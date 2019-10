5 cosas que debes saber este 8 de octubre: Álvaro Uribe, a indagatoria; los impuestos de Trump, protesta de taxistas en México y más

Álvaro Uribe es el primer expresidente de Colombia en rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué protestan los taxistas en México? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Los impuestos de Trump

Un juez rechazó la afirmación “extraordinaria” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que cualquier ocupante de la Casa Blanca disfruta de “inmunidad absoluta contra cualquier proceso penal”.

2. ¿Por qué protestan los taxistas en México?

El Movimiento Nacional Taxista (MNT) de México fue a paro este 7 de octubre para protestar contra el servicio de aplicaciones de transporte individual de pasajeros, porque asegura que las empresas extranjeras “violentan los derechos y leyes mexicanas”, han ocasionado “un desorden” en México, no pagan las concesiones (licencias) para funcionamiento que por ley sí pagan los taxistas y sus ganancias se van a “otros países”, sin pagar “un peso” al fisco mexicano, según informó Ignacio Rodríguez, presidente del MNT.

3. ¿Quiénes son los kurdos?

La Casa Blanca anunció que replegaría a sus efectivos antes de una planificada ofensiva militar turca en Siria contra las fuerzas kurdas, que durante mucho tiempo fueron respaldadas por Estados Unidos y que fueron uno de los socios más confiables de Washington en Siria. Las fuerzas kurdas han desempeñado un papel estratégico clave en la campaña contra ISIS en la región. La operación de Turquía tiene como objetivo hacer que la milicia kurda y las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), se alejen de la frontera. Aquí te contamos quiénes son los kurdos y cómo llegaron hasta esta situación.

4. Insectos en tus alimentos

“Es económicamente poco práctico cultivar, cosechar o procesar productos crudos que estén totalmente libres de defectos inevitables, no peligrosos y naturales”, dice la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Por esto, la FDA estableció normas para mantener los defectos de los alimentos al mínimo. Y estas son sus medidas: La FDA permite que los granos de café que mueles para el desayuno tengan un promedio de 10 miligramos o más de excremento animal por libra. Mientras espolvoreas pimienta negra en tus huevos matutinos, trata de no pensar en el hecho de que puedes estar comiendo más de 40 fragmentos de insectos con cada cucharadita, junto con una pizca de pelo de roedor. Aquí otros datos asombrosos de lo que comes sin darte cuenta y está permitido por la FDA.

5. Uribe, a indagatoria

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es el primer exmandatario de ese país en rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Uribe se presentará este martes por un caso de presunta manipulación de testigos. Se trata de un caso en que el hoy senador pasó de ser denunciante a denunciado: Uribe aseguró que el senador Iván Cepeda ofrecía beneficios jurídicos a varios exparamilitares presos, para que vincularan al exmandatario con esos grupos armados. Sin embargo, los magistrados de la Corte decidieron investigar a Uribe, tras encontrar las que consideran pruebas y testimonios nuevos que involucrarían al expresidente en las mismas prácticas de las que acusaba a Cepeda.

A la hora del café

Mujer aborda vuelo de Delta sin boleto y sin identificación

Las autoridades están investigando cómo una mujer logró abordar un vuelo de Delta Air Lines desde Orlando a Atlanta sin identificación o tarjeta de embarque.

Estrella iraní de Instagram “arrestada por blasfemia”

Una estrella iraní de Instagram famosa por su apariencia radical y cirugías estéticas ha sido arrestada por blasfemia por la Fiscalía de Teherán, según Tasnim News, la agencia semioficial de noticias del país.

Funcionarios de vida silvestre de Nevada advierten a los cazadores sobre los ciervos “zombis”

Los síntomas de la enfermedad degenerativa crónica reducen a los animales infectados a criaturas similares a zombis: tropezan, babean y pierden el peso de manera drástica. Pueden volverse más agresivos y tener menos miedo a los humanos, según las autoridades de EE.UU.

La cifra del día

50%

Una encuesta realizada en EE.UU. por CNN y la Kaiser Family Foundation muestra que un alto porcentaje de la población se siente discriminada. Un 44% cree que los negros estadounidenses enfrentan mucha discriminación, un 39% piensa que los hispanos corren con la misma suerte, mientras que el 50% considera que los inmigrantes son discriminados.

La cita del día

Twitter es un “vomitorio y una cloaca donde llegan los ‘haters’ y ofendidos”.

El presentador y humorista Chumel Torres conversó con CNN en Español y aseguró que esto fue en lo que se convirtió esta red social.

Y para terminar

Este perro sobrevivió semanas bajo los escombros que dejó el huracán Dorian

Un perro en los huesos fue rescatado después de sobrevivir durante semanas entre los escombros dejados por el huracán Dorian en las Bahamas.