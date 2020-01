Los mejores discursos de Martin Luther King que no conocías

5 datos de Martin Luther King que tal vez no conocías 1:19

(CNN) — Aquí hay un examen sorpresa para cualquier persona que llame al reverendo Martin Luther King Jr. un héroe estadounidense.

¿Puedes nombrar cualquiera de sus grandes discursos o trabajos escritos sin citar “Tengo un sueño” o la “Carta desde la cárcel de Birmingham”?

MIRA: 5 datos de Martin Luther King que tal vez no conocías

La mayoría de los estadounidenses probablemente reprobarían esta prueba. King puede ser un héroe nacional cuyo cumpleaños se conmemora en el país el lunes, pero para muchos sigue siendo un héroe unidimensional porque se desconoce el vasto volumen de su trabajo. Aunque él escribió cinco libros y pronunció hasta 450 discursos al año, se le define con base en un discurso y una carta.

¿Entonces cuáles son los grandes trabajos de King que nunca obtuvieron la atención que merecen?

Esa es la pregunta que CNN hizo a algunos miembros del círculo íntimo de King, así como a los máximos estudiosos de King. Les pedimos que seleccionaran sus tesoros favoritos del pasado de King que habían sido pasados por alto, cualquier palabra extraordinaria, hablada o escrita, que las personas generalmente no oyen durante las conmemoraciones de King.

Seis entradas llegaron a nuestra selección final: tres sermones y discursos, el libro más radical de King, una sorprendente carta que escribió como estudiante universitario y un “elogio” que dio para un amigo que reveló un aspecto suyo que el público raramente vio.

‘Un momento para romper el silencio’

Sermón pronunciado en la iglesia de Riverside en Nueva York, el 4 de abril de 1967.

Por qué es importante: este fue el discurso más controvertido de King. Incluso algunos miembros de su propio equipo le advirtieron que no lo diera. Con este sermón, King se declaró contundentemente en contra de la guerra de Vietnam, en una época en que muchos estadounidenses todavía la apoyaban. El pueblo estaba furioso. El presidente Lyndon Johnson dejó de hablarle. Los líderes de derechos civiles lo criticaron y los diarios más importantes le dijeron que se limitara a los derechos civiles. Sin embargo, King antepuso a sus principios sobre la popularidad personal y continuó oponiéndose a la guerra. Un año más tarde, al día en que dio este discurso, King fue asesinado en Memphis, Tennesse.

Lo que dijo: el dinero que debería haber sido gastado en la guerra de Johnson contra la pobreza se estaba desperdiciando en los campos de exterminio de Vietnam. El dijo, “una nación que año tras año continúa gastando más dinero en defensa militar que en programas de mejoramiento social se aproxima a su muerte espiritual”. El discurso de King condensó su creencia sobre que el racismo, la explotación económica y la guerra estaban conectados como “demonios triples”.

Frases destacadas: “Estamos tomando a los jóvenes negros que han sido desvalidos por nuestra sociedad y los enviamos a 8.000 millas de aquí para garantizar libertades en el sudeste asiático que ellos no tenían en el sudoeste de Georgia o en el este de Harlem. Así que hemos enfrentando repetidamente la cruel ironía de observar a los chicos negros y blancos en las pantallas de televisión, viendo como ellos matan y mueren juntos porque una nación ha sido incapaz de sentarlos juntos en las mismas escuelas”.

Lo que otros dicen: “Es el discurso menos valorado del Dr. King”, dice Vorris Nunley, un profesor de retórica en la Universidad de California, Riverside. “Los anteriores seguidores, tanto negros como blancos, se alejaron de este King demasiado compasivo, demasiado radical y demasiado político“.

‘¡Nuestro Dios está en marcha!’

Discurso dado el 25 de marzo de 1965, en Montgomery, Alabama, al final de la marcha de Selma a Montgomery.

Por qué es importante: es uno de los discursos de King más emocionantes. Cuando la estrepitosa multitud se le unió a King en el griterío “¡Gloria, aleluya!” al final del discurso, la marcha se tornó en un renacimiento de iglesia. El discurso fue la culminación de una de las campañas más brutales, pero esenciales del movimiento. Tres activistas de derechos civiles fueron asesinados y otros marchistas fueron golpeados en el puente Edmund Pettus. King dio su discurso desafiante mientras estaba parado en las gradas del capitolio del estado de Alabama en Montgomery, una ciudad conocida como la “Cuna de la confederación”. Esta fue la cúspide del movimiento de los derechos civiles. La campaña Selma daría lugar a la Ley del Derecho al Voto.

Lo que dijo: King elogió al clero blanco y laicos de diferentes tipos de fe que viajaron a Selma para enfrentar el peligro con los protestantes afroamericanos. El dijo que la segregación estaba “en su lecho de muerte” y el movimiento ahora debería estar preparado para “marchar por la pobreza”.

Frases destacadas: “Ellos nos dijeron que no llegaríamos aquí. Y hubo gente que dijo que llegaríamos aquí solamente sobre sus cadáveres, pero todo el mundo sabe que estamos aquí y que estamos parados frente a las fuerzas de poder del estado de Alabama diciendo, ‘No vamos a dejar que nadie nos haga desistir’.

“Vengo a decirles esta tarde, aunque sea difícil el momento, aunque sea frustrante la hora, no será por mucho, porque ‘la verdad que se destrozó contra la tierra volverá a surgir.’ ¿Por cuánto tiempo? No por mucho porque ‘ninguna mentira vive para siempre.’ ¿…por cuánto tiempo? No por mucho, porque el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”.

MIRA: Esta es la historia y las causas del reverendo Martin Luther King Jr.

Lo que otros dicen: el discurso marcó el final triunfante de la primera fase del movimiento de los derechos civiles -buscando los derechos legales y políticos- y el comienzo de una nueva fase centrada en la desigualdad económica”, dice Jerald Podair, un profesor de Historia de Lawrence University en Appleton, Wisconsin.

“Vemos a King en un momento de triunfo”, dice Podair. “Está en los escalones del capitolio del estado de Alabama, cerca de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter, desde donde lanzó el boicot de autobuses de Montgomery, mientras el gobernador (de Alabama) George Wallace se esconde en su oficina con las persianas bajas. Pero él también tiene mucho camino por recorrer. Estados Unidos aún es una nación dividida económica y socialmente.

‘El sueño americano’

Sermón dado en la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta el 4 de julio de 1965.

Por qué es importante: nosotros hemos escuchado sobre el sueño de King. Pero tan solo dos años después le dijo a la audiencia que su sueño se había convertido en una pesadilla. El sermón de King aborda preguntas que podrían haber sido tomadas de los titulares de hoy: ¿Cuál es el salario mínimo para los trabajadores en trabajos de baja categoría? ¿Es la desigualdad de ingresos tan corrosiva como la injusticia racial? ¿Cuáles son los retos de conservar una democracia multicultural?

Lo que dijo: King dijo que las divisiones de clases en los Estados Unidos “pueden ser tan atroces y malvadas como un sistema basado en la injusticia racial”. King también habló sobre la dignidad de todo tipo de trabajo, diciendo que incluso los trabajadores de baja categoría debieran ganar lo suficiente “para que ellos puedan vivir y educar a sus hijos y comprar una casa y cubrir sus necesidades básicas para vivir”.

Frases destacadas: “Hace ya más o menos dos años, me paré con muchos de ustedes que estuvieron aquí en persona y todos ustedes que estuvieron allí en espíritu frente al Monumento a Lincoln en Washington. Cuando llegué al final del discurso allí, traté de decirle a la nación sobre un sueño que tenía. Debo confesarles esta mañana que desde esa sofocante tarde de agosto de 1963, mi sueño se ha convertido, con frecuencia, en una pesadilla.

“He visto mi sueño destrozado al caminar por las calles de Chicago y veo a los negros, hombres y mujeres jóvenes, con un sentido de completa desesperanza porque no pueden encontrar ningún trabajo. ….He visto mi sueño destrozarse al recorrer los Apalaches y ver a mis hermanos blancos junto a los negros vivir en la pobreza. Y me preocupa la pobreza de los blancos, como me preocupa la pobreza de los negros”.

Lo que otros dicen: “El sueño ahora está claramente ligado a las oportunidades equitativas de trabajo y salarios aceptables”, dice Thomas Jackson, autor de “De los derechos civiles a los derechos Humanos: Martin Luther King, Jr. y su lucha por la justicia económica”. “King pregunta: ¿Cómo vas a tener una democracia multirracial si la desigualdad hace que la vida sea dura y competitiva desde abajo, donde la sociedad es más multirracial y multinacional?”

‘Elogio a la burla’

Pronunciado justo antes de la campaña de 1963 en Birmingham, Alabama.

Por qué es importante: “Cada héroe se hace aburrido al final”. Esa cita del escritor del siglo XIX, Ralph Waldo Emerson, podría haber aplicado a King. Con el surgimiento del movimiento Black Power, King parecía aburrido y obsoleto para muchos jóvenes de finales de los años 60, quienes preferían el fuego de Malcom X y a las Panteras Negras. King se vestía como un director de funeraria y medía cuidadosamente cada palabra en público. Pero el “elogio a la burla” de King revela que en privado King tenía un retorcido sentido del humor. El fue un hombre que apodó a una de sus asistentes principales “Lil’ Nigger”, tomaba jerez Harveys Bristol Cream y fumaba en privado y le gustaba “jugar a las docenas”, una tradición afroamericana de intercambio de insultos en tono amistoso.

Lo que dijo: el momento es sombrío. King está teniendo una reunión con personal de alto nivel en 1963 justo antes de que iniciaran una campaña en Birmingham. Él les advierte que algunos podrían no regresar con vida. Luego rompe la tensión al asegurar que predicaría un tributo maravilloso para cualquiera que no lo lograra. Él prosigue con un elogio de alto nivel a uno de sus asistentes, Andrew Young, quien fue enviado con frecuencia a negociar con los líderes blancos debido a su comportamiento no amenazador.

Frases destacadas: “Andy, cuando el Klan finalmente te alcance, esto será lo que predicaré: ‘Señor, la gente blanca cometió un gran error hoy. Han enviado a tu gloria a tu sirviente fiel, Andrew Young. Señor, ten misericordia de la gente blanca que cometió este terrible acto. Ellos mataron al negro equivocado. En Andrew Young, la gente blanca tenía a un amigo muy fiel, muy persistente, ellos nunca debieron haber tocado un cabello de su cabeza. De todos mis socios, ninguno amó a la gente blanca como lo hizo Andy'”.

Lo que otros dicen: “King vivió bajo la enorme carga de las expectativas de la gente”, dice Jonathan Rieder, un profesor de Sociología de Barnard College en Nueva York, quien incluye el elogio a la burla de King y otros ejemplos de su personalidad “tras bastidores” en su libro “La palabra de Dios está sobre mí: el comportamiento recto de Martin Luther King, Jr.”.

“En cuanto a temperamento, él tenía un increíble sentido de refinamiento y dignidad”, dice Rieder. “La carga de dignidad siempre fue adecuada porque él estaba dirigiendo gente. Por lo que este era un momento especial con sus amigos predicadores donde podía desinhibirse y renovar su espíritu para continuar”.

Carta a Coretta

Escrita el 18 de julio de 1952, a su futura esposa, Coretta Scott, en la que King revelaba algunas ideas sorprendentes sobre el capitalismo y el comunismo.

Por qué es importante: Hay una teoría sobre que King adoptó más teorías económicas radicales en los últimos tres años de su vida. Pero la carta que King escribió en 1952 revela que él fue radical mucho antes que la mayoría de la gente se diera cuenta.

Lo que dijo: la carta es una mezcla interesante de lo personal y abstracto. King corteja a su futura esposa diciéndole: “Mi vida sin ti es como un año sin primavera que viene a darle luz y calor a la atmósfera que ha sido saturada por la brisa oscura y fría del invierno”.

Entonces el cambia de orientación y empieza a elogiar un libro reciente de economía que había leído. Dice que él “sin duda le daría la bienvenida al día en que haya una nacionalización de la industria… y una mejor distribución de la riqueza”.

Frases destacadas: “Me imagino que ya sabes que soy mucho más socialista en mi teoría económica, que capitalista. Y aún así no soy tan opuesto al capitalismo que he fracasado en ver sus méritos relativos. Empezó con un motivo noble y elevado, para bloquear los monopolios de comercio de los aristócratas, pero como la mayoría de los sistemas humanos resulta siendo víctima de la misma cosa contra la que se estaban rebelando. Así que hoy el capitalismo ha sobrevivido a su utilidad. Ha dado lugar a un sistema que toma las necesidades de las masas para dar lujos a las clases”.

Lo que otros dicen: “King se dirigió hacia el socialismo desde el principio”,” dice Michael G. Long, autor de “Paz cristiana y no violencia: Una historia documental”.

“Él está hablando sobre la necesidad de desaparecer el capitalismo, la necesidad de nacionalizar las industrias. Desde el principio él tenía este sueño sobre que la igualdad no sucedería en Estados Unidos hasta que hubiera una redistribución radical de la riqueza”.

‘Hacia dónde nos dirigimos: caos o comunidad’

El quinto libro de King fue publicado en 1967.

Por qué es importante: Este es el último libro de King y el más radical. Para 1967, él estaba organizando una “campaña de gente pobre”, un plan para enviar un ejército interracial de gente pobre para ocupar Washington y las fuerzas del gobierno de Estados Unidos para abordar la pobreza.

Lo que dijo: Se hace cargo de los nacionalistas negros que ridiculizaron la no violencia. Él dice que darle lugar a las leyes de los derechos civiles no es suficiente. El país debe establecer un “nuevo programa masivo nacional” para atacar la pobreza. El predice que el movimiento de derechos humanos se volvería internacional conforme la gente oprimida de otros países adoptaran tácticas no violentas para combatir el “colonialismo económico” de Estados Unidos.

Frases destacadas: “Los estadounidenses blancos deben reconocer que la justicia para la gente negra no puede ser lograda sin cambios radicales en la estructura de nuestra sociedad. El cómodo, consolidado, el privilegiado no puede continuar temblando ante la perspectiva del cambio de la posición social. …esta es una nación multirracial donde todos los grupos son dependientes el uno del otro. …No existe un camino blanco separado hacia el poder y la plenitud, aparte del desastre social, que no comparte el poder con aspiraciones de los negros por la libertad y la dignidad humana”.

Lo que otros dicen: “Me siento tan cansado de personas que conviertan al Dr. King en un soñador”, dice Doreen Loury, una profesora de sociología de la Universidad de Arcadia en Pensilvania, quien dice que ella estaba deslumbrada por el libro cuando lo leyó por primera vez en los años 60. “Ellos lo hicieron fiable. Él fue un revolucionario”.