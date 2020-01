Lo que sabemos y no sabemos sobre el juicio político a Trump en el Senado

Juicio político contra Trump en el Senado: ¿qué sigue? 0:49

(CNN) — El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, tomó ante los senadores este jueves oficialmente iniciando el juicio de juicio político del presidente Donald Trump.



Pero, el juicio comienza en serio el martes por la tarde cuando se espera que los republicanos y los demócratas peleen por una resolución que establezca las reglas para el juicio y poco después de comenzar a abrir argumentos.

MIRA: ¿Quiénes son los abogados de Trump en el juicio político?

Es posible que los senadores voten para entrar en una sesión cerrada para debatir los temas que los dividen porque las reglas de juicio político les impiden hablar en público durante el juicio.

Esto es lo que sabemos:

¿Cuándo comenzará el juicio?

El juicio comenzará el martes 21 de enero a la 1 p.m. ET, después de lo cual funcionará seis días a la semana, de lunes a sábado, a partir de la 1 p.m. ET y finaliza generalmente entre las 5 p.m. o 6 p.m. ET, según la oficina del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell.

Pero la primera sesión del juicio el martes, cuando se ocupan de la resolución de organización, puede extenderse a más de las 6 p.m., según los asistentes de cada parte.

¿Cómo será el horario cada día?

El Senado entrará en sesión al mediodía ET en cada día del juicio, y habrá tiempo para comentarios de liderazgo y posiblemente alguna acción legislativa antes de las 12:30 p.m. ET, cuando se harán los preparativos para que comience el juicio.

No sabremos exactamente cuál será el cronograma para el juicio hasta que los senadores aprueben la resolución de organización, que podría suceder el martes. Pero si siguen el modelo del juicio político de destitución del presidente Bill Clinton, como McConnell ha dicho que quiere hacer, cada parte no tendrá más de 24 horas para presentar sus argumentos iniciales. Después de eso, los senadores tendrían hasta 16 horas para hacer preguntas, que se enviarían por escrito.

MIRA: Fiscal del juicio político a Clinton defenderá a Trump

Si lo hacen durante cinco horas cada día, los argumentos de apertura tomarían aproximadamente 10 días y las preguntas tomarían aproximadamente tres. Pero las dos partes no tienen que usar sus 24 horas completas, lo que podría reducir los días de los argumentos iniciales.

Sin embargo, los líderes republicanos del Senado están considerando limitar el número de días dados tanto a los fiscales de la Cámara como al equipo de defensa de la Casa Blanca para presentar sus argumentos iniciales, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto. Su plan le daría a cada lado dos sesiones de 12 horas para presentar sus argumentos.

Las fuentes advirtieron que las cosas siguen siendo fluidas y es posible que la idea termine en la sala de corte mientras el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, intenta equilibrar el deseo de algunos de emprender un juicio exhaustivo y otros que desean un proceso rápido hacia la absolución para Trump. También señalaron que es completamente posible que una o ambas partes elijan no usar algo de su tiempo durante las presentaciones.

Solo después de que se completen los argumentos y preguntas iniciales, McConnell quiere que el Senado debata las preguntas de testigos y documentos convincentes.

¿Habrá testigos?

Los demócratas no quieren esperar tanto tiempo para resolver el problema de los testigos y planean forzar un debate temprano y votar sobre la cuestión presionando por enmiendas a la resolución de organización. La mayoría de los republicanos, incluidos los votos clave como la senadora Susan Collins de Maine, la senadora Lisa Murkowski de Alaska y la senadora Mitt Romney de Utah, dicen que ni siquiera considerarán llamar a testigos hasta después de los argumentos iniciales, por lo que este esfuerzo de los demócratas parece destinado a fracasar, aunque llamará la atención.

Cincuenta y un senadores tienen que votar a favor de traer testigos, por lo que si los 47 demócratas están unificados, solo cuatro republicanos tendrían que apoyarlos para su aprobación. Todavía es una pregunta abierta si esos tres republicanos votan para escuchar a los testigos, y si también pueden convencer a un cuarto senador.

¿Todo el juicio estará abierto al público?

El Senado puede entrar en sesión cerrada en ciertos momentos porque las reglas del juicio político impiden que los senadores hablen. Durante el juicio de Clinton, algo de esto se hizo en la Cámara del Antiguo Senado al final de la sala del Senado, pero esta vez planean permanecer en el piso del Senado. No tenemos idea de cuánto tiempo podrían durar estas sesiones a puerta cerrada. Pero es posible que ocurra el próximo martes y luego nuevamente después de los argumentos y preguntas iniciales.

De hecho, la razón por la cual las autoridades del Senado planean colocar detectores de metales donde la prensa ingresa a la cámara, algo que ha molestado al cuerpo de prensa del Capitolio, es porque quieren asegurarse de que no queden dispositivos en la cámara que puedan grabar esas sesiones cerradas, según un asesor republicano.

¿Cuánto durará el juicio?

Eso es totalmente desconocido en este momento, especialmente si republicanos que consideran condensar el calendario. Algunos de los partidarios de Trump esperan que el juicio se termine para cuando tenga previsto dirigirse al Congreso y a la nación con su discurso sobre el Estado de la Unión el 4 de febrero.

El juicio de Bill Clinton duró aproximadamente cinco semanas, desde el 7 de enero de 1999 hasta el 12 de febrero de 1999.

¿Cómo se manejarán las pruebas?

Toda la evidencia enviada por la Cámara de Representantes de la investigación de juicio político será considerada en el juicio.

Para que cualquier evidencia nueva que surja pueda ser admitida y presentada durante el juicio, 51 senadores tendrían que votar para aprobarla. Pero si algún senador o el equipo legal de Trump se opone, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, podría decidirlo o rechazarlo para que los senadores voten para decidir. Los senadores también podrían anular al presidente del tribunal.

La mayoría de los demócratas del Senado parecen estar unificados de querer incluir cualquier evidencia o material nuevo pertinente sobre los tratos del presidente en Ucrania que surgen después del inicio del juicio. Por otro lado, muchos republicanos del Senado han dicho que no quieren considerar nuevas pruebas y culpan a la Cámara por no llevar a cabo una investigación completa antes de acusar a Trump.

¿Quién presentará el caso para condenar o absolver al presidente?

Los fiscales de juicio político de la Cámara actuarán como fiscales en el caso contra Trump, y el asesor legal de la Casa Blanca, Pat Cipollone, dirigirá un equipo de abogados que el presidente seleccionó para defenderlo y presentará el caso para su absolución, y el presidente del Tribunal Supremo Roberts preside en la Cámara.

Los fiscales del juicio político fueron anunciados por la presidenta Nancy Pelosi este miércoles e incluyen al representante de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, de California, como el fiscal principal, y los otros seis serán:

Presidente de la judicatura, representante Jerry Nadler de Nueva York

Presidente del Representante del Caucus Democrático Hakeem Jeffries de Nueva York

La representante Zoe Lofgren de California, quien está en la Comisión Judicial y también ha trabajado en tres investigaciones de juicio político.

El representante Val Demings de Florida, que está en las comisiones Judicial e Inteligencia.

La representante Sylvia García de Texas, una nueva congresista que está en la Comisión Judicial

El representante Jason Crow de Colorado, también un legislador de primer año que es un exabogado

Por otro lado, el equipo de defensa de Trump, liderado por Cipollone, defenderá su absolución. A Cipollone se unirán el abogado Jay Sekulow y, según personas conocidas, Trump sumará a su equipo de defensa al abogado constitucional Alan Dershowitz, el fiscal especial de Bill Clinton Ken Starr y Robert Ray, quien también formó parte del equipo de enjuiciamiento de Clinton. Otros dos abogados que ayudan al equipo incluyen a la ex fiscal general de Florida Pam Bondi y la abogada personal de Trump Jane Raskin.

¿El Senado seguirá avanzando con sus labores legislativas?

Es posible que algunos asuntos de legislación se realicen entre el mediodía y las 12:30 p.m. ET cada día que estén en sesión.

La única medida que parece estar lista para ser votada es la Resolución de Poderes de Guerra del senador Tim Kaine. Es una moción privilegiada, por lo que Kaine puede forzar un voto sobre ella. Se espera que legislativamente “madure” la próxima semana, por lo que es posible una votación, pero no se ha establecido.

