Las mejores y peores dietas para 2020, clasificadas por expertos

(CNN) — ¿Quién ganó la batalla de las dietas de 2020?

Por tercer año consecutivo, la muy investigada dieta mediterránea ganó la competencia en el ranking 2020 de las mejores dietas de US News y World Report. El informe, publicado el jueves, se encuentra en su décimo año.

“Las características distintivas de una ‘mejor’ dieta incluyen equilibrio, mantenibilidad, palatabilidad, amistad familiar, sostenibilidad, y debe ser saludable. La dieta mediterránea tiene marcas de verificación en todos esos cuadros”, dijo el director fundador del Centro de Investigación de Prevención de la Universidad de Yale, el doctor David Katz, quien fue uno de los 25 jueces en el panel de US News and World Report.

“No es de extrañar que la dieta mediterránea siga siendo la mejor dieta en general”, dijo la nutricionista Lisa Drayer, colaboradora de CNN. “Es fácil de seguir y ofrece un estilo de vida saludable”.

La dieta mediterránea, que enfatiza la cocina simple basada en plantas, también capturó el primer lugar en la mejor dieta para una alimentación saludable, la dieta más fácil de seguir, la mejor dieta basada en plantas y la mejor dieta para la diabetes.

Las comidas del soleado Mediterráneo han estado vinculadas con huesos más fuertes, un corazón más saludable, un menor riesgo de demencia y cáncer de seno y una vida más larga, junto con un menor riesgo de diabetes y presión arterial alta.

La dieta se enfoca en comer menos carne roja, azúcar y grasas saturadas y más pescado y aceite de oliva ricos en Omega-3. El vino tinto se puede disfrutar con moderación y socializar con amigos y familiares durante las comidas es parte de la receta.

Principales honores

Muy de cerca a la dieta mediterránea estuvieron las dietas DASH, Flexitarian, WW (renombrada recientemente como Weight Watchers) y las dietas MIND. Sus altas clasificaciones son una tendencia en los resultados del informe cada año.

“Estamos interesados en las dietas que tienen un valor de permanencia comprobado, no en las dietas de moda que están aquí hoy, se van mañana”, dijo Angela Haupt, editora gerente de salud en US News & World Report. “Las dietas que funcionan bien son seguras, sensatas y respaldadas por una ciencia sólida. Eso será constante de año en año”.

La dieta DASH a menudo se recomienda para bajar la presión arterial. Su premisa es simple: come más verduras, frutas y productos lácteos bajos en grasa mientras reduces el consumo de cualquier alimento con alto contenido de grasas saturadas y limitas tu consumo de sal.

Los estudios han demostrado que seguir esta dieta puede reducir la presión arterial en cuestión de semanas.

La dieta flexitaria vinculada con la dieta DASH para el segundo lugar debido a su énfasis en los granos integrales, frutas, verduras y proteínas de origen vegetal. Básicamente es una dieta vegetariana que permite ocasionalmente trozos de carne o pescado, lo que la hace “flexible”.

La dieta MIND es una combinación de las dietas mediterránea y DASH que para algunos puede ser un poco más fácil de seguir, ya que requiere menos pescado y fruta. MIND, que significa “Intervención mediterránea-DASH para el retraso neurodegenerativo”, y la dieta mediterránea han demostrado reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer en los estudios.

La WW ocupó el cuarto lugar en la lista de las mejores dietas, pero ocupó el primer lugar en la clasificación del informe de los mejores programas comerciales de pérdida de peso y pérdida de peso. La dieta no solo es saludable, dijo el panel, sino que gana puntos importantes por enfatizar la importancia del apoyo a las personas que hacen dieta.

A pesar de ganarse el respeto de los nutricionistas, WW ha estado perdiendo participación de mercado este año; el presidente ejecutivo de la compañía dijo a los analistas que la pérdida se debió a la creciente popularidad de la dieta ceto, que hace que los carbohidratos sean tabú.

Y hablando de la locura ceto …

Las peores dietas del ranking

Seguramente molestará a sus legiones de fanáticos, pero popular dieta cetogénica (también conocida como dieta ‘cero’ o ‘keto’) llegó al último lugar en el ranking de 35 dietas, justo detrás de la oscura dieta Dukan.

Ambas dietas apuntan a la “cetosis”, un estado metabólico que quema las reservas de grasa del cuerpo en lugar de carbohidratos, la fuente natural de energía del cuerpo. Para hacer eso, las dietas restringen la ingesta de carbohidratos a niveles que los nutricionistas consideran altamente insalubres y completamente insostenibles.

En la dieta ceto, dijo Drayer, “los carbohidratos están limitados a unos 20 gramos por día”, el equivalente a un plátano o manzana pequeño. Debido a la reducción drástica de los carbohidratos, la dieta puede causar “dolores de cabeza, náuseas, mareos y fatiga, particularmente al principio”, dijo, y agregó que “faltan estudios a largo plazo sobre su efectividad”.

En lugar de carbohidratos, la dieta ceto enfatiza altos niveles de proteínas, grasas y lácteos, generalmente llenos de grasas saturadas que pueden contribuir a enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas.

“No soy un fanático de la dieta ceto, aunque puede ser útil” como un comienzo rápido “para la pérdida de peso y puede ayudarlo a eliminar rápidamente su dieta de carbohidratos y azúcares procesados”, dijo Drayer.

Por lo cual la dieta cetogénica empató en el tercer lugar de la carrera por la mejor dieta para bajar de peso “rápido”.

¿Pérdida rápida de peso?

El primer lugar en la categoría para deshacerse de la grasa rápida fue para HMR, el programa de Recursos de Administración de Salud. Implica comprar sustitutos de comidas de HMR, como batidos, barras nutritivas y cereales multigrano, y agregar verduras y frutas para completar las comidas.

El segundo lugar fue para Optavia, que solía llamarse Medifast. También quiere que compres y comas muchos de los productos preenvasados de la compañía, complementados con algunos alimentos en el hogar.

Ambas dietas podrían ser difíciles de seguir, dijo Haupt, “porque las comidas preempaquetadas tienden a envejecer rápidamente”.

La WW altamente clasificada empató en tercer lugar, junto con Jenny Craig, que ocupó el 12º lugar en la mejor lista de dieta general.

Pero la dieta baja en carbohidratos o sin carbohidratos Atkins y la dieta ceto también empataron en el tercer lugar, a pesar de estar en el fondo de otras categorías de dieta, como la mejor dieta, la dieta más saludable y las mejores dietas para la salud del corazón y la diabetes. Irónicamente, HMR y Optavia se unieron a ellos al final de las otras categorías.

¿Por qué las dietas que se consideran buenas para ayudar a perder peso rápidamente se clasifican tan mal en general?

“La ‘mejor’ forma de perder peso rápidamente es hacer algo muy tonto, insostenible y posiblemente irresponsable. No es realmente lo mejor, solo es rápido”, dijo Katz, quien es el presidente de True Health Initiative, una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

“Muchas cosas que son realmente malas para la salud pueden causar pérdida de peso a corto plazo”, dijo Katz. “Las dietas más efectivas para la pérdida de peso ‘rápida’ imponen restricciones severas que no se pueden mantener y no serían compatibles con la salud si lo fueran”.

Eso se debe a que las dietas de pérdida rápida de peso generalmente enfatizan un corte drástico en los nutrientes o la eliminación de un grupo de alimentos completo que no se puede mantener con el tiempo. Cuando la dieta se detiene, el peso regresa, a menudo a niveles más altos que al comienzo de la dieta. Los estudios muestran que es la respuesta del cuerpo a la dieta “yo-yo”.

“Pasar la vida obsesionado con el peso y seguir y dejar las dietas no es una forma de vivir”, dijo Katz. “Una de las cosas que esperamos transmitir al público estadounidense es que es hora de crecer sobre la dieta y darle más respeto”.

“Los adultos generalmente no esperan ‘enriquecerse rápidamente’; entienden la necesidad de trabajar, con el tiempo”, continuó Katz. “Pero todos piensan que hay una fórmula mágica que aún no han probado para perder peso rápidamente. El consenso de los jueces de US News es una reprimenda rotunda de esa idea tonta”.