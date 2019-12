Putin dice que Trump fue llevado a juicio político por “razones inventadas”

Moscú (CNN) — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo en su conferencia de prensa anual el jueves que el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se basó en “razones inventadas”, y expresó dudas de que será removido del poder.

El miércoles, la Cámara de Representantes votó casi exactamente según las líneas partidistas para acusar a Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso. Trump es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser llevado a juicio político, y ahora se enfrenta a un juicio en el Senado que se espera comience el próximo mes.

“Con respecto a la continuación de nuestro diálogo hasta el final de la presidencia de Trump, ustedes hacen parecer que ya está llegando a su fin”, dijo Putin respondiendo una pregunta sobre si Rusia tiene una estrategia para continuar el diálogo con Estados Unidos hasta el final de la presidencia de Trump.

“Realmente dudo mucho que esté acabando, todavía tiene que pasar por el Senado donde, hasta donde yo sé, los republicanos tienen la mayoría, por lo que es poco probable que quieran destituir al representante de su partido por algunas razones inventadas”.

Putin agregó: “Esto es solo la continuación de la batalla política interna, un partido que perdió las elecciones, los demócratas, ahora está tratando de encontrar nuevos caminos acusando a Trump de colusión con Rusia. Pero luego resulta que no hubo colusión, esta no puede ser la base del juicio político. Ahora es que se les ocurrió algo de presión sobre Ucrania, no sé cuál es (la presión), pero eso depende de sus congresistas”.