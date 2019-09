Fianza de US$ 5 millones para acusados de contrabandear oro desde Venezuela

(Crédito: Fort Lauderdale Executive Airport)

(CNN Español) — Este viernes comparecieron en la corte federal del condado de Broward, en la Florida, los venezolanos Victor Fossi Grieco y Jean Carlos Sánchez Rojas detenidos el 20 de septiembre y acusados de contrabandear lingotes de oro con un valor estimado en US$ 5 millones.

El juez les impuso una fianza de US$ 100.000 a cada uno. El abogado de Jean Carlos Sánchez Rojas dijo que la excarcelación de su cliente podría tardar debido a que ambos tienen un caso pendiente con inmigración. Durante la audiencia solo se discutió sobre la fianza y la próxima audiencia judicial. No se ventiló cómo se declaraban los acusados respecto a los cargos. Los abogados de ambas partes se negaron a dar declaraciones a los medios al salir del juzgado. CNN intentó contactarlos independientemente pero no quisieron dar comentarios.

Fossi Grieco y Sánchez Rojas fueron arrestados el 20 de septiembre en el Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale, cuando intentaban introducir a Estados Unidos, un cargamento de lingotes de oro de 104 kg, según indica la denuncia penal presentada en la corte federal del distrito sur de la Florida.

El documento, firmado por una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, explica que Fossi Grieco, piloto, y Sánchez Rojas, pasajero, viajaban desde Caracas en un avión privado. Cuando aterrizaron, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos notaron algunos remaches sueltos en la nariz del avión y allí descubrieron las barras de oro.

En la denuncia, Jean Carlos Sánchez Rojas aseguró que obtuvo el oro de múltiples fuentes en Venezuela y que su intención era venderlo en Estados Unidos, mientras que Victor Fossi Grieco explicó a los agentes, según el documento, que recogió el oro y lo almacenó por dos días antes de emprender el viaje. Ambos aseguraron que recibirían una comisión por entregar exitosamente el metal precioso en Estados Unidos.