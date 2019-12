¿Por qué la investigación sobre EE.UU. y la guerra de Afganistán de The Washington Post es tan importante?

Nueva York (CNN Business) — La publicación de The Washington Post de documentos del gobierno de EE. UU. sobre la guerra en Afganistán que duró 18 años se está comparando con los documentos del Pentágono de la era de Vietnam. Y el hombre responsable de filtrar los documentos del Pentágono, Daniel Ellsberg, está de acuerdo con la analogía.

En ambas guerras, “los presidentes y los generales tenían una visión bastante realista de lo que estaban enfrentando, y que no querían admitir al pueblo estadounidense”, dijo Ellsberg en una entrevista telefónica el lunes, horas después de que se publicara la investigación de la guerra afgana de The Post.

Ellsberg trabajó en el estudio secreto RAND de la Guerra de Vietnam y llegó a la conclusión de que el público necesitaba verlo. Filtró los documentos, primero a The New York Times y luego a The Washington Post, en 1971.

Ahora, planea leer todo el documento en bruto que The Washington Post publicó en línea.

“¿Un par de miles de páginas? Las leeré todas, aunque eso signifique revivir la terrible experiencia de Vietnam”, dijo.

Ellsberg, un activista contra la guerra, ha sido abierto sobre su oposición a la guerra en Afganistán. Dijo que el informe de The Washington Post afirma sus advertencias de que la guerra fue similar a la de Vietnam.

“Hace dieciocho años, estaba diciendo, cuando llegamos a Afganistán, que Afganistán es Vietnam”, dijo Ellsberg. “De hecho, dije que cuando los rusos entraron hace más de veinte años, que iba a ser su Vietnam”.

Cómo se escribieron las historias

Incluso hay algunas similitudes entre los párrafos principales de las historias sobre Vietnam y Afganistán.

El 13 de junio de 1971, The New York Times comenzó su primera historia sobre los documentos del Pentágono de esta manera:

“Un estudio masivo de cómo Estados Unidos entró en guerra en Indochina, realizado por el Pentágono hace tres años, demuestra que cuatro administraciones se desarrollaron progresivamente un sentido de compromiso con un Vietnam no comunista, una disposición a luchar contra el Norte para proteger el Sur y una frustración final con este esfuerzo, en mucho mayor medida de lo que sus declaraciones públicas reconocieron en ese momento”.

Y este es el primer párrafo de la historia principal de The Washington Post sobre los documentos de Afganistán este lunes:

“Un tesoro confidencial de documentos gubernamentales obtenidos por The Washington Post revela que altos funcionarios estadounidenses no pudieron decir la verdad sobre la guerra en Afganistán durante los 18 años campaña, haciendo declaraciones optimistas que sabían que eran falsas y ocultando pruebas inequívocas de que la guerra se había vuelto imposible de ganar”.

Una investigación de tres años

La publicación de los Papeles de Afganistán tardó más de tres años. A través de solicitudes y demandas de la Ley de Libertad de Información en un tribunal federal, el documento obtuvo notas, transcripciones y grabaciones de audio de funcionarios gubernamentales entrevistados por la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, o SIGAR.

Los informes del inspector general fueron escritos en “prosa burocrática densa” y dejan de lado las críticas más mordaces de las entrevistas, explicó el periodista Craig Whitlock en su historia. Por lo tanto, obtener los registros de la entrevista y algunos otros materiales, incluidos memorandos confidenciales del liderazgo del Departamento de Defensa, fue un verdadero servicio público.

“Al pueblo estadounidense le han mentido constantemente” sobre la guerra afgana, dijo el jefe de SIGAR, John Sopko, a Whitlock en una entrevista.

La investigación continúa

The Washington Post está trabajando para obtener documentos adicionales.

“La guerra en Afganistán ha continuado durante 18 años a un costo enorme en vidas, lesiones y dinero, y el público tiene derecho a saber si los funcionarios fueron directos con ellos sobre el esfuerzo de guerra”, dijo el editor de The Washington Post Marty Baron en un correo electrónico. “A través de tres años de persistencia de Craig Whitlock y nuestros abogados, el público ahora sabe que la verdad fue una víctima de la guerra desde el principio”.

Baron añadió que docenas de empleados de la sala de redacción trabajaron en el proyecto.

“Estamos inmensamente orgullosos de lo que lograron al presentar la verdad al público”, agregó. “Continuaremos nuestra lucha legal para obtener información que el gobierno todavía está reteniendo”.

Ellsberg dijo que se alegra de que tantos funcionarios involucrados en la guerra afgana hablaran francamente con el SIGAR, pero afirmó que deberían haber sido tan directos en público.

“Pregúntese, ¿habría sido diferente si tuviéramos esas declaraciones hace diez años? ¿Hace cinco años?”

Ellsberg expresó su pesar por no hablar antes durante la Guerra de Vietnam. Y dijo que espera que la investigación de The Post “tenga en cuenta que la gente dice que realmente no tenemos derecho a matar a más afganos desde el aire, desde el suelo”.

“Dejemos que Trump salga de Afganistán, algo que parece que querer hacer”, dijo Ellsberg. “Que se haga cargo de eso. Mejor aún, que el Congreso asuma la responsabilidad”.