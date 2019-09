Trump dice que su Departamento de Justicia debería ‘rescatar’ a Brett Kavanaugh

Washington (CNN) — Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamó el domingo a su Departamento de Justicia a “rescatar” al juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh después de que The New York Times publicara un extracto de un nuevo libro que detalla las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Kavanaugh que él ha negado previamente.

El extracto de “La educación de Brett Kavanaugh: una investigación”, escrito por las reporteras Robin Pogrebin y Kate Kelly, ambas de The New York Times, revisa una denuncia presentada durante el proceso de confirmación de la justicia de la Corte Suprema en 2018. Esa denuncia de Deborah Ramírez acusó a Kavanaugh de exponerse a ella en una fiesta cuando él era un estudiante de primer año en Yale, según un informe publicado en The New Yorker. Kavanaugh ha negado repetidamente la acusación.

El libro revisa la denuncia de Ramírez y contiene una nueva acusación, contada a las autoras, por un excompañero de clase masculino que, según las fuentes, se presentó al FBI y a los senadores con respecto a un incidente que presenció. Las autoras dijeron que el FBI no investigó este incidente. CNN no informa ningún detalle relacionado con el alegato porque no lo hemos verificado de forma independiente.

Trump tuiteó este domingo que Kavanaugh “debería comenzar a demandar a las personas por difamación, o el Departamento de Justicia debería acudir en su rescate”. (El presidente inicialmente escribió mal la palabra “difamación” antes de eliminar el tuit y corregir la palabra en un tuit posterior).

Al nominar a Kavanaugh, Trump aprovechó una rara oportunidad para solidificar una mayoría conservadora para una generación en la Corte Suprema. El presidente y aquellos que trabajaron para llevarlo a donde está ahora esperan ver si su cálculo fue correcto, y para tener una idea de cuán lejos y qué tan rápido se moverá la mayoría conservadora.

La elección del presidente para la Corte Suprema enfrentó acusaciones de conducta sexual inapropiada que amenazaron con hacer fracasar su confirmación en 2018.

Christine Blasey Ford, profesora de California y la primera acusadora en presentarse, testificó ante el Comité Judicial del Senado que Kavanaugh la agredió sexualmente en una fiesta cuando ambos eran adolescentes. También ha negado esa acusación.

Trump en ese momento trató de desacreditar a Ford y Ramírez, y dijo que Kavanaugh estaba “bajo ataque”. Se burló e imitó a Ford en un mitin de campaña, y acusó a los demócratas de planear “un juego de estafa” contra su candidato a la Corte Suprema.

Durante toda la controversia, los conservadores apoyaron en gran medida a Kavanaugh, a quien se confirmó en octubre que ocuparía el escaño del ex juez Anthony Kennedy después de la feroz batalla de aprobación y una votación en el Senado que culminó 50-48.

Ariane de Vogue, de CNN, contribuyó a este informe