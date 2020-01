Cory Booker se retira de la contienda presidencial de EE.UU.

Guerra de nieve de senadores en Washington 0:42

(CNN) — El senador Cory Booker anunció este lunes que finalizará su campaña después de no calificar para el debate demócrata previsto para el martes en Iowa.



“Fue una decisión difícil de tomar, pero llegué a esta carrera para ganar, y siempre dije que no continuaría si ya no hubiera un camino hacia la victoria”, dijo Booker en un correo electrónico a sus seguidores el lunes.

El anuncio del demócrata de Nueva Jersey se produjo un día antes de que seis candidatos presidenciales participen en el debate del CNN / Des Moines Register en Des Moines, Iowa. No calificó para el evento. También se produjo cuando el Senado se prepara para el juicio político del presidente Donald Trump.

“Nuestra campaña ha llegado al punto en que necesitamos más dinero para ampliar y continuar construyendo una campaña que pueda ganar: dinero que no tenemos y dinero que es más difícil de recaudar porque no estaré en la próxima etapa de debate y porque el asunto urgente del juicio político me mantendrá en Washington”, escribió Booker.

Su anuncio marca otra partida de un candidato negro de alto perfil de la carrera 2020. Después de no clasificar para el debate de diciembre, Booker criticó las reglas que le impedían clasificarse para el evento y fue abierto sobre la creciente falta de diversidad en el escenario.

El demócrata de Nueva Jersey se postuló para presidente con el objetivo de restaurar un sentido de comunidad y reparar el tejido moral de Estados Unidos.