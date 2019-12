Cancelan un programa de radio luego de que el presentador hiciera un polémico comentario sobre un “buen tiroteo escolar”

(CNN) – Un programa de radio de Denver fue cancelado después de que uno de los presentadores deseara “un buen tiroteo escolar” para cambiar la cobertura noticiosa sobre el juicio político del presidente Donald Trump.



El presentador Chuck Bonniwell abría un segmento del programa “Chuck and Julie” en la tarde de este martes cuando dijo que hablarían sobre el “interminable juicio político a Donald Trump”, según el audio obtenido por Colorado Times Recorder.

Su esposa y también anfitriona del programa, Julie Hayden, se rio antes de que Bonniwell añadiera: “Saben, estás deseando un buen tiroteo escolar para interrumpir la (monotonía)”.

“No, no, ni siquiera digas eso, no, ni siquiera digas eso”, reaccionó Hayden. “No nos llamen. Chuck no dijo eso”, agregó.

Inmediatamente, Bonniwell dijo: “Uno en el que nadie saldría herido”.

La estación de radio 710 KNUS calificó el comentario de Bonniwell de “inapropiado” en un comunicado publicado en su sitio web este miércoles. El programa sería cancelado de inmediato, según la declaración.

“Dada la historia de violencia escolar que ha afectado a nuestra comunidad, 710 KNUS confirma que un comentario inapropiado fue realizado en el programa “Chuck & Julie” por parte del co-presentador Chuck Bonniwell”, indicó el comunicado de prensa. Y añadió: “Se tomó una decisión de programación para terminar el programa de inmediato”.

De acuerdo con KDVR, afiliada de CNN, Bonniwell emitió inicialmente una declaración asegurando que el comentario era una broma. “Lamento que no se haya recibido bajo esa luz”, señalaba el presentador en su publicación.

En otra declaración publicada en su página de Facebook en la mañana del jueves, Hayden y Bonniwell dijeron que él “retiraría” el comentario inapropiado si pudiera hacerlo. También explicaron que como padres de un niño en la escuela primaria, se preocupan por los tiroteos en las escuelas y por su seguridad.

“La violencia causa mucho daño a las víctimas y a sus familias y realmente no teníamos la intención de aumentar ese dolor”, añadía el comunicado.

El área de Denver ha registrado múltiples tiroteos escolares a lo largo de los años, que datan de al menos 1999, cuando 13 personas fueron asesinadas en la escuela secundaria Columbine. A principios de este año, Kendrick Castillo, de 18 años, murió en un tiroteo en STEM School Highlands Ranch, no lejos de Columbine, cuando se lanzó contra uno de los atacantes.

