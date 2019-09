El papa Francisco dice que no le teme a un cisma en la Iglesia católica

A bordo del avión papal (CNN) — El papa Francisco dice que no teme un cisma dentro de la Iglesia católica, incluso cuando se enfrenta a las críticas de los católicos conservadores sobre su liderazgo.

“Rezo para que no haya cismas”, dijo el papa el martes, “pero no tengo miedo”.

Los comentarios del papa llegaron en respuesta a una pregunta de un periodista en una conferencia de prensa a bordo del avión papal. Francisco regresaba a Roma desde África, donde pasó seis días en Mozambique, Madagascar y Mauricio.

Un cisma es una ruptura formal dentro de la iglesia, generalmente debido a disputas sobre la enseñanza católica.

“Ha habido muchos cismas en la Iglesia”, dijo Francis, refiriéndose a la larga historia de disputas religiosas de la institución.

El miércoles pasado, en el vuelo de ida a África, el papa Francisco dijo que es un “honor” cuando los católicos estadounidenses tradicionalistas lo atacan.

Pero las críticas a Francisco no solo provienen de Estados Unidos, dijo el papa el martes.

“Están un poco en todas partes, incluso en la Curia”, dijo, refiriéndose a la burocracia del Vaticano.

“Al menos los que critican tienen la honestidad de decirlo. Me gusta eso. No me gusta cuando las críticas están debajo de la mesa y sonríen y muestran sus dientes y luego hay un cuchillo en la parte posterior. Esto es no leal, esto no es humano”.

Francisco también se defendió de las acusaciones de algunos católicos conservadores de que es demasiado liberal, diciendo que está en línea con otros papas como Juan Pablo II.

“El papa es demasiado comunista”, dijo Francisco, parafraseando un sentimiento conservador contra él.

“Las cosas sociales que dije son las mismas que dijo Juan Pablo II”, refiriéndose a las enseñanzas sociales de la Iglesia sobre temas como economía, política y medio ambiente.

Francisco sugirió que algunos de los que lo atacan pueden tener problemas psicológicos y deben ser tratados con amabilidad.

“Cuando ves cristianos rígidos, obispos, sacerdotes, sabes que hay problemas allí”, dijo. “Necesitamos ser gentiles con estas personas y acompañarlas”.

Durante sus 10 días en África, el papa se enfocó principalmente en tres temas centrales de su papado: combatir la pobreza, la degradación ambiental y la corrupción política.

Daniel Burke de CNN contribuyó a esta historia.