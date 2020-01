El padre de Meghan, Thomas Markle, podría terminar testificando contra ella en batalla legal en Reino Unido

El padre de Meghan Markle pide a su hija que le hable 0:33

(CNN) — Thomas Markle, el padre de Meghan, duquesa de Sussex, podría terminar testificando contra ella en una posible batalla judicial por el tratamiento que ha recibido por parte de los medios de comunicación del Reino Unido.



Meghan presentó una demanda el año pasado contra el periódico Mail on Sunday por supuestamente publicar ilegalmente una carta que le escribió a su padre.

Pero los documentos de la corte presentados por el periódico el martes revelan que él es parte de la defensa del periódico, informa el Daily Mail, su publicación hermana.

Todavía no está claro si Markle testificará, si el caso llegara a la corte, pero estos documentos parecen mostrar que el padre de Meghan ha estado cooperando con la defensa, lo que lo convierte en un posible testigo.

The Mail on Sunday y la empresa matriz Associated Newspapers argumentarán que había un interés público “enorme y legítimo” en los miembros de la familia real y sus “relaciones personales”, según los periódicos, informó la agencia de noticias PA del Reino Unido.

Los documentos revelan que el Mail on Sunday utilizará evidencia de Markle, incluido el argumento de que “tenía el derecho de contar su versión de lo que había sucedido entre él y su hija, incluido el contenido de la carta”, informa PA.

El Mail on Sunday le dijo a CNN que no haría ningún comentario oficial.

Como resultado, padre e hija podrían terminar enfrentándose después de años de especulaciones sobre su tensa relación. Los informes de los medios se han centrado en un colapso en la comunicación padre e hija, y Markle no asistió al matrimonio de Meghan con el príncipe Enrique, citando problemas de salud.

Los abogados de la familia de los Sussex, Schillings Partners, se negaron a hacer ningún comentario, y los representantes de Markle no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

El caso es el último desarrollo en un período dramático para la familia real.

El 8 de enero, Enrique y Meghan hicieron un anuncio sorprendente de que tenían la intención de “retirarse” de los deberes reales y “forjar un nuevo papel progresivo” en la familia.

En respuesta, la reina convocó a una reunión de crisis de la realeza de alto rango, después de lo cual la familia anunció que se había acordado un “período de transición”, mientras que los detalles del nuevo papel de los Sussex se resuelven.

Meghan se encuentra actualmente en Canadá, donde se espera que ella y Enrique vivan a tiempo parcial durante este período.