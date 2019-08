Fiscalía de Ecuador presentó nuevos hallazgos del celular de Ola Bini

(CNN Español) — La Fiscalía de Ecuador presentó nuevos hallazgos relacionados con el caso del ciudadano sueco Ola Bini, amigo de Julian Assange, quien es investigado desde abril en Ecuador por presunta participación en el delito de ataque a sistemas informáticos.

La Fiscalía dice que estos nuevos hallazgos surgen tras la obtención de información del celular de Ola Bini. Los peritos de la Fiscalía lograron acceder a la clave del teléfono y la información durante una audiencia la semana pasada.

Así lo confirmó este viernes ante los medios de comunicación Carlos Soria, abogado de Bini: “Dentro de los procesos investigativos de la Fiscalía se nos convocó a una audiencia privada de extracción en virtud de que la Fiscalía ingresó al teléfono del señor Ola Bini y estuvimos en la audiencia privada pero lo importante no es eso, lo importante es que una audiencia es privada y tiene información reservada”, destacó Soria.

Según la Fiscalía, durante la “audiencia de extracción” sus investigadores detectaron a través de fotografías del teléfono que Bini en 2015 habría intentado forzar las seguridades de los sistemas informáticos de la empresa estatal Petroecuador, de la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia y de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

El abogado de Bini rechazó esta afirmación e insistió en que su defendido no es un hacker, sino una persona que se dedica a defender y preservar la seguridad de los sistemas informáticos. Además, Soria dijo que una fotografía no puede ser considerada como prueba y enfatizó que pedirá que no se la incluya dentro del expediente pues ni la defensa de Bini ha accedido a dicha fotografía.

Soria insiste en que tomar una foto de un hackeo es algo inverosímil: “Es absurdo que una persona que haga semejante estupidez o delito tome una foto de su propia computadora hackeando y se la envíe a otra persona, todo esto es completamente inverosímil”.

La defensa de Bini negó este viernes a CNN que el sueco se haya reunido en Ecuador con algún hacker. Su abogado respondió que “nunca lo ha hecho”.

La ministra del Interior, María Paula Romo, sostiene que Bini estaría involucrado en actividades para desestabilizar al

Gobierno del presidente Lenín Moreno a través de medios informáticos. Aunque la ministra no ha precisado de qué manera Bini habría incurrido en este delito, ha dejado que jueces y fiscales lo determinen.

Bini ha negado estar involucrado en actividades para desestabilizar al Gobierno de Moreno y ha insistido en que aprecia a Ecuador.

Además, Romo dijo a CNN a finales de julio que las autoridades siguen investigando supuestos vínculos de Ola Bini con Julian Assange, a quien visitó al menos 12 veces en la Embajada de Ecuador en Londres: “Era un asiduo visitante de la Embajada de Ecuador en Londres, tenía una conexión directa con el señor Julian Assange y presumimos que también con sus actividades. Esperamos que sea la administración de justicia, fiscales y jueces, los que digan si estas presunciones que tenemos se confirman o no”, señaló Romo.

Bini ha negado nexos con Wikileaks, y aunque sí admite ser amigo de Assange, desconoce si el creador de Wikileaks recibió material hackeado.

El amigo de Assange se presentó este viernes como cada semana ante la Fiscalía para cumplir con esta disposición judicial. El periodo de instrucción fiscal sigue abierto.