Verificación de hechos: Trump afirma falsamente que Melania Trump “conoció a Kim Jong Un”

Washington (CNN) — Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio una conferencia de prensa conjunta este lunes con Emmanuel Macron, presidente de Francia, antes de su partida de la cumbre del G7 en Francia. Luego se quedó para tomar preguntas adicionales por sí mismo.

Trump hizo al menos ocho afirmaciones falsas, siete de las cuales había hecho antes. (La nueva fue una extraña afirmación sobre Melania Trump y Kim Jong Un). Y realizó al menos cinco expresiones que llamaremos engañosas, cuestionables o carentes de contexto.

Afirmaciones falsas

Melania Trump y Kim Jong Un

“La primera dama ha conocido a Kim Jong Un, y creo que estaría de acuerdo conmigo en que es un hombre con un país que tiene un potencial tremendo”, dijo Trump.

Primero los hechos: Melania Trump no estuvo presente en ninguna de las tres reuniones de Trump con Kim Jong Un, y no hay evidencia de que haya hablado con Kim.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo en un comunicado el lunes: “El presidente Trump confía en su esposa sobre muchos temas, incluidos los elementos detallados de su fuerte relación con el presidente Kim, y aunque la primera dama no lo ha conocido, el presidente siente que ella también lo conoce”.

Todavía estamos llamando falsa a la declaración. La redacción de Trump, “llegó a saber”, sugirió claramente cierto nivel de interacción personal entre Melania Trump y Kim.

El acuerdo y el dinero de Irán

Trump dijo, del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, que “les dimos 150.000 millones de dólares”.

Primero los hechos: no era dinero del gobierno de Estados Unidos en primer lugar, y la cifra de “150.000 millones de dólares” es una exageración. Aunque el acuerdo nuclear con Irán permitió al país acceder a decenas de miles de millones en sus propios activos que habían sido congelados en instituciones financieras extranjeras debido a sanciones, los expertos dicen que el total fue significativamente menor a 150.000 millones.

En 2015, el secretario del Tesoro Jack Lew puso el número en 56.000 millones. Puede leer una verificación de hechos más completa sobre esta afirmación aquí.

La expiración del acuerdo con Irán

Trump dijo que el acuerdo nuclear está “casi expirando, si lo piensas”.

Primero los hechos: si bien algunas disposiciones centrales se redactaron para que caduquen en los próximos 10 a 15 años, el acuerdo en su conjunto, incluida una prohibición general sobre el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán, se escribió para continuar a perpetuidad.

El déficit comercial con la Unión Europea

Trump dijo: “La UE es otra: hemos estado perdiendo 180.000 millones de dólares al año durante muchos años”.

Primero los hechos: el déficit comercial con la Unión Europea fue de 114.000 millones de dólares en 2018, 101.000 millones de dólares en 2017, 93.000 millones de dólares en 2016.

El déficit comercial con China

Trump dijo que China había “tomado” 500.000 millones de dólares de Estados Unidos por “muchos, muchos años” y “todos los años”.

Primero los hechos: el déficit comercial con China nunca ha sido de 500.000 millones de dólares. Fueron 381.000 millones de dólares en 2018 al contar bienes y servicios, 420.000 millones de dólares solo al contar bienes.

Ignoraremos la descripción de Trump del déficit comercial como China “saca” dinero de los Estados Unidos, lo cual es rechazado por la mayoría de los economistas.

Ingresos de los aranceles en China

Trump dijo de China: “Tenemos miles y miles de millones entrando”. También dijo: “Estados Unidos, que nunca ha recaudado 10 centavos de China, en un período de tiempo bastante corto superará los 100.000 millones de dólares en aranceles”.

Primero los hechos: los estadounidenses pagan los aranceles reales, no las personas en China, y los estudios económicos han concluido que la mayoría abrumadora de los costos está siendo cubierta por los estadounidenses. (Algunos exportadores chinos también están pagando algunos de los costos, pero ciertamente no es cierto que lo estén haciendo solos). Tampoco es cierto que Estados Unidos nunca antes haya generado ingresos por aranceles sobre productos chinos: el gobierno tenía aranceles sobre China por más de dos siglos.

Además, si bien los aranceles sobre China podrían generar más de 100.000 millones de dólares en algún momento, eso no sucederá de inmediato; la cifra era de 21.000 millones de dólares en julio, informó The New York Times.

Desempleo asiático-estadounidense

Trump afirmó nuevamente que el desempleo para los asiáticoamericanos está en la tasa más baja que “nunca”.

Primero los hechos: Si bien la tasa de desempleo para los asiáticoamericanos alcanzó un mínimo antes en el mandato de Trump, la tasa en julio, 2,8%, fue más alta que en el último mes completo del mandato de Obama, 2,6%.

Producción de energía

“Siento que Estados Unidos tiene una riqueza tremenda. La riqueza está bajo sus pies. He hecho que esa riqueza cobre vida. Pronto seremos uno de los, pronto exportaremos, de hecho, en realidad lo estamos haciendo ahora. Exportando. Pero ahora somos el productor de energía número uno en el mundo y pronto lo será, con un par de tuberías que no han sido aprobadas por muchos, muchos años”, dijo Trump.

Primero los hechos: Contrariamente a la sugerencia de Trump aquí, Estados Unidos no solo se ha convertido “ahora” en el principal productor mundial de energía: ocupó el primer lugar en 2012 bajo Obama, según la Administración de Información Energética del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en el principal productor de petróleo crudo en particular durante el mandato de Trump.

“Estados Unidos ha sido el principal productor mundial de gas natural desde 2009, cuando la producción de gas natural de EE.UU. superó a la de Rusia, y ha sido el principal productor mundial de hidrocarburos de petróleo desde 2013, cuando su producción superó la de Arabia Saudita”, dice la Administración de Información Energética.

Afirmaciones engañosas, cuestionables o carentes de contexto

Declaraciones de impacto ambiental

“Soy un ambientalista. Mucha gente no entiende eso. He hecho más declaraciones de impacto ambiental probablemente que nadie que, supongo que puedo decirlo definitivamente, porque he hecho muchas, muchas, muchas de ellas. Más que nadie que haya sido presidente o vicepresidente o cualquier cosa cercana al presidente”, dijo Trump.

Primero los hechos: la administración de Trump ha hecho un esfuerzo sistemático para eliminar o debilitar las regulaciones ambientales. Hacer declaraciones de impacto ambiental no es evidencia de ambientalismo; tales declaraciones son requeridas por los gobiernos para grandes proyectos de desarrollo.

Trump es el primer presidente o vicepresidente en ser un importante desarrollador de bienes raíces comerciales, por lo que es probable que haya estado involucrado en más declaraciones de impacto ambiental que los demás. Pero esto ciertamente no lo convierte en el principal ambientalista del grupo.

Irlanda y el Reino Unido

Cuando se le preguntó acerca de las relaciones comerciales con el Reino Unido, Trump dijo: “Me encanta el Reino Unido. Tengo una gran propiedad en el Reino Unido. Me encanta el Reino Unido. No tengo idea de cómo está funcionando mi propiedad porque no me importa. Pero soy dueño de Turnberry y de Aberdeen y de Irlanda, como saben, Doonbeg”.

Primero los hechos: Irlanda, donde se encuentra el club de golf Doonbeg de Trump, no es parte del Reino Unido.

No llamaremos falso a la afirmación porque es posible que Trump estuviera tratando de distinguir su propiedad de golf en Irlanda de las demás. Pero esta no sería la primera vez que Trump sugería que pensaba que Irlanda era parte del Reino Unido; también lo hizo el año pasado.

Su riqueza

Preguntado sobre las preocupaciones de que se beneficie de la presidencia, dada su intención de celebrar una cumbre del G7 en su resort de Doral en Florida el próximo año, Trump dijo: “He gastado, y creo que lo haré, en una combinación de pérdida y oportunidad, probablemente me costará entre 3.000 y 5.000 millones ser presidente”.

Primero los hechos: No podemos verificar lo que pudo haber sucedido en un escenario alternativo en el que Trump no se convirtió en presidente, pero debemos tener en cuenta que Trump no ha presentado evidencia para apoyar esta afirmación. La revista Forbes, que estima el patrimonio neto de los súper ricos, dice que la afirmación es “absurda” y que “Trump no está perdiendo de $ 3 mil millones a $ 5 mil millones”.

La revista estima que su fortuna ha caído de 4.500 millones de dólares en 2015 a 3.100 millones de dólares.

Rusia, Crimea y Obama

Trump repitió su afirmación de que Rusia fue suspendida del G8 debido a la vergüenza personal de Barack Obama por ser “engañado” por la anexión de Crimea por el presidente ruso Vladimir Putin.

“Se lo quitó al presidente Obama. No se lo quitó al presidente Trump, se lo quitó al presidente Obama. El presidente Obama no estaba contento de que esto sucediera porque era embarazoso para él, ¿verdad? Fue muy embarazoso para él. Y él quería que Rusia estuviera fuera de lo que se llamaba el G8. Y esa fue su determinación. Putin lo superó. Fue más inteligente”, dijo Trump.

Primero los hechos: Rusia tomó Crimea de Ucrania. Si bien no podemos verificar de manera definitiva un reclamo sobre los sentimientos personales de Obama sobre el movimiento de Putin, la suspensión de Rusia del G8 fue una decisión conjunta del G8.

La expulsión de Rusia fue respaldada no solo por Obama, sino también por los líderes de Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

Tratos comerciales con China

Trump dijo sobre su relación con China: “Hemos tenido muchas llamadas. El secretario Mnuchin está aquí, y ha tenido muchas llamadas en las últimas 24 horas, pero ciertamente en las últimas 48 horas he tenido muchas llamadas, no solo una. Estas son llamadas de alto nivel”.

Primero los hechos: Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo anteriormente que “no estaba al tanto” de nuevas llamadas telefónicas entre los dos países. (Reuters señaló que el Ministerio de Comercio de China, no el Ministerio de Relaciones Exteriores, es la entidad que generalmente proporciona declaraciones sobre llamadas comerciales, pero no lo había hecho hasta las 5 pm ET del lunes).

Mnuchin, secretario del Tesoro de Trump, dijo que efectivamente había han sido “comunicaciones” y “discusiones”, pero no confirmó que hubo llamadas telefónicas reales. Actualizaremos este artículo si surge información adicional.