Los parques temáticos de Disney serán veganos

(CNN) — En una muestra de que el veganismo está llegando a los hábitos de las masas estadounidenses, Disney anunció que la comida a base de plantas será añadida a los comedores de sus parques temáticos en Estados Unidos.

Más de 400 platos veranos estarán disponibles en los puntos de servicio rápido y en las cartas de menú de los restaurantes del Walt Disney World en Orlando, Florida, a principios de octubre, seguido por Disneyland en Anaheim, California, para la primavera boreal del 2020.

Es una tarea importante: hay más de 602 lugares para comer en el Walt Disney World y el resort de Disneyland. La mayoría tienen temas exclusivos para cada parque temático u hotel.

Por lo pronto, cada uno tendrá una temática vegana que se adecue a los diferentes parques, como el “Tatooine Two Suns Humus”, inspirando en Star Wars de Hollywood Studios, en Orlando; o “Le Fou Festin”, en el restaurante Be Our Guest en Magic Kingdom, también en Orlando.

El nuevo logo verde

Las nuevas incorporaciones se extienden más allá de los muros de los parques: cada comedor, dentro de los 36 que hay en Disney con ubicación en Orlando, y tres hoteles de Anaheim, también tendrán opciones veganas. Estos incluyen “ñoquis de zanahoria” en The Turf Club Bar and Grill en el Saratoga Springs Resort & Spa y “Tacos de coliflor” en The Wave of American Flavours en Contemporary Resort de Disney.

Desde el “tofu frito crujiente con chile picante” en el Animal Kingdom, hasta el “florentino sin huevo” en el Main Street U.S.A., Disney está siendo cuidadoso al llamar los diferentes ítems bajo el nombre de “a base de plantas” y no “veganos”. Ello se debe a los cambios que el término “vegano” sigue adoptando a través del tiempo.

Con el objetivo de ayudarles a los clientes a escoger los platos a base de plantas, Disney está marcando cada ítem del menú con un nuevo logo verde en forma de hoja.

Sin embargo, la compañía dijo que todos sus productos “están hechos sin carne de animal, sin lácteos, huevos o miel”, con el fin de acercarse a la definición más exacta de cocina vegana.

Hay pocos lugares menos amigables para los veganos y vegetarianos que los parques temáticos, donde el estándar son hamburguesas y perros calientes. Esos productos están dentro de los más vendidos en el Disney World, donde se sirven 10 millones de hamburguesas, 6 millones de perros calientes y 800.000 kilos de sus icónicas piernas de pavo cada año.

La escasez en las opciones de comida a base de plantas, además la dificultad para identificarlas, ha llevado a los seguidores veganos de Disney a crear su propias guías de supervivencia en línea.

Eric Brent, fundador del guía de restaurantes veganos HappyCow, estuvo encantado con el menú ampliado.

“Los veganos y aquellos que buscan opciones a base de plantas están en el paraíso con todas las buenas noticias y la concienciación”, dijo Brent. “Nosotros estamos seguros de que el reciente incremento en las ofertas de Disney va a ser muy bien recibido y con suerte veremos pronto que un día serán totalmente compasivos con respecto a sus opciones de comida”.

París y Hong Kong también tienen opciones de base de plantas

En los parques internacionales también hay opciones de comida a base de plantas, incluyendo “Risotto a las setas con champiñones” en el Disneyland de París, “Vegetales freídos con dumplings a base de plantas” en el Disneyland de Hong Kong, o “Pastel de banana con nueces caramelizadas” en el resort de Disney de Shanghai.

Pero, el plan que incluye una opción vegana en cada carta de menú de Disney es, por ahora, una iniciativa en Estados Unidos.