El gran reto de la alimentación sana y suficiente para todos

(CNN Español) – En GloboEconomía hemos pensado esta semana que hace falta poner el foco en la necesidad –y obligación– que tenemos como humanidad de poder alimentar de forma sana y suficiente a toda la población mundial, a todos los seres humanos. Por eso, nos hemos sentado con Federico Trucco, director ejecutivo de la empresa Bioceres para comprender mejor de lo que hablamos cuando se trata de conseguir ese objetivo.

El reto, que es obviamente político y económico en primer lugar, también necesita una utilización inteligente de las herramientas científicas que tenemos a nuestra disposición actualmente. Y, desde luego, de priorizar todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad.

La conversación con Trucco fue iluminadora, pues empezó con la necesidad de ser sostenibles y de preservar nuestro medio ambiente, siguiendo con la importancia de mantener el agua potable limpia y las intervenciones bioquímicas adecuadas para evitar plagas y hacer mayor la productividad de nuestros recursos agrícolas.

Según lo que dicen una mayoría de estudios científicos disponibles actualmente, que son más de 900 según Trucco, la productividad de nuestros cultivos se va a ver afectada negativamente a futuro. Durante los próximos 50 años, el rendimiento de ellos, debido al cambio climático, sequías, inundaciones, y plagas, va a caer un 10% por cada 20 años.

Es decir, si no hacemos algo que cambie la tendencia, el número de alimentos disponibles va a ir disminuyendo progresivamente, y ciertamente nos vamos a encontrar con problemas serios. Por eso, es tan fundamental encarar el reto, e ir mejorando todos los factores que intervienen en ese deterioro y dar la vuelta a esa tendencia.

Fue una conversación de gran utilidad para generar conciencia de la prioridad que el objetivo “alimentación sana y suficiente para todos”, debe tener en nuestro mundo.

