Las 5 cosas que debes saber este 18 de febrero: ¿Llegará el coronavirus a América Latina?

¿Cómo será un segundo mandato presidencial de Donald Trump, si esto sucede? Buscan a los responsables de la desaparición y muerte de una menor de edad en México. Conoce lo último sobre el nuevo coronavirus. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

780 millones de personas en vilo

En China, el brote del coronavirus ha generado que más de 780 millones de personas vivan bajo alguna forma de restricción como medida para controlar la propagación del virus. En tanto, son cada vez más los viajeros a los que se les niega la entrada a EE.UU. debido a las restricciones por el brote.

LEE:

2

Qué pasa si reeligen a Trump

¿Cómo será un segundo mandato presidencial de Donald Trump, si llega a ocurrir? Ese fue el pensamiento en la mente de muchos delegados cuando se reunieron durante el fin de semana en la ciudad de Munich, en el sur de Alemania, para una conferencia de seguridad. Nic Robertson, de CNN, lo analiza.

3

#JusticiaparaFátima

Las autoridades mexicanas están ofreciendo una recompensa de dos millones de pesos mexicanos (unos 107.000 dólares) a quien dé información sobre la persona o personas responsables de la desaparición de una menor de edad, de nombre Fátima, cuyo cuerpo fue hallado en la alcaldía Tláhuac. La indignación ha sacudido las redes sociales con el hashtag #JusticiaparaFátima.

4

Ataque racista

Un hombre hispano en Milwaukee fue víctima de un ataque racista después de que lo llamaran “ilegal”: un hombre le arrojó ácido en la cara y le dijo que “saliera del país”. CNN en Español viajó a Milwaukee para hablar con la víctima, Mahud Villalaz.

5

Cáncer en aumento

En las próximas dos décadas, el mundo podría ver un aumento del 60% en el número de casos de cáncer, según un informe de la Organización Mundial de la Salud. En países de bajos y medianos ingresos, el aumento podría llegar al 81%.

A la hora del café

Justin Bieber se afeitó el bigote para deleite de su esposa y sus seguidores

El cantante mostró en redes sociales su cara imberbe. Al parecer, el regreso a una cara afeitada fue algo muy bueno para su esposa Hailey Bieber.

Un edificio que iba a ser implosionado se transformó en la “Torre inclinada de Dallas”

Los texanos “bautizaron” un edificio de oficinas de gran altura como la “Torre Inclinada de Dallas”, después de que no se derrumbara durante una implosión el domingo.

¡Salud! El precio del vino está bajando rápidamente (en EE.UU.)

Se espera que el precio del vino caiga a sus niveles más bajos en cinco años gracias, en parte, al excedente de uvas de California.

El homenaje a Kobe Bryant en el juego de las Estrellas

Mariela Encarnación nos trae algunos de los detalles del espectáculo en el juego de las estrellas de la NBA, conocido como el All Star Game, que contó con un homenaje a Kobe Bryant antes del partido. La cantante Jennifer Hudson fue la encargada de recordar a Kobe entonando “For All We Know”.

La cifra del día

1.000 millones de reproducciones

El video de la canción ‘Rap God’ de Eminem sobrepasó las mil millones de visitas en YouTube.

La cita del día

“Creo que debemos ser extremadamente cautelosos al usar el término ‘pandemia'”

El Dr. Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la organización aún no clasifica el brote de coronavirus como una “pandemia”.

Y para terminar…

Miles de hombres acuden al curioso “Festival del desnudo” en Japón

Miles de hombres se desnudaron para participar en el “Hadaka Matsuri”, un “Festival del Desnudo” anual en la isla japonesa de Honshu.