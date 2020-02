“Culpable”: Senador Schumer admite haber gastado más de 8.600 dólares en cheesecakes

(CNN) – El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, admitió este domingo un reporte acerca de que había gastado más de 8.600 dólares solo en cheesecakes o pasteles de queso en menos de 10 años. Según dijo, estas tartas son su “placer culposo” y frecuentemente recompensa a sus partidarios con regalos de un afamado restaurante de Nueva York.

El Comité de Acción Política del senador por Nueva York, llamado Friends of Schumer (Amigos de Schumer), le pagó a la cadena Junior’s Cheesecake montos que van desde los 46 dólares hasta los 516,45 dólares, por concepto de “agradecimientos a partidarios”, según un análisis de documentos presentados a la Comisión Federal Electoral entre 2009 y 2016.

En total se gastaron 8.638,85 dólares en el restaurante durante este tiempo, confirmó CNN. El diario The New York Post informó inicialmente acerca del de Schumer en cheesecakes.

Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York este domingo, Schumer abordó los informes sobre sus gustos dulces y compartió su amor por el famoso postre del restaurante Junior’s Cheesecake.

“Los entrego como regalos. Los uso para apuestas, sabes cuando alguien quiere apostar algo, como algo de Brooklyn versus algo de Wisconsin”, dijo el demócrata por Nueva York mientras sostenía una copia del informe de noticias y una bandeja con seis porciones de cheesecake. “Así que le digo a the New York Post y a otros, soy culpable de lo que se me acusa. Me encanta el cheesecake de Junior’s. Es el mejor del mundo”, dijo. El senador también relató que había sido fanático del restaurante desde que era un niño

“Es mi placer culposo”, dijo antes de compartir el postre con periodistas.

Angelo Roefaro, secretario de prensa de Schumer, confirmó este domingo que compraron tartas de queso en la última década y le dijo a CNN que al senador “le gusta cualquier sabor, pero el sencillo permite saborear realmente la receta de Junior”. La oficina del legislador le dijo a CNN que el dinero utilizado para pagar los pasteles de queso no provenía de los contribuyentes.

El restaurante, que se ha autoproclamado “El cheesecake más fabuloso del mundo”, fue fundado en 1950.