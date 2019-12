Exeditor de una publicación cristiana dice que renunció porque no tenía otra opción tras un editorial pro-Trump

(CNN) — Un exeditor de The Christian Post dijo este jueves que dejó su trabajo porque no tenía otra opción más que la renuncia después de que la página web del periódico publicara un contundente editorial en apoyo al presidente Donald Trump.

”Cuando me dijeron que esa sería la postura del periódico, de la página web, dije que no era algo que pudiera apoyar”, dijo Napp Nazworth a Alisyn Camerota de CNN en el programa ”New Day’’ tras anunciar su renuncia el lunes.

LEE: Los suscriptores de la revista Christianity Today aumentaron tras pedir la destitución de Trump

La dimisión de Nazworth llega en medio de un acalorado debate entre los evangélicos sobre Trump, quien a pesar de su comportamiento público y sus comentarios cuenta con un apoyo abrumador en esa comunidad.

La polémica se desató la semana pasada cuando la publicación rival Christianity Today publicó un artículo de opinión calificando a Trump como moralmente no apto para la presidencia y pidió su destitución. En respuesta, The Christian Post criticó el artículo insistiendo en que el apoyo a Trump entre los evangélicos sigue siendo sólido y criticando el proceso de juicio político, alegando que una “élite” ha comprometido el debido proceso constitucional.

”Nunca sonamos así. Ese no es el tipo de posiciones que tomábamos en el pasado; dijo Nazworth a CNN y agregó que la posición de su exempleador sobre el juicio político se parece a una “especie de extraño pensamiento de conspiración”.

También relacionó la publicación cristiana con la página web de extrema derecha Breitbart, la cual apoya al presidente y sus políticas.

Nazworth también mencionó que en 2006 los editores trabajaron juntos en un editorial anti-Trump titulado “Donald Trump es una estafa”.

”Todos estuvimos de acuerdo en ese momento y entendimos quién era Donald Trump” dijo Nazworth. ”Yo no cambié de opinión sobre Donald Trump, pero algunos editores sí lo hicieron”. ”Me preocupa que sin mí allí, ya no sea un medio que presente la visión alternativa al equipo de Trump y los evangélicos que lo apoyan”, señaló. Y añadió que no quería renunciar.

”Se los advertí. Si siguen por ese camino y se unen al equipo de Trump, entonces eso destruirá la reputación de The Christian Post“, declaró Nazworth, añadiendo que ”llegamos a un punto muerto y en realidad no tuve más remedio que irme”.

Tras la renuncia, el Post dijo a CNN el martes que “habitualmente no discute asuntos del personal”, pero que está “muy agradecido por la contribución de Napp durante estos años y le deseamos lo mejor”. El jueves la publicación declinó hacer comentarios adicionales.

Los evangélicos blancos constituyen una gran parte de la base política de Trump y sus líderes están entre los defensores acérrimos del presidente. De acuerdo con las encuestas a boca de urna de CNN, en 2016 Trump ganó el 80% de los votos entre los votantes evangélicos cristianos blancos y sigue contando con su apoyo mientras busca la reelección en 2020.