5 cosas 12 de noviembre: ¿para dónde va Bolivia?

Un virus se ha convertido en un efecto secundario invisible del cambio climático. El misterio de la taza de café de “Game of Thrones” se profundiza después de que una estrella negara su responsabilidad. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. ¿Para dónde va Bolivia?

No está claro quién sería el próximo presidente de Bolivia. Los tres siguientes funcionarios en la línea de sucesión presidencial renunciaron el domingo. Mientras tanto, el Gobierno de México le otorgó asilo a Evo Morales: “Por legislación vigente, cancillería anuncia, previa opinión de Secretaria de Gobernación que le concede asilo político a Evo Morales por razones humanitarias”, dijo el canciller Marcelo Ebrard. Tras la renuncia del vicepresidente del país y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, el cargo debería asumirlo la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez. Mira aquí las últimas noticias sobre Bolivia en nuestro minuto a minuto.

2. Algunos mormones huyen de México

Sus antepasados huyeron de Estados Unidos a México para escapar de la persecución. Ahora, este sábado, un convoy de 18 vehículos llenos de miembros de la familia salió de La Mora, una comunidad de mormones fundamentalistas que no es parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. “No vamos a vivir a merced de estos carteles“, dijo Lafe Langford, quien perdió a nueve familiares la semana pasada en un espantoso ataque en el norte de México.

3. ¿Desobedecer a Trump para salvar EE.UU.?

En su próximo libro sobre su paso por la Casa Blanca de Trump, la exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, afirma que fue reclutada por el exsecretario general de la Casa Blanca John Kelly y el ex secretario de Estado Rex Tillerson para subvertir los deseos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Kelly y Tillerson me confiaron que cuando se resistieron al presidente, no estaban siendo insubordinados, estaban tratando de salvar el país”, escribe Haley en “With All Due Respect” (Con el debido respeto), que salió el martes. (The Washington Post obtuvo una copia anticipada).

4. Un virus mortal producto del cambio climático

Hay un efecto secundario invisible del calentamiento de las temperaturas y el aumento de las mareas. El derretimiento del hielo marino del Ártico ha abierto nuevas vías para que interactúen las especies árticas y subárticas, y ese contacto ha introducido un virus potencialmente mortal para los mamíferos en el Océano Pacífico norte: llamado PDV, se identificó por primera vez en focas de puerto europeas, matando a miles en 1988 y nuevamente en 2002. Reapareció en 2004, pero esta vez en las nutrias marinas del norte de Alaska.

5. Chile anuncia camino hacia Constituyente

El ministro del Interior de Chile, Gonzalo Blumel, anunció que el Gobierno iniciará el camino para promulgar una nueva Constitución. Según el titular del Interior, un Congreso Constituyente recogerá las demandas que han hecho diferentes sectores de la ciudadanía en las protestas que se desataron hace tres semanas. El Gobierno aún no ha ofrecido detalles de cómo funcionaría este Congreso Constituyente. Sin embargo, Blumel aseguró que los acuerdos de este congreso deberán ser ratificados por la ciudadanía en un plebiscito.

A la hora del café

El misterio de la taza de café de “Game of Thrones” se profundiza después de que una estrella negara su responsabilidad

El presunto culpable negó la responsabilidad por el incidente, lo que causó revuelo en las redes sociales durante la serie final del programa.

Elefante detiene un automóvil en una vía en Tailandia sentándose sobre él

En Tailandia, un elefante obstaculizó el paso de un vehículo Toyota. El animal puso todo su peso sobre la parte trasera del auto y abolló el costado del vehículo, haciendo añicos el parabrisas. El conductor logró escapar y resultó ileso.

Disney+ estará disponible desde hoy

El muy esperado servicio de streaming de Disney debuta este martes en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos. Disney+ tendrá que enfrentarse a medios como Warner Media, la compañía matriz de CNN, y también a gigantes tecnológicos como Apple que luchan contra Netflix por el tiempo y el dinero de los consumidores.

La cifra del día

200

La ola de frío ártico de esta semana será tan fría que los pronosticadores esperan que rompa más de 200 récords en gran parte de EE.UU.

La cita del día

“Comenzaron a impactar el auto al principio con un montón de balas, simplemente comenzaron a dispararnos rápidamente”.

Devin Langford, un niño mormón de 13 años que caminó durante horas después de una emboscada en México, contó su experiencia en una entrevista con “Good Morning America”.

Y para terminar

Los movimientos de este líder de banda escolar lo han llevado a ser una sensación viral

Justin Heideman es conocido como “Vanilla Funk” en su escuela secundaria de Alabama. Sus movimientos únicos le han ganado millones de visitas en línea.