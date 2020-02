Juicio político contra Donald Trump: la cronología de las acusaciones contra el presidente Donald Trump

Así fue el undécimo día del juicio político a Trump 2:59

(CNN) — Se espera que el tercer juicio de destitución en el Senado de un presidente en funciones en la historia de Estados Unidos finalice el 5 de febrero con una votación que absuelva a Donald Trump.

El Senado votará sobre el veredicto por dos cargos de juicio político: abuso de poder y obstrucción del Congreso. El resultado que se prevé es de una absolución del presidente, pues el Senado, de mayoría republicana, tienen 53 votos a favor, y 47 en contra, y se prevé que ningún republicano vote para destituir al presidente de su cargo. Se requiere una mayoría de dos tercios para la condena.

Esta es la cronología de los eventos que han ocurrido en los últimos meses de juicio político contra Trump:

12 de julio de 2017: se presenta una resolución para acusar a Trump por obstrucción de la justicia en relación con la investigación de intromisión electoral rusa.

15 de noviembre de 2017: el representante demócrata Steve Cohen presenta cinco cargos de juicio político contra Trump.

11 de octubre de 2017: El representante demócrata Al Green presenta cargos de juicio político contra Trump pero no obliga a una votación. El 6 de diciembre, la Cámara vota para presentar la resolución.

24 de septiembre de 2019: la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anuncia una investigación formal de juicio político sobre Trump.

31 de octubre de 2019: la Cámara de Representantes aprueba una resolución para formalizar los procedimientos de la investigación de juicio político contra Trump.

13 de noviembre de 2019: tienen lugar las primeras audiencias públicas de la investigación.

10 de diciembre de 2019: los líderes demócratas de la Cámara de Representantes anuncian que presentarán dos cargos de juicio político contra Trump, acusándolo de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

El voto final del juicio político está cerca: esto es lo que pasará en esta semana crucial

Mira: Pelosi firma cargos de juicio político contra Trump

13 de diciembre de 2019: La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprueba los dos artículos de juicio político en una votación de línea del partido, preparando el escenario para una votación en el piso de la Cámara.

18 de diciembre de 2019: la Cámara de Representantes votó 230-197 para acusar a Trump de abuso de poder y 229-198 para acusarlo de obstrucción al Congreso. Con esa votación, Trump se convirtió en el tercer presidente en la historia en ser acusado.

15 de enero de 2020: La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, firmó los dos cargos de juicio político contra el presidente Donald Trump. Ese día más temprano Pelosi anunció quienes serían los siete fiscales para el juicio en el Senado: Adam Schiff, Jerry Nadler, Hakeem Jeffries, Jason Crow, Val Demings, Zoe Lofgren y Sylvia Garcia.

16 de enero de 2020: los fiscales de la Cámara, liderados por el presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, presentaron un caso detallado argumentando que tenían evidencia abrumadora de que Trump retuvo 400 millones de dólares en ayuda de seguridad por parte de Estados Unidos mientras presionaba a Ucrania para abrir investigaciones sobre el exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden.

22 de enero de 2020: El Senado votó de forma partidista para aprobar la resolución del líder de la mayoría Mitch McConnell sobre las reglas del juicio político. La resolución le dio a cada lado tres días para presentar sus 24 horas de argumentos

25 de enero de 2020: La defensa del presidente Donald Trump usó solo dos horas de las 24 que les correspondía según las reglas definidas en el proceso. Los abogados alegaron que el proceso en la Cámara no fue trasparente y que el presidente no tuvo la oportunidad de defenderse, por lo cual el proceso no es válido. Según la Constitución, la Cámara de Representantes tiene la misión de investigar y acusar, y el Senado hace el juicio.

31 de enero de 2020: El Senado votó 49-51 para rechazar una moción que permitía citaciones a testigos y documentos. Dos republicanos –la senadora Susan Collins de Maine y Mitt Romney de Utah– se unieron a los demócratas para respaldar la extensión del juicio político.

4 de febrero de 2020: El presidente Donald Trump da el discurso sobre el Estado de la Unión pero en este no menciona el juicio político en su contra.

5 de febrero de 2020: Se lleva a cabo una votación en el Senado para dar un veredicto del juicio político. Se espera que Trump sea absuelto por el senado republicano.