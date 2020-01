Una explosión sacude el noroeste de Houston

(CNN) — La policía de Houston dijo que estaba respondiendo a una explosión de fuego en un edificio en el noroeste de Houston la madrugada del viernes, una explosión que afiliadas de CNN informaron que sacudió otros edificios en el área.

La explosión ocurrió alrededor de las 4:15 am hora local (5:15 am ET) en la cuadra 4500 de Gessner Road, a unos 29 kilómetros en auto, en el noroeste del centro de la ciudad, dijeron las autoridades.

Los detalles sobre qué explotó, qué lo causó y si alguien resultó herido no estaban disponibles de inmediato.

La gente en el área sintió temblar los edificios cuando ocurrió la explosión, informó KPRC, afiliada de CNN.

Los residentes también han reportado ventanas y puertas rotas en el área, informó KTRK.

