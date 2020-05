Las 5 cosas que debes saber este 13 de abril: Ya no es papel higiénico ni desinfectantes, ahora son tintes de pelo

Estados Unidos es el país con más muertes en el mundo por coronavirus. El papa Francisco clausuró una Semana Santa atípica. El presidente de Ecuador reduce su sueldo a la mitad. Fumar marihuana podría complicar el covid-19. Además, un reto viral muy difícil de hacer. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Estados Unidos, el país con más muertes por covid-19

Mientras atraviesa sus semanas más críticas de la pandemia, Estados Unidos ya cuenta con algunos hitos poco halagadores: es el país con más casos confirmados de coronavirus y este fin de semana superó a Italia como el país con más fallecimientos por causas relacionadas con el virus. Hasta la noche del domingo había al menos 556.000 casos y más de 22.000 muertes, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Solo el estado de Nueva York tiene más casos reportados que cualquier otro país.

En Pascua, el papa hace un llamado a la unidad

“Este no es un momento para la indiferencia, porque todo el mundo está sufriendo y necesita estar unido para enfrentar la pandemia”, dijo el papa Francisco el domingo de Pascua durante su discurso, conocido como “Urbi et Orbi”. El pontífice solicitó también un “alto al fuego global inmediato” y el fin de la fabricación de armas. Así fue esta jornada que clausuró una Semana Santa atípica, sin miles de feligreses en la Plaza de San Pedro, pero sí conectados en línea.

Recorte salarial del presidente de Ecuador y su gabinete

El presidente Lenín Moreno anunció en su cuenta de Twitter que ordenó una reducción del 50% en su salario y el de todo su gabinete como resultado del brote de coronavirus en Ecuador. En el mensaje, dice que arregló una reducción salarial para él, el vicepresidente, los ministros del gabinete, viceministros, gobernadores y miembros de la Asamblea Nacional.

¿Escasean los tintes de pelo en EE.UU.?

Primero fueron los geles antibacteriales, los desinfectantes y el papel higiénico. Ahora lo que está volando de los estantes en Estados Unidos son los tintes de pelo y otros artículo relacionados con el cabello. Según el presidente ejecutivo de Walmart, ahora los patrones de compra muestran una nueva dinámica: sin la posibilidad de aventurarse a una peluquería, “las personas empiezan a necesitar un corte de pelo”. Mira cómo han cambiado los patrones de compra en las últimas semanas.

Nicaragua no combate covid-19 y no aparece el presidente

La falta de medidas de distanciamiento social, las convocatorias a reuniones masivas, la falta de acceso a exámenes de detección de covid-19 y a la trazabilidad de los casos, constituye una preocupación para la directora de la OPS Carissa Etienne. Las autoridades nacionales aún no han declarado cuarentena preventiva, ni restricciones a las personas provenientes de países donde la OMS reporta casos de covid-19. Además, el presidente Daniel Ortega cumple un mes sin aparecer ante medios digitales y más de 40 días de ausencia física.

A la hora del café

Andrea Bocelli cantó ante millones de espectadores… en YouTube

El tenor italiano interpretó varias canciones el Domingo de Pascua desde una desolada catedral de Milán. El Ave María fue uno de los momentos más emotivos.

Fumar marihuana puede aumentar el riesgo de complicaciones por covid-19

Si estás fumando marihuana para aliviar el estrés durante la cuarentena de la pandemia de coronavirus, los expertos dicen que es hora de pensarlo dos veces. Conoce las razones.

¿Cuán lejos pueden viajar las gotas de un estornudo y de la tos?

Las animaciones creadas por científicos en medio de la pandemia de coronavirus muestran hasta dónde pueden llegar las gotas cuando alguien tose o estornuda.

Lo que puedes hacer para mejorar la velocidad de tu internet en casa

La demanda de internet se incrementó debido a que millones de personas se han visto forzadas a trabajar y estudiar desde sus casas. Mira lo que dicen dos expertos para mejorar esto.

Edición especial del podcast Coronavirus: Realidad vs. ficción

Ana María Luengo Romero cuenta la historia de un hombre que, en medio de situaciones apocalípticas, lucha para que los enfermos no mueran en soledad.

La cifra de día

1.083

Las personas que han sido detenidas en los últimos 8 días en El Salvador por violar la cuarentena domiciliar.

La cita del día

“En los últimos 7 días he visto la presión bajo la cual se encuentra el servicio nacional de salud. He visto el coraje del personal, no solo de los médicos y enfermeras, sino de todos, los que limpian, los cocineros, los trabajadores de la salud de todas las categorías”.

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, en su mensaje de agradecimiento tras ser dado de alta del hospital.

Y para terminar

Simone Biles se desviste parada de manos

La gimnasta más condecorada de toda la historia, Simone Biles, causó sensación con un desafío viral que consiste en desvestirse parada de manos.