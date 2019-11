Votantes de Kansas City eligen eliminar el nombre de Martin Luther King Jr. de una calle histórica

(CNN) — Los votantes en Kansas City, Missouri, decidieron eliminar el nombre de Martin Luther King Jr. de un bulevar histórico que fue renombrado en enero para honrar al líder de los derechos civiles.

En una elección especial el martes, la medida para que el bulevar Dr. Martin Luther King, Jr. volviera a llamarse bulevar The Paseo recibió alrededor del 65% de los votos, según las cifras publicadas por la Junta de Comisionados Electorales de la ciudad.

La votación se produjo después de meses de debate entre grupos que buscaban honrar el legado de King y algunos residentes que no querían perder la identidad de su vecindario.

El Paseo, como lo llaman muchos lugareños, es uno de los bulevares más antiguos de la ciudad y corre de norte a sur a través de una sección predominantemente negra de la ciudad.

“No nos importa hacer algo para honrar al Dr. King, pero no queremos que nos quiten del Paseo para hacerlo”, dijo la ex concejal de la ciudad Alissia Canady, quien representó a gran parte del área hasta que terminó su mandato, en agosto. Ella ayudó a organizar el grupo Save The Paseo, que reunió casi 3.000 firmas para obtener el cambio de nombre en la boleta del martes.

Canady votó en contra del cambio de nombre en enero, pero fue aprobado en una votación de 8-4.

“Eso realmente enfureció al vecindario porque sentían que se hacía por la puerta trasera y que se desviaba del proceso y les quitaba su voz”, dijo Canady.

Eso causó tensiones entre los residentes y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur de Greater Kansas City, que trabajó durante tres años para que el bulevar llevara el nombre de King.

“Estos bulevares son atesorados en Kansas City y con razón”, dijo Vernon Percy Howard Jr., presidente del grupo.

Dijo que la votación del martes hace de Kansas City una vez más una de las pocas ciudades importantes que no tiene una calle en honor a King.

“Durante 51 años desde el asesinato del Dr. King, nadie en esta ciudad se movió para avanzar o desarrollar ningún tipo de plan o programa para honrar al Dr. King de una forma importante”, dijo Howard. “Hay un parque que es vergonzoso en el centro de Kansas City que no está bien cuidado y es muy pequeño e insignificante con respecto a su belleza, su arquitectura, su espacio terrestre, su huella y todo eso”.

Howard dijo que estaba sorprendido por la resistencia al cambio.

“Estoy sorprendido por el vigor y la hostilidad que han expresado algunos afroamericanos, que consideran que ese nombre genérico tiene más peso o tiene más importancia para ellos que el Dr. Martin Luther King Jr., quien derramó su sangre y murió por nuestro derecho y nuestra capacidad de poseer viviendas, obtener préstamos, tener igualdad de oportunidades de empleo, estar protegidos de la discriminación racial en el lugar de trabajo, en los hogares, en el transporte público, etcétera”, dijo.

También culpó a la oposición por la gentrificación del área y la afluencia de dinero de los inversores blancos.

“Es el epítome del privilegio blanco y el racismo sistémico y estructural que un grupo predominantemente blanco realmente tuviera la audacia de determinar o dictar en una comunidad predominantemente afroamericana quién, o qué deberían honrar, y dónde y cómo”, dijo Howard .

Canady, que es negro, llamó a eso una desviación.

“La mayoría de los dueños de propiedades en Paseo son negros, los residentes y dueños de propiedades son negros”, dijo. “La mayoría de las empresas, la mayoría de los residentes son negros. Así que se trata de líderes negros que oprimen las voces de los propietarios negros”.

Ella dijo que no respetaban los deseos de la comunidad.

“Trataban de hacer algo bueno, pero lo hicieron de manera incorrecta”, dijo.

Canady dijo que prefería que la nueva terminal del aeropuerto de la ciudad llevara el nombre de King, o una calle de este a oeste porque atravesaría vecindarios blancos y negros.

El profesor de Geografía de la Universidad de Tennessee, Derek Alderman, y su equipo de investigación han estado construyendo una base de datos de calles con el nombre de Martin Luther King durante más de 20 años.

Alderman dice que han identificado 955 calles nombradas en honor a King en 41 estados, así como Washington y Puerto Rico, hasta diciembre de 2017. Eso incluye calles que usan su nombre completo o variaciones como MLK o ML King, pero no calles que simplemente se nombran King porque no pueden hacer referencia al líder de los derechos civiles.

“Puedo confirmar con confianza que entre las 50 ciudades más pobladas (según estimaciones de 2015), Kansas City es ahora una de las tres ciudades sin una calle llamada Dr. King. Las otras dos ciudades son San José, California, y Omaha, Nebraska”, dijo.

Esas ciudades tienen edificios públicos que llevan el nombre de King, dijo.

Howard y sus seguidores dijeron que todavía piensan que nombrar una calle en homenaje a King es el mejor camino a seguir.

El alcalde Quinton Lucas estuvo en el concejo municipal en enero y apoyó el cambio de nombre. Le dijo a WDAF, afiliada de CNN, que su trabajo ahora es unir a la comunidad para que los residentes puedan rendir homenaje a King.

“La gente quiere asegurarse de que nos relacionamos con suficientes interesados de la comunidad y creo que es justo decir que esto no sucedió, y es por eso que estamos en la posición en la que estamos ahora”, dijo a la estación. “Esto no fue tanto un repudio al nombre del Dr. King ni a los ministros involucrados. En cambio, dice: ‘Asegurémonos de trabajar juntos y hacerlo bien'”.