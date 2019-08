Adolescentes negros recaudaban dinero para su equipo de fútbol y una mujer blanca los apuntó con un arma, dice la policía

(CNN) — Cuatro adolescentes de Arkansas iban de puerta en puerta, recaudando dinero para el equipo de fútbol americano de su escuela secundaria, cuando una mujer los mantuvo a punta de pistola, dice la policía.

Los menores de décimo grado, todos negros y que no fueron identificados debido a su edad, estaban vendiendo tarjetas de descuento para restaurantes y tiendas en Wynne, Arkansas, el 7 de agosto. Jerri Kelly, quien le dijo a la policía que era una agente de policía jubilada y esposa de un administrador de la cárcel del condado, detuvo a los jóvenes frente a su casa, según un informe policial.

Kelly, que es blanca, dijo que vio a los adolescentes haciendo alboroto, según el informe policial. Llamó al Departamento de Policía de Wynne para denunciar a “personas sospechosas” y en una declaración posterior dijo: “Todos los hombres eran negros, y sé que esta zona residencial es blanca”.

Cuando los chicos se acercaron a su casa, caminando por su camino de entrada y de pie en su patio, Kelly tomó su revólver y salió a preguntar qué estaban haciendo, según sus declaraciones. A pesar de que dijeron que no estaban robando, Kelly le dijo a la policía que ella les indicó que se tiraran al suelo.

Uno de los muchachos dijo a los agentes que pensaba que era una broma hasta que Kelly dijo que “se tirara al p*** suelo y separara las piernas”, dice el informe policial.

Cuando estaban en el suelo, dijeron los muchachos en sus declaraciones, ella les dijo que dispararía si se movían. Preguntó si sabían quién era y de quién era la casa. Cuando los chicos trataron de explicar lo que estaban haciendo —según le dijeron a la policía— ella los acusó de mentir.

“Pensé que me iba a disparar en la cabeza, por cómo estaba actuando”, dijo uno en su declaración.

Cuando los agentes llegaron, encontraron a los cuatro niños acostados boca abajo en el suelo, con las manos detrás de la espalda, y Kelly de pie a unos 3 metros de ellos con un arma desenfundada, según el informe policial. Uno de los policías, que también era un agente destinado a recursos escolares, reconoció a los muchachos y le explicó la situación a Kelly. Se les permitió pararse, y la situación se calmó.

Mientras los muchachos caminaban hacia el vehículo patrulla de los oficiales, Kelly les dijo que esperaran y comenzó a gesticular sobre su color de piel y el de ellos.

“No se trata de eso”, dijo, según la declaración del agente que acudió al lugar. “Si vas a vender tarjetas, actúa como si estuvieras vendiendo tarjetas… no estés pasando el rato allí, y luego no vayan a mi casa. No actúen así. Sean hombres y vendan tarjetas”.

Dos de los muchachos le dijeron a la policía que Kelly los hizo estrecharle la mano.

Kelly le dijo a la policía que no le parecía que los niños estaban vendiendo algo, dice el informe. “Pasaron unos buenos cinco minutos bromeando y jugando en la entrada [del vecino] y en su casa. Eso no es vender tarjetas”, dijo, según el informe.

Los vecinos le dijeron a un agente que vieron a los niños caminando por la calle, jugando y corriendo, pero “nada fuera de lo común”, dice el informe.

Kelly, de 46 años, fue arrestada este lunes y acusada de cuatro cargos de asalto agravado y encarcelamiento falso de primer grado, ambos delitos graves, así como cuatro cargos de poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado.

La policía no tomó inmediatamente una foto de Kelly, pero el sheriff del condado de Cross, David West, para quien trabaja el esposo de Kelly, le dijo a WMC, afiliada de CNN, que no se debió a un tratamiento preferencial sino a un “problema médico” durante su detención. Más tarde se tomó una foto policial.

No está claro si Kelly presentó una declaración de culpabilidad en su primera aparición en la corte este jueves. Su próxima audiencia está programada para el 30 de septiembre. CNN no pudo determinar de inmediato si tiene un abogado.

El Superintendente de Escuelas del Condado de Wynne, Carl Easley, dijo en un comunicado que su distrito revisará la política de recaudación de fondos y “considerará prohibir cualquier venta de puerta en puerta”.

“Estamos muy preocupados por nuestros hijos”, dijo.

– Tina Burnside de CNN contribuyó a este informe.