Muere Isabel Toledo, diseñadora que hizo el vestido de Michelle Obama en 2009, según un informe

(CNN) — Isabel Toledo, la aclamada diseñadora cubanoestadounidense, mejor conocida por crear el vestido de inauguración de Michelle Obama en 2009, murió, dijo su esposo Rubén Toledo, a The New York Times.

Tenía 59 años. La causa fue cáncer de seno, precisó su esposo.

Isabel Toledo fue considerada como una “diseñadora de diseñadores” que se centró en la técnica y evitó ser el centro de atención mientras se hacía famosa a través de miradas que combinaban la alta costura tradicional con accesibilidad lista para usar.

“Se supone que no debo decir que no soy una persona de moda, pero no lo soy… me encanta el diseño”, dijo a CNN en una entrevista de 2012.

“El diseño es muy diferente a la moda. Es por eso que el diseño dura para siempre. Es como un ingeniero. Me encanta diseñar una prenda. Hacer que esto funcione, hacer que funcione, hacer que esta escultura funcione”.

Toledo nació en Cuba, donde aprendió a coser cuando tenía 8 años porque “no pude encontrar nada que amara”, dijo en 2012.

Después de mudarse a Estados Unidos, perfeccionó su oficio como modista profesional en el Fashion Institute of Technology, la Parsons School of Design y el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, donde realizó una pasantía para Diana Vreeland.

Isabel Toledo conoció a su futuro esposo, Rubén Toledo, en la escuela secundaria en Nueva Jersey.

Les tomaría varios años juntarse, personal y profesionalmente, pero los dos eventualmente se convirtieron en colaboradores cercanos en una asociación que fue una maravilla del mundo de la moda.

Los dos fueron inseparables, dijo Valerie Steele, directora y curadora en jefe del Museo de FIT. El museo realizó dos exposiciones de la obra de Toledo que exploraron su amor por la creación de patrones y la transformación de patrones bidimensionales en prendas tridimensionales que se convirtieron en sus firmas, dijo Steele.

“Isabel Toledo fue una diseñadora de modas brillante. La conocí por primera vez en 1990 e inmediatamente sentí que era una diseñadora original e inspiradora, y una persona hermosa”, dijo Steele.

Artista e ilustradora aclamada, Rubén dibujó sus diseños, incluido el atuendo que la convirtió en un nombre familiar, un cambio de hierba de limón y un abrigo a juego que Michelle Obama usó para la inauguración de su esposo en 2009.

Toledo le dijo a CNN en 2012 que su inspiración fue un pequeña muestra de tela de hierba de limón en su estudio.

“La emoción detrás del vestido fue esa pieza de tela”, dijo.

Con el tiempo avanzando antes del evento, le explicó la idea a su esposo, quien dibujó el vestido, lo envió por correo electrónico y rápidamente obtuvo la aprobación.

“Todavía sudo pensando en ese día”, dijo.

Pero a pesar de su experiencia en el mundo de la moda, dijo que prefería centrarse en el diseño.

“Me fascina todo si tengo que pensar: ¿Cómo coso esta tela? ¿Qué estoy diciendo con la tela? No tiene nada que ver con ‘¿Cómo se ve?'”

Toledo también diseñó elementos más masivos, incluyendo una serie de botas, zapatos de salón, zapatos planos y bolsos para la cadena de descuento Payless.

“Como diseñadora, tu objetivo es comunicar y realizar tu trabajo, independientemente de si estás haciendo un vestido, una camiseta o incluso un cenicero”, dijo.