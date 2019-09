El veterano deportado Miguel Pérez dice en audiencia en EE.UU. que no puede regresar a México

(CNN) — El veterano del ejército estadounidense Miguel Pérez, de Chicago, perdió su “green card” debido a una condena por un delito de drogas. A pesar de su servicio militar y de tener familiares que son ciudadanos estadounidenses, su solicitud de ciudadanía fue denegada y fue deportado a México el año pasado.

MIRA: Rechazan ciudadanía retroactiva a Miguel Pérez, veterano de guerra de EE.UU.

Todavía mantiene la esperanza y este miércoles tendrá una oportunidad más de avanzar hacia la ciudadanía estadounidense.

Pérez y su abogado planean reunirse con los Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en Chicago y presentarán un caso que incluye al gobernador de Illinois, que recientemente le otorgó el indulto.

El martes, un día después de regresar de México para la audiencia, Pérez dijo que realmente necesita permanecer en Chicago, donde vivió durante años antes de ir a prisión por una sentencia de distribución de cocaína. Perdió su condición de residente legal permanente debido a la condena.

“Tengo fe en Dios de que voy a poder quedarme en casa. Tengo que quedarme en casa. No puedo volver (a México)”, dijo a los periodistas.

Es demasiado peligroso en México, dijo Pérez, que tiene poco más de 40 años. Hay amenazas de muerte. Y dijo que no tenía acceso al tratamiento médico que necesita para su trastorno de estrés postraumático.

A veces no dormía durante tres o cuatro días, le dijo a CNN.

“Empiezas a temblar. Empiezas a escuchar voces. (Y) ya estás en un lugar peligroso”, dijo.

Pérez dijo que el estrés de dos despliegues en Afganistán, uno en 2002 y el otro en 2003, le causó TEPT, lo que lo llevó a su adicción a las drogas y finalmente a su condena por entregar más de dos libras de cocaína a un agente encubierto en 2008. Se declaró culpable y fue sentenciado en 2010.

LEE: ¿Cuál es el futuro migratorio de Miguel Pérez Jr, el veterano al borde de la deportación?

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, le otorgó el mes pasado clemencia a Pérez por su condena por drogas y dijo que el servicio militar de Pérez debería haberle dado un “camino acelerado a la ciudadanía” bajo una orden ejecutiva del presidente George W. Bush, “pero debido a la supervisión, no se le dio esa oportunidad”.

Pérez pensó que se había convertido en ciudadano cuando se unió al Ejército, dijo su abogado.

Pérez recibió una medida de libertad condicional de 14 días para venir a Estados Unidos a presentar un caso para convertirse en ciudadano. Le dijo a los periodistas que no pertenece a México, un país que dejó cuando tenía 8 años y su padre vino a Estados Unidos a jugar fútbol.

En México, “no podía salir de casa porque (yo) estaba enfrentando situaciones diferentes”, dijo. “Es un lugar en el que no deseo que esté nadie, especialmente si no eres de allí”.

Pérez dijo que Chicago es de donde es. Es un sueño estar en casa, dijo. Estaba agradecido con el gobernador y los funcionarios de protección fronteriza que le permitieron la ventana de dos semanas para venir a Estados Unidos.

“Gracias a esos milagros, estoy aquí con mi familia”, dijo a CNN.

Cuando cruzó a Estados Unidos desde México este lunes, lo hizo cubierto con la bandera estadounidense y le dijo a CNN que era porque esa es la bandera a la que es leal y continuará defendiéndola. Dijo que no siente enojo o traición por su deportación, solo que fue víctima de un sistema desordenado.

Su argumento de quedarse depende del perdón del crimen por parte del gobernador a través de la clemencia.

“Creemos que Miguel es elegible para la naturalización porque la condena penal no lo hace inelegible por ‘mal carácter moral’. Ese es el término que usan”, dijo este lunes el abogado de Pérez, Chris Bergin, a periodistas en Laredo, Texas.

“Eso es lo que vamos a discutir y creo que es un buen argumento”, dijo Bergin.

Bergin le dijo a CNN que espera que la decisión de ciudadanía llegue pronto, tal vez incluso este miércoles. Si la decisión toma más de dos semanas, Pérez tendrá que regresar a México, pero también podría solicitar una extensión de la libertad condicional, dijo Bergin.

Pérez dijo que ni siquiera quiere pensar en que sea rechazado nuevamente.

“Tengo muchas esperanzas de poder quedarme aquí”, dijo a CNN.

Uno de sus partidarios es el senador estadounidense Tammy Duckworth, un demócrata de Illinois que sirvió en Iraq con la Guardia Nacional del Ejército de Illinois.

“Le deseo la mejor de las suertes a Miguel. Será un día de orgullo para nuestro país cuando podamos llamar a Miguel un compatriota estadounidense”, dijo

Los padres de Pérez, sus dos hermanas y sus dos hijos son ciudadanos estadounidenses. No ha visto a su hijo en 10 años. Solo pudo ver a su hija mientras estaba en prisión y bajo la custodia de ICE después de eso. No hubo contacto. No hubo abrazos. Eso va a cambiar.

“Significan el mundo para mí y no poder estar allí … Ahora puedo hacerlo”, dijo.

Maria Santana, de CNN ,reportó desde Chicago y Steve Almasy reportó desde Atlanta. Darran Simon y Nicole Chavez, de CNN, contribuyeron a este informe.