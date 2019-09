Sentencian a Felicity Huffman a 14 días de prisión por su papel en la estafa de admisión universitaria

(CNN) — La experimentada actriz Felicity Huffman fue sentenciada a 14 días de prisión por su papel en lo que las autoridades llamaron la estafa de admisión universitaria más grande jamás investigada.

Huffman también fue sancionada con una multa de US$ 30.000, 250 horas de servicio comunitario y un año de libertad supervisada, dijo hoy la jueza de la corte federal Indira Talwani en Boston.

Felicity Huffman había dicho que aceptaría cualquier castigo que la corte considerara apropiado.

Huffman, junto con su compañera actriz Lori Loughlin, es una de los padres de más alto perfil en ser atrapados en el escándalo de admisiones.

Huffman, estrella de la serie de televisión “Desperate Housewives” (Amas de casa desesperadas), presentó una carta a la jueza Indira Talwani la semana pasada en la que trató de explicar por qué le dio al cerebro de la estafa 15.000 dólares para aumentar la puntuación del examen SAT de su hija.

“En mi desesperación por ser una buena madre, me convencí de creer que todo lo que estaba haciendo era darle a mi hija una oportunidad justa”, dijo Huffman en la carta de tres páginas. “Veo la ironía en esa declaración ahora porque lo que he hecho es lo contrario de lo justo. He violado la ley, engañado a la comunidad educativa, traicionado a mi hija y le he fallado a mi familia”.

La carta de Huffman agrega otra dimensión a la decisión de sentencia que le espera a Talwani.

Huffman se declaró culpable en mayo de pagar los 15.000 dólares a una organización benéfica falsa que facilitó las argucias cuando su hija tomó las pruebas SAT.

La organización benéfica se asoció con Rick Singer, quien confesó haber ayudado a padres adinerados a hacer trampa en pruebas estandarizadas para sus hijos. Singer también sobornó a los entrenadores de la universidad para designar falsamente a los estudiantes como atletas de elite, allanando su camino hacia la admisión, según una denuncia penal.

Huffman y Singer intercambiaron correos electrónicos sobre cómo proporcionarle a su hija tiempo adicional para rendir el examen SAT, dice la denuncia, y organizaron que la niña tomara el examen en un lugar controlado por un administrador a quien Singer había sobornado.

La hija de Huffman recibió un puntaje en el SAT de 1.420 sobre 1.600 posibles, aproximadamente 400 puntos más que su examen SAT preliminar el año anterior.

Huffman luego discutió el esquema en una llamada telefónica grabada con Singer, dice la denuncia.

Huffman aceptó declararse culpable de conspiración para cometer fraude por correo en abril. Ella estaba entre los 13 padres que dijeron que se declararían culpables de la estafa.

Con información de Christina Maxouris, Mark Morales y Eric Levenson de CNN