que elijan. La campaña que se está ejecutando actualmente en Hungría refleja estos valores”.

Coca-Cola lanzó la campaña “Love is Love” en Hungría días antes del progresivo festival Sziget, que está programado para comenzar en Budapest esta semana. Los carteles contienen lemas, como “Cero azúcar, cero prejuicios”.

Los anuncios se pueden ver en las estaciones de tren y en otros lugares de la capital del país, según varios informes de medios locales. Coca-Cola también compartió imágenes de los anuncios en su página húngara de Facebook durante el fin de semana.

Las encuestas muestran que un número creciente de húngaros apoya los derechos de los homosexuales. Una encuesta de 2017 realizada por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex encontró que más del 60% de los residentes del país cree que se deben otorgar los mismos derechos a todos, independientemente de su orientación sexual.

Pero István Boldog, miembro del parlamento y líder del partido Fidesz, llamó a un boicot de los productos de Coca-Cola hasta que se retiren los anuncios.

Una petición en línea que llama a un boicot y a que los funcionarios locales prohíban los anuncios ha cosechado aproximadamente la mitad de su objetivo de 50.000 firmas.

“Hasta ahora, las grandes empresas en Hungría no se han publicitado con contenido y mensajes abiertamente homosexuales. No sean ilusos, esto es una prueba”, dice una versión traducida de la petición. “Si la sociedad húngara acepta esto, habrá más y más pasos. Carteles, comerciales, películas, productos con el arco iris, etc. Y a medida que continuamos deslizándonos cuesta abajo, será cada vez más difícil detenerlo”.

El país actualmente reconoce las uniones legales para parejas del mismo sexo, pero el partido Fidesz y su líder, el primer ministro Viktor Orban, se oponen a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Un informe reciente de ILGA también pidió a los legisladores húngaros que hagan más para prevenir la discriminación contra los húngaros LGBTQI.

Budapest, la capital, a menudo organiza eventos pro-derechos de los homosexuales, incluido un desfile anual del Orgullo.

El festival Sziget es un evento anual de una semana con invitados musicales de alto perfil y que promueve un “ambiente donde nadie puede ser discriminado o insultado por su color de piel, religión o identidad sexual”.

El partido Fidesz y Orban, que ha ganado tres mandatos consecutivos desde 2010, se han enfrentado con otros líderes de la Unión Europea sobre cuestiones de matrimonio igualitario, así como las políticas de inmigración de línea dura de Orban y la represión de las instituciones democráticas en Hungría.