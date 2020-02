Las 5 cosas que debes saber este 24 de febrero: La nueva regla que puede remodelar la inmigración legal

El coronavirus obliga a cancelar hasta el fútbol en Italia. Entra en vigencia la nueva regla de carga pública en EE.UU. Honrarán a Kobe Bryant en el Staples Center. Hay carnavales en varios puntos de América Latina. Además, los estadounidenses necesitarán un nuevo documento para viajar. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Se hace efectiva la regla de carga pública

A partir de este lunes entra en vigor la regla de carga pública en todo Estados Unidos. El mes pasado, una votación de 5-4 en la Corte Suprema aprobó la regla en todo el país, excepto en Illinois, porque el estado se regía por una orden judicial separada. Ahora, mientras el litigio continúa, la regla estará vigente en todo el país. Esta medida tiene el potencial de remodelar la inmigración legal al limitar el acceso a las ‘green cards’ para los inmigrantes de bajos ingresos. Los más afectados son aquellos inmigrantes que están tratando de obtener un estatus legal permanente (o ajustarlo) y dependen de la asistencia pública. La norma fue presentada en agosto de 2019 por el gobierno de Trump, pero fue llevada a los tribunales y el 27 de enero de 2020 la Corte Suprema la aprobó.

El coronavirus se propaga en Europa

El brote de coronavirus superó los 78.000 casos a nivel global el domingo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y aunque la mayoría de casos y muertes por el virus se mantiene en China continental, Italia ha presentado el mayor brote fuera de Asia. Ante el aumento de casos, eventos como el Carnaval de Venecia y varios partidos de fútbol de la Serie A fueron suspendidos. ¿Cómo avanza el coronavirus en Europa, Medio Oriente y Asia? Te contamos aquí.

El gran homenaje a Kobe Bryant

Los fanáticos de la leyenda de la NBA Kobe Bryant se reunirán este lunes en el Staples Center de Los Ángeles para rendir tributo al astro desaparecido y a su hija Gianna, de 13 años, quien también falleció en el accidente de helicóptero en enero pasado. La fecha, vista como se escribe en Estados Unidos, 2/24, es simbólica ya que Bryant usó el número 24 durante la última parte de su ilustre carrera en la NBA y su hija usó el 2 en sus equipos juveniles de baloncesto.

¿Enfrentará el fundador de WikiLeaks a la justicia en EE.UU.?

En un tribunal en Londres comenzó este lunes la discusión para decidir si el australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks, debe ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría 18 cargos relacionados con la obtención de información clasificada del gobierno.

Un nuevo documento para viajar en Estados Unidos

Cerca de dos tercios de las licencias de conducir estatales de EE.UU. no cumplen con una ley de seguridad posterior al 11 de septiembre de 2001 (9/11), que entrará en vigencia el 1 de octubre de 2020. Aquellos que no tengan ese requisito no podrán volar si no cuentan con otras formas de identificación REAL ID que estén de acuerdo a la ley. ¿De qué se trata todo esto? Conoce más aquí.

A la hora del café

¡Carnavales!

Son días de fiesta: en este momento hay carnaval en Río de Janeiro, Brasil, y en Barranquilla, Colombia. El martes será el famoso Mardi Gras en Nueva Orleans. Un día después: miércoles de ceniza.

¿A quién debería enfrentar Tyson Fury?

Tras derrotar con autoridad a Deontay Wilder, el británico Tyson Fury tiene dos opciones: una tercera pelea con su último rival o buscar un nuevo contrincante. ¿Qué debería hacer?

Haaland, la sensación del fútbol mundial

El noruego Erling Haaland es figura del Dortmund de Alemania y a sus 19 años ya supera en ciertas cosas a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Estos últimos estarán en la Champions League el martes y el miércoles.

La desgarradora carta de un niño para salvar a su perro

Un niño de 12 años en México dejó a su cachorro afuera de un refugio, con un peluche y una carta conmovedora: quería evitarle la ira de su padre abusivo. Mira la historia completa aquí.

La cifra del día

US$ 27.800 millones

En esa suma estima la Asociación Internacional de Transporte Aéreo el impacto del coronavirus en el sector global de las aerolíneas.

La cita del día

“En Nevada acabamos de formar una coalición multigeneracional y multirracial que no solo va a ganar en Nevada, sino que va a extenderse por este país”.

Palabras de Bernie Sanders al adjudicarse la victoria en las asambleas partidarias de Nevada.

Y para terminar…

Un hombre encuentra una colmena con más de 100.000 abejas escondidas en el cobertizo de su casa

El propietario de una casa en California sabía que tenía un problema con las abejas en el cobertizo de su patio trasero, pero no estaba preparado para encontrar una colmena de más de 31 kilos.