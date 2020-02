El secreto de Harrison Ford para un matrimonio feliz: ‘No hables. Asiente con la cabeza’

Carrie Fisher confiesa amorío con Harrison Ford 1:11

(CNN) — Olvídate de la terapia de pareja. Harrison Ford tiene el secreto de un matrimonio duradero y es bastante simple.

“No hables. Asiente con la cabeza”, bromeó el actor de 77 años en una entrevista con la revista de entretenimiento Parade.

Ford y su esposa, Calista Flockhart, de 55 años, se acercan a su décimo aniversario de bodas, pero han estado juntos durante casi 18 años, un hito que es difícil de ver entre las parejas de Hollywood.

Ford y Flockhart se conocieron por primera vez en los Globos de Oro de 2002 y se casaron ocho años después. Ford tiene cuatro hijos de dos matrimonios anteriores y Flockhart tiene un hijo adoptivo.

Y aunque algunos podrían mirar con sorpresa su diferencia de edad de 22 años, Flockhart aseguró en una entrevista de 2017 con Closer Weekly que siempre fue un “problema” en su relación.

“La verdad es que a veces me siento mucho mayor que Harrison”, dijo a Closer Weekly la exactriz de “Ally McBeal”.

Ford, quien en su último papel en The Call of the Wild actúa junto a un perro generado por computadora, por supuesto, reveló cómo realmente mantiene una relación fuerte con su esposa.

Por ejemplo, como piloto con licencia durante 25 años, a Ford le gusta volar. Pero antes de salir, Ford se asegura de que sus tareas domésticas estén bien hechas, según Parade.

Él pasa mucho tiempo de calidad con Flockhart en su rancho de Wyoming cuando no está trabajando en Los Ángeles, dijo.

Ford reflexionó sobre su carrera de actuación de 50 años en su entrevista con Parade. Ha interpretado a algunos de los personajes más icónicos en la pantalla grande, incluidos Han Solo en “Star Wars” e Indiana Jones, que confirmó que regresará para su quinta entrega. Pero dijo que su éxito no vino sin trabajo duro.

“No tuve éxito de la noche a la mañana. Pasé 15 años antes de tener un éxito real y notable”, dijo Ford a Parade. “La persistencia es ciertamente algo que creo que puedo atribuirme a mí mismo por tener”.