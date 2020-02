Recapturan a Gilberto Ventura, condenado por asesinato que se fugó de una cárcel en Panamá

(Crédito: Policía Nacional de Panamá)

(CNN Español) – Las autoridades de Panamá lograron la recaptura del dominicano Gilberto Ventura Ceballos, condenado a 50 años de prisión por el secuestro y asesinato de cinco jóvenes panameños de origen asiático. Por este crimen, Ventura estaba detenido en una cárcel de máxima seguridad ubicada al este de Ciudad de Panamá, de donde se fugó el pasado 3 de febrero.

Cuentan las autoridades panameñas que Ventura ya se ha escapado tres veces del brazo de la justicia, dos de ellas de celdas de máxima seguridad. Esta vez fue hallado en un lugar llamado El Salao, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Considerado por la policía panameña de alta peligrosidad, el hombre estaba deshidratado, fuera de la carretera, solo, oculto debajo de un puente, con un par de binoculares y un radio, que le permitía comunicarse con las personas que lo estaban ayudando, según reveló el director de la Policía de Panamá, Jorge Miranda.

En las imágenes suministradas por la policía, luce demacrado y bastante delgado, en comparación con sus últimas apariciones públicas.

Estas son las imágenes del momento en que Ventura desciende de un avión en Ciudad de Panamá

Gilberto Ventura Ceballos fue trasladado este jueves vía aérea a Ciudad de Panamá y por el momento está bajo custodia en la sede de la Policía Nacional, mientras se decide dónde seguirá su detención.

El gobierno ofreció una recompensa de 30.000 dólares el 4 de febrero, pero al día siguiente la aumentó a 50.000 dólares. En conferencia de prensa, las autoridades evitaron decir si gracias a ello se logró su recaptura.

El ministro de Seguridad, Juan Pino, explicó que no se pueden adelantar detalles para no entorpecer las investigaciones sobre la ayuda que supuestamente recibía el homicida. Agregó que tomarán “todas las medidas” para que la fuga no se repita.

Por la evasión de Ventura Ceballos hubo indignación nacional, que dejó en evidencia una crisis en el sistema carcelario de Panamá, porque ocurrió un mes después de una masacre en otra cárcel, esta vez entre miembros de una misma banda, en un hecho que terminó con más de 10 reos muertos.