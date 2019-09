Estados Unidos evalúa información de que ataque a Arabia Saudita se originó dentro de Irán, dicen fuentes

(CNN) — Estados Unidos ha dicho al menos a un aliado en el Medio Oriente que tienen inteligencia que muestra que un ataque era “probablemente” proveniente de escenarios en Irán, pero aún no han compartido esa información. “Una cosa es decirnos, es otra cosa mostrarnos”, dijo un diplomático de la región.

Un funcionario estadounidense le dijo por separado a CNN que EE.UU. ha considerado que el ataque se originó dentro de Irán. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no están autorizados a hablar con la prensa.

No se ha divulgado evidencia de forma pública.

Lo que los países de la región decidan hacer en reacción al ataque al campo petrolero saudí depende en gran medida de lo que Estados Unidos esté dispuesto a hacer, dijo la fuente. CNN informó anteriormente que se espera que el secretario de Estado hable con el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos el lunes y otras naciones.

El Pentágono declinó hacer comentarios. El Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron a una solicitud de comentarios.

The Wall Street Journal informó por primera vez que Estados Unidos les estaba diciendo a los países de la región que los ataques se lanzaron dentro de Irán.

El ataque a las instalaciones petroleras en Arabia Saudita probablemente involucró misiles de crucero y drones de ataque, dijo a CNN un funcionario estadounidense familiarizado con la evaluación de inteligencia. El funcionario dijo que los ataques no se originaron en Iraq, pero no dijo si se originaron en Irán o Yemen. El primer ministro iraquí emitió un comunicado el lunes diciendo que el secretario de Estado Mike Pompeo le había dicho que los ataques no se habían originado en Iraq. El Departamento de Estado, cuando se le preguntó acerca de la llamada, dijo “sin comentarios”.

Estados Unidos mantiene una mayor conciencia sobre el espacio aéreo sobre Iraq dadas las operaciones militares estadounidenses allí como parte de la coalición contra el ISIS.

Si bien los hutíes respaldados por Irán en Yemen han usado drones de ataque en el pasado, esos ataques generalmente se han lanzado contra objetivos sauditas cerca de la frontera.

Los recientes ataques contra las instalaciones petroleras sauditas representarían una mejora importante en la capacidad de los hutíes de impactar con precisión objetivos a una distancia mucho mayor que la demostrada anteriormente.

La causa raíz del ataque petrolero es “el problema de Yemen”, dice el presidente de Irán

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que la “causa raíz” del ataque petrolero “se remonta al problema de Yemen”.

Rouhani habló en una conferencia de prensa con sus homólogos rusos y turcos en Ankara el lunes, y estaba respondiendo a una pregunta de un periodista sobre si el ataque se discutió o no durante la cumbre.

“Lo que los yemeníes están haciendo es legítima defensa de sí mismos. Es una reciprocidad y un fin fundamental de este ataque solo se puede obtener a través de un proceso político“, dijo.

Rouhani no respondió directamente a las afirmaciones de la coalición liderada por Arabia Saudita de que las armas utilizadas en el ataque del sábado eran iraníes. En cambio, mantuvo el foco en el “problema de Yemen”.

“En lo que respecta al tema de los drones, tenía que ver con el petróleo, pero lo veo más como una cuestión de seguridad y estabilidad, en lugar de petróleo”, dijo Rouhani.

El líder iraní dijo que una vez que la estabilidad y la paz regresen a Yemen, entonces, naturalmente, “el petróleo que parece ser una preocupación para todos también se producirá y exportará con seguridad y estabilidad”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también respondió que el tema del ataque no se discutió durante la cumbre.

“Sabes cuál es la situación de Rusia, estamos decididos a evitar una grave catástrofe humanitaria”, dijo Putin. “Creemos que la mejor manera de resolver esta crisis es llegar a un acuerdo entre todas las partes involucradas en esa crisis”.

Con información de Kylie Atwood, Ryan Browne, Chandler Thornton y Richard Greene