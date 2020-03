Ganadores y perdedores de las primarias demócratas del supermartes

Biden al cierre del supermartes: Estamos más que vivos

(CNN) — El día más importante de la carrera presidencial demócrata 2020, con más de 1.300 delegados en juego en 14 estados y Samoa Americana, ha quedado atrás.

Si bien los votos del supermartes se siguen contando en California, y Maine todavía está demasiado cerca para declarar un ganador, aún así hay claramente ganadores y perdedores de la primera elección verdaderamente nacional (o cercana a esto) en la carrera primaria demócrata.

Estos son los ganadores y perdedores:

Los ganadores

Joe Biden

Supermartes: escenarios posibles entre Biden y Sanders 1:13

El cambio en la fortuna del exvicepresidente es absolutamente notable. Antes de su victoria en Carolina del Sur el sábado por la noche, Biden había ganado un total de cero primarias y asambleas partidistas en sus tres carreras para presidente. ¡En las 96 horas entre el sábado por la noche y el martes por la noche, ganó 10!

El pilar de apoyo más fuerte de Biden se mantuvo, como lo fue en Carolina del Sur, con los votantes negros, que lo impulsaron a victorias sorprendentemente fáciles en Virginia y Carolina del Norte. Pero también se benefició claramente del impulso que le dio Carolina del Sur, ya que los que decidieron tarde y los que apreciaron a un candidato que puede vencer al presidente Donald Trump acudieron en masa por él.

La carrera aún no ha terminado, y parece probable que Biden ahora participe en una pelea prolongada de delegados contra el senador de Vermont Bernie Sanders. Pero el exvicepresidente está hoy en una posición más sólida que nadie —¡incluido él mismo!— hubiera podido imaginar hace unos días.

Pete Buttigieg / Amy Klobuchar

Pete Buttigieg se retira a días del supermartes 4:41

Es muy difícil cuantificar cuán grande fue la diferencia entre las decisiones del exalcalde de South Bend, Indiana, y la senadora de Minnesota para a) abandonar la carrera presidencial y b) respaldar a Biden, todo dentro del espacio de aproximadamente 24 horas entre el domingo y lunes, y su impacto en los resultados del supermartes. Pero también es difícil ver cómo Biden hubiera logrado un conjunto de victorias tan convincentes en todo el país si Buttigieg y Klobuchar aún estuvieran en la boleta electoral y desviaran las piezas del voto moderado / establecido / pragmático.

Si Biden termina ganando la nominación y luego la Casa Blanca en el segundo semestre de 2020, considerará los avales de Buttigieg y Klobuchar como un punto de inflexión, y querrá agradecerles en consecuencia, así que ¡Hola gabinete!

Mo / Joe-mentum

Sanders, así como el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, gastaron más dinero, tenían organizaciones más grandes y pasaron más tiempo en esta serie de estados del supermartes que Biden. Hubo estados en los que Biden apenas pisó y simplemente no tenía suficiente dinero para tener una gran organización o incluso publicar anuncios de televisión. (Biden gastó poco más de US$ 2 millones en anuncios de televisión en los estados del supermartes; Bloomberg gastó US$ 234 millones). Y, sin embargo, Biden terminó drásticamente superando casi en todas partes el supermartes, incluso en lugares como Massachusetts, donde las encuestas se realizaron antes de su victoria en Carolina del Sur lo mostró con resultados de un solo dígito.

El ascenso del supermartes de Biden es un testimonio del poder del impulso en las campañas, especialmente en una carrera como esta en la que los votantes (o al menos aquellos que no están alineados con Sanders) parecían carecer de un sentido claro de con quién deberían estar a través de la campaña en el primer mes de la carrera.

Los votantes negros

Si Biden termina como el candidato demócrata, tiene una enorme deuda de gratitud con los votantes negros, que se quedaron con él durante la crisis de febrero, cuando a menudo parecía que solo tenía un día o dos para abandonar la carrera, y en cambio lo impulsaron al regreso masivo que comenzó en Carolina del Sur el sábado y continuó en lugares como Virginia, Alabama, Tennessee y Carolina del Norte el martes.

En cada uno de esos estados, Biden ganó la mayoría del voto negro, lo que lo llevó a victorias decisivas en estados donde otros candidatos (Bloomberg y Sanders, por nombrar dos) creían que tenían un camino hacia la victoria. Este no es un fenómeno nuevo. En las disputadas elecciones presidenciales demócratas de 2008 y 2016, tanto Barack Obama como Hillary Clinton finalmente salieron victoriosos porque eran el candidato preferido de la mayoría de los demócratas negros.

Los perdedores

Michael Bloomberg

Bloomberg gasta millones en campaña: ¿es legal? 5:58

Bloomberg gastó US$ 234 millones en los 14 estados del supermartes. Su victoria en el territorio de Samoa Americana es un consuelo frío cuando se enfrenta a esa cruda realidad. Hubo varios estados en los que su equipo creía que podía ganar, como Virginia y Arkansas, donde Biden lo aniquiló por completo.

El miércoles, un día después del supermartes, Bloomberg se retiró de la carrera demócrata y anunció su apoyo a Bernie Sanders.

Bernie Sanders

Sanders ataca a Biden al cierre del supermartes

Primero, lo bueno: Sanders ganó en Vermont, Utah y Colorado, y ahora está cómodo en California con casi la mitad de los votos contados. Parece probable que recoja delegados en prácticamente todos los estados.

Ahora, para las malas noticias: el equipo de Sanders ha esperado claramente que el supermartes fuera el día en que efectivamente se apoderara de la nominación, construyendo un liderazgo de delegado lo suficientemente sustancial como para que nadie pudiera atraparlo, ya sea que haya alcanzado ese número mágico de 1.991 para hacerse con la nominación. Si bien California sigue contando votos, ahora parece muy poco probable que suceda. Las pérdidas para Biden en lugares como Texas, Minnesota y Massachusetts, que parecían ciertas victorias hace solo unos días, son golpes bajos. Y ahora, Sanders se encuentra en una prolongada pelea de delegados con Biden. ¡Lo cual él podría ganar! Pero es un camino muy diferente al que Sanders esperaba recorrer en los próximos meses.

Elizabeth Warren

Bernie Sanders tiene una pequeña ventaja en Massachusetts 3:36

Warren no solo terminó en tercer lugar, detrás de Biden y Sanders, en su estado natal de Massachusetts, sino que superó drásticamente las expectativas que sus campañas le establecieron en un memorando publicado el mes pasado.

“Warren está lista para terminar entre los dos primeros puestos en más de la mitad de los estados del supermartes (ocho de 14), entre los tres primeros en todos ellos, y está en camino de recoger delegados estatales en general en todos menos uno”. escribió el gerente de campaña Roger Lau en un memorando, que fue publicado en Medium. Warren no se acercó a ese tipo de predicción optimista. Si bien Warren todavía tiene mucho dinero para continuar hasta marzo, la pregunta que ahora debe hacerse es: ¿con qué fin? Parece poco probable que ahora acumule suficientes delegados para ser una jugadora importante en una convención negociada, y cuanto más tiempo permanezca en las primarias, más votos le otorgará a Sanders, su compañero liberal de pie.

Los anuncios de televisión

Comprar muchos anuncios de televisión (también conocidos como “medios de pago”) es una forma de llamar la atención de los votantes. Y puede ser efectivo, especialmente cuando tienes las ondas de radio para ti. Sé testigo del rápido aumento de Bloomberg del 0% a dos dígitos en las encuestas estatales nacionales y de los súper martes durante enero y febrero. Pero el poder de los medios pagados palidece en comparación con el alcance y la influencia de la atención positiva de los principales medios de comunicación (también conocidos como “medios libres”) del tipo que Biden obtuvo con su doble golpe de una victoria en Carolina del Sur y luego el doble respaldo de Buttigieg y Klobuchar.

Esa historia impulsó la idea de que Biden se estaba convirtiendo rápidamente en la elección del establecimiento: el tipo que podría detener a Sanders y vencer a Trump. Lo que abrumaba (y compensaba) el enorme déficit de medios de pago para Biden. Como muestra este sorprendente gráfico, ¡Biden solo ha gastado más que el representante de Hawaii, Tulsi Gabbard, en anuncios de televisión en la campaña hasta la fecha!