5 cosas que debes saber este 8 de agosto: armas en EE.UU., temor entre latinos tras tiroteo y Wanda Vázquez jura como gobernadora de Puerto Rico

Primero la verdad.

1. Estados Unidos bajo asalto: la crisis de armas

CNN organizó un foro ciudadano sobre la crisis de las armas en Estados Unidos tras los tiroteos del fin de semana en El Paso y Dayton, que dejaron 31 muertos. En el foro participaron sobrevivientes de tiroteos masivos, incluidos aquellos en el club nocturno Pulse de Orlando en Florida; la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut; una iglesia en Sutherland Springs, Texas; la secundaria Columbine y el cine Aurora en Colorado. Se habló de la violencia armada en Estados Unidos, el nacionalismo blanco, el aumento de los crímenes de odio, y si el presidente y el Congreso tomarán o no alguna medida para hacer que Estados Unidos sea más seguro. La Asociación Nacional del Rifle se negó a participar en el foro.

2. Temor entre latinos en EE.UU. después del tiroteo en El Paso

En las calles de El Paso, Texas y en todo Estados Unidos, muchas personas que hablaron con CNN esta semana dijeron que estaban impactadas, pero no sorprendidas de saber que el pistolero había criticado a los latinos e inmigrantes en un manifiesto racista que incluye algunas frases que el presidente Trump ha pronunciado en el pasado. Jorge Chepote, un ejecutivo de negocios de 49 años en St. Louis, le dijo a CNN que, hace unas semanas, temía que algún día hubiera un tiroteo dirigido a inmigrantes. “Ahora que ha sucedido, se vuelve más real”, dijo el martes. “No es que vamos a cambiar la forma en que vivimos nuestras vidas, porque eso sería ceder ante el miedo, pero ciertamente es algo en lo que debemos ser más cuidadosos”.

3. Wanda Vázquez asume la gobernación de Puerto Rico, ¿permanecerá en el cargo?

Wanda Vázquez, quien hasta este miércoles era secretaria de Justicia de Puerto Rico, asumió como gobernadora de la isla después de que el Tribunal Supremo determinara como inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi, quien había juramentado en el cargo tras la salida de Ricardo Rosselló por la crisis provocada tras el escándalo conocido como los “RickyLeaks”. Según las leyes, Vázquez debe asumir por ser la próxima en la línea de sucesión. Sin embargo, ella ha indicado anteriormente que no tiene interés en ocupar el cargo por lo que se espera que nombre a otra persona como secretario de Estado, para que esa persona asuma el poder en La Fortaleza.

4. ¿Cuál es la filosofía del supremacismo blanco?

El supremacismo blanco habría motivado en parte al sospechoso de cometer la reciente masacre en El Paso, Texas. ¿Qué es el supremacismo blanco y cuál es exactamente su filosofía? Según algunos expertos, esta creencia racista tiene la convicción de que la raza blanca es superior a las otras y que, por lo tanto, debería dominar la sociedad, entre otras características.

5. Egan Bernal, homenajeado en su tierra natal

Egan Bernal, el ciclista colombiano, ganador del Tour de Francia de 2019, llegó a su natal Zipaquirá, donde fue recibido por sus paisanos. Bernal entregó a la ciudad la camiseta amarilla o maillot, que identifica al líder de la competencia de ciclismo más importante del mundo.

A la hora del café

FedEx ya no hará entregas terrestres a Amazon

La estrategia de entrega independiente de Amazon ha alejado a uno de sus mayores socios. FedEx finalizará su contrato de entrega terrestre con Amazon.

Hallazgo de un fósil revela que el loro más grande del mundo tenía más de 90 centímetros de altura

Hace unos 19 millones de años, el loro más grande del mundo vivía en Nueva Zelandia y usaba su pico para romper los alimentos, según un nuevo estudio.

El oro llega a su máximo nivel en seis años

Los inversores se apresuran a comprar oro y bonos del Gobierno de EE.UU. a medida que los temores de una recesión mundial, provocada por una guerra comercial, se vuelven más reales. Ese impulso elevó los precios de oro de EE. UU. este miércoles, brevemente, por encima de los US$ 1.500 por onza por primera vez en más de seis años.

Un telescopio captó una gaviota a 3.700 años luz de distancia (es una nebulosa, no te confundas)

El telescopio de estudio VLT, del Observatorio Europeo Austral, capturó los detalles y características que comprenden esta nebulosa. Se trata de uno de los telescopios topográficos más grandes del mundo.

Disney+, Hulu y ESPN+ costarán solo US$ 13 al mes

Disney revela nuevos detalles de su servicio de streaming próximo a estrenarse, Disney+. Los clásicos “Home Alone” y “Night at the Museum” serán parte del contenido exclusivo de la plataforma. Entre los planes mensuales se encuentra una suscripción a Disney+, Hulu y ESPN+ por US$ 13.

La cifra del día

US$ 2,5 millones

Roban 2,5 millones de dólares de la Casa de la Moneda en México en un atraco a plena luz del día.

La cita del día

“Estaba interesado en qué hace que personas horribles hagan cosas horribles”

Adelia Johnson, la exnovia de Connor Betts, el atacante de Dayton, afirma que él, como estudiante de psicología, estaba fascinado con los tiroteos masivos.

Y para terminar…

Mira el dueto sorpresa de Ariana Grande con Barbra Streisand

La estrella de la música pop, Ariana Grande, se unió a la legendaria cantante Barbra Streisand en el escenario durante su concierto en Chicago, para cantar uno de sus éxitos de hace 40 años.