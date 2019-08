¿Registrar las maletas o llevar equipaje de mano? Los lectores tienen su opinión

(CNN) — Olvídate de El señor de las moscas. Si deseas ver dientes y garras cubiertos de sangre, encierra a un grupo de humanos dentro de un tubo presurizado durante ocho horas y mira qué tan rápido se dividen en facciones.

Con los viajeros que registran las maletas en un lado y los devotos del equipaje de mano en el otro, es algo muy bueno que no se permitan armas en la cabina del avión.

Les pedimos a los lectores de CNN Travel que nos contaran dónde se encuentran en el gran debate sobre el equipaje, después de que dos periodistas de CNN expusieron los pros y los contras.

Sus respuestas fueron apasionadas, reflexivas e informativas. Tuvimos cerca de 500 respuestas, y se dividieron en tres campos.

Los entusiastas de registrar el equipaje fueron el grupo más grande, con 37%, mientras que los aficionados al equipaje de mano representaron 33% de los comentarios, y el 30% de las personas dijeron: “Depende del viaje”.

Mira lo que los lectores dijeron a continuación (las respuestas han sido editadas para brevedad).

Quitarse un peso de encima

Los fanáticos del check-in adoran que puedan deslizarse sin problemas por todo el aeropuerto y dicen que les quita mucho estrés al viajar.

“Trabajo para una aerolínea y viajo con frecuencia. Intento empacar ligero pero siempre registro mi maleta, incluso si es de tamaño de equipaje de mano, porque odio llevar el equipaje a través de la seguridad y el aeropuerto” (Alketa).

Expectativas de peso

Al viajar durante largos períodos o en un clima frío, es difícil exprimir todos sus productos en un equipaje de mano. Además, muchos viajeros tienen requisitos especiales: equipo médico, cochecitos de bebé, bastones, lo que sea, y el embalaje reducido simplemente no es una opción.

Luego está el simple hecho de que algunos de nosotros somos más grandes que otros. “Soy un tipo bastante grande y esos maletines de mala calidad no cumplen mis estándares” (inglés en tránsito en Japón.)

Política injusta

Muchas personas tienen dificultades físicas que simplemente les impiden alcanzar y poner el equipaje en el compartimiento encima de sus cabezas.

“Es discriminatorio obligar a las personas discapacitadas, ancianos y con problemas para alcanzar alturas, a pagar una valija registrada”. (Terry Schumann, Sylva, NC.)

“¿Qué hacer cuando eres una persona discapacitada que debe llevar extras y / o artículos de reemplazo en caso de que algo importante se pierda o se rompa? Dos aerolíneas diferentes rompieron mi andador rodante y tuve que usar un bastón (metido en el equipaje registrado) hasta que encuentre otro. Las aerolíneas muy, muy a menudo se niegan a ayudar” (Austin, Texas).

Liberar nuestras piernas

Una frustración común de aquellos que han registrado sus maletas es cuando se les pide que pongan su equipaje de mano debajo del asiento delantero para dejar espacio en el compartimento superior para los pasajeros que llevan maletas como equipaje de mano. “No solo es incómodo, sino que potencialmente romperé cualquier cosa allí con mis pies”, dice Nick de Suburban, Chicago.

Libera el pasillo

Nuestros lectores odian cuando las personas bloquean el pasillo al cargar o desempacar maletas. “Las molestias generales (sin mencionar la competencia) son molestas en el mejor de los casos y potencialmente mortales en el peor”, dice Jim Steele, señalando que puede dificultar una evacuación de emergencia.

Registra tu maleta y evita la fila

“Puedo darme el lujo de esperar las llamadas afuera de la zona de embarque. Espero hasta que todos los compartimentos superiores estén llenos y terminen (así protejo mi cabeza de aquellas personas que intentan catapultar sus maletas encima de mí))” (Lesley Peter, Yucatán, México).

A la gente le encanta Southwest

Muchos lectores viajan con equipaje registrado de forma gratuita gracias a las tarjetas de crédito vinculadas a las aerolíneas. También hubo una gran cantidad de expresiones amor por Southwest Airlines.

“Realmente desearía que menos aerolíneas estafaran a las personas con cargos por equipaje, y más fueran como Southwest con sus dos maletas documentadas gratis. Si alguna vez has volado en Southwest, sabes que hay mucho espacio en el compartimento superior y el abordaje va más rápido, incluso en un vuelo completo, porque la gente puede registrar una maleta sin pagar un ojo de la cara” (Dave Sturtz, Gold Hill, Colorado).

Viajar por negocios

“En el pasado, el equipaje de mano era la decisión inteligente de los viajeros de negocios, pero ahora TODOS tienen un equipaje de mano. Ahora te unes a la lucha por el espacio aéreo, el infierno que es la verificación de la TSA, y la temida espera en una línea no organizada cuando hacen verificaciones en la puerta de embarque” (John Gibson, Omaha NE).

Empacar liviano y reutilizar la ropa no es una opción cuando estás “tratando de causar una impresión en un ambiente de negocios. Cuando tu horario está muy atareado, empacas lo mismo, sin dejar nada al azar” (Judith Ganes, Ciudad de Panamá, Panamá).

Registro en la puerta de ebarque: el caso a favor y en contra

“Cada vez que vuelo, empaco un maleta de mano. Una vez que llego a la puerta, el personal inevitablemente pide voluntarios para registrar su equipaje, de forma gratuita (y agradezco)” (Jessalyn Goodman, Cincinnati, OH).

“Con las aerolíneas de bajo costo, siempre existe la posibilidad de que tu equipaje de mano cuidadosamente embalado se registre en el mostrador”. (Doctor Gopinath, Hyderabad, India.)

“Las aerolíneas han forzado la situación actual. La mayoría de las personas saben que pueden registrar su equipaje de mano de forma gratuita, así que ahora el área de la puerta funciona como el mostrador de facturación utilizado para ello, y el puente de embarque es como la banda para reclamar el equipaje. Está abarrotado, lento y es una experiencia terrible”. (Andrew, Madison, WI.)

Rhonda Howard de Chicago: “Mi voto es que todos tienen que pagar su equipaje… o que nadie lo haga” (Rhonda Howard, Chicago).

Mantén la calma y sigue

El peso del equipaje registrado es importante

“Los pilotos deben calcular el peso del equipaje en el peso y el equilibrio de la aeronave. Revisa tus maletas, brinda a los pilotos los datos que necesitan, contrata a alguien que cargue tus maletas, cuida tu espalda, sube y despacio y con calma” (Gina de Maryland, azafata retirada).

Muéstrame el dinero

“Me niego a pagar más por algo que alguna vez fue gratis” (Erika Orejola Orange, Ca).

Ahorra tiempo

Los aficionados del equipaje de mano adoran poder llegar al aeropuerto con un tiempo justo y también salir más rápido. Esto también puede facilitar hacer conexiones con poco margen de tiempo.

“Los boletos electrónicos, además de no hacer colas para registrarse y no reclamar equipaje, me permiten ahorrarme al menos una hora de experiencia en el aeropuerto en cada trayecto. Eso vale cada inconveniente que tengo al necesitar doblar cuidadosamente mi ropa”. (Stephen, Reino Unido).

Flexibilidad

“Cuando los vuelos se cancelan / retrasan, tú haces fila para volver a reservar y a menudo te preguntarán ‘¿Tiene equipaje registrado?’. Si solo llevas un equipaje de mano, tienen más flexibilidad para cambiar la ruta de tus vuelos” (Quin Wetzel, Cincinnati, OH).

Derek, de Florida, se quedó atrapado durante más de una hora en una fila para dejar su equipaje registrado y, después de perder su vuelo, fue puesto en espera. “No terminé llegando a mi destino, porque todos los vuelos estaban llenos. Al menos mi equipaje registrado tuvo una buena visita a St. Louis, mientras esperaba en el aeropuerto”.

Embarca temprano

Sin embargo, los pasajeros dijeron que debían abordar temprano —ya sea haciendo cola, comprando embarque prioritario o teniendo estatus prémium de la aerolínea— si querían estar seguros de poder llevar sus maletas en la bodega del avión.

“El simple hecho es que cuanto más alto sea tu estatus en la aerolínea, más pronto subirás al avión. Los pasajeros de bajo estatus / sin estado registraran sus maletas en la puerta” (Art, Estados Unidos).

Recuperar el control

Mientras que a los fanáticos del check-in les encanta sentirse liberados de sus maletas, los devotos del equipaje de mano dicen que disfrutan sentirse en control de a dónde van ellos y su equipaje. Las personas que empacan de manera inteligente tienen muchos consejos que ofrecer, desde bolsas con cierre hermético hasta cubos de empaque y acondicionadores sólidos para el cabello.

“Usa tu mejor atuendo en el avión. Además de ahorrar mucho espacio, logras que te traten mejor” (H. Green, Chicago, IL).

Soluciones prácticas

“Con una maleta registrada usualmente termino con ropa / zapatos que nunca toco, y al desempacar me doy cuenta de que realmente no los necesitaba” (Sandy Tello, Houston).

“Es más fácil navegar una vez que llegas a tu destino. Como viajero solitario de 1,5 m, no es factible que arrastre una maleta casi tan grande como yo por las calles adoquinadas, el metro y los autobuses”. (Heather Shank, Louisville, KY).

Mantén tu equipaje como nuevo

“El equipaje es muy bonito cuando lo compras por primera vez. Pero cuando hace su viaje a una bodega de carga, flota en la pequeña cinta transportadora y queda lleno de abolladuras, marcas negras, raspones y cerraduras rotas” (Allison, Houston, TX).

Cosas preciosas

A muchas personas, especialmente aquellas con equipos caros de cámaras o medicamentos vitales, les gusta mantener todo cerca.

“Cualquier indiferencia que las aerolíneas tengan hacia sus pasajeros, multiplícala por tu equipaje” (Joshua Mellin, Chicago).

“En la rara ocasión en que registre una maleta y me separe de ella, es bueno saber que no moriré en un lugar extraño sin ropa interior limpia” (Chip Brown).

Lecciones aprendidas

“Después de que tu equipaje no ha aparecido (en algunos casos, nunca teniéndolo de vuelta) en numerosas ocasiones, simplemente te aseguras de que vas a tenerlo en tu destino al llevarlo contigo”. (Gail)

Apretados en el medio

Alrededor de un tercio de las personas que respondieron dijeron que había una variedad de factores que afectaban su decisión de registrarse o llevar el equipaje: precio, duración del viaje, época del año, si estaban empacando regalos, etc.

¿Y lo principal que todos tenían en común? Un llamado a consideración para los compañeros de viaje.

Obedece a las reglas

“Estoy enfurecido por el tamaño de los bolsos que las personas traen a los aviones” (Charlotte, Fairfax, VA).

“Tuve una experiencia en la que un chico rompió el compartimiento de equipaje tratando de cerrar la puerta con una maleta de gran tamaño. Costó más de una hora de retraso reparar el contenedor” (Mark A. Butterworth, Muscatine, IA).

https://pmd.cdn.turner.com/cnn/.e/interactive/html5-video-media/2019/08/05/DisembarkingPlaneArticleLoop.mp4

No acapares los contenedores

“Desafortunadamente, hay pasajeros que tienen asientos cerca de la parte trasera del avión a quienes les gusta guardar sus maletas más cerca del frente para no tener que lidiar con ellas en los pasillos estrechos. La cortesía común dictaría que todos pongan su equipaje de mano en el compartimento sobre su asiento” (Jim de Alemania.)

¿Un cargo por equipaje de mano?

“Creo que las aerolíneas deberían cobrar por el equipaje de mano y hacer que el equipaje registrado sea gratuito, para agilizar el embarque y el desembarque” (Frank Perch, Filadelfia).

“Yo votaría por los compartimientos superiores de tamaño estrictamente limitado y asignados por asiento, que cuestan dinero para reservar” (Ruech, Munich).

“El desafío en estos días es saber qué aerolínea permite qué. Atrás quedaron los días en que prácticamente todas las aerolíneas tenían las mismas reglas” (Ken McLeod, Ayrshire, Escocia).

Una alternativa

“Envío mi equipaje con Federal Express, etc. a mi hotel y lo devuelvo en una robusta caja de aluminio. De esa manera puedo llevar cualquier cosa” (Fran Gerber).