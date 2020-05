Estados Unidos suspenderá los fondos para la OMS. ¿Qué significa esto realmente?

Trump: "La OMS falló" ante la pandemia de coronavirus

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió el martes a líderes mundiales y expertos en salud cuando anunció que suspendería los fondos para la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de la pandemia mundial de coronavirus.

Primero amenazó con hacerlo la semana pasada, cuando acusó a la OMS de manejar mal la propagación del nuevo coronavirus y de no actuar lo suficientemente rápido como para investigar el virus cuando apareció por primera vez en China en diciembre de 2019.

En un comunicado el martes, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que es la organización matriz de la OMS, describió la pandemia como sin precedentes y reconoció que habría “lecciones aprendidas” para futuros brotes.

“Una vez que finalmente hayamos pasado la página de esta epidemia, debe haber un momento para mirar hacia atrás y comprender cómo surgió esa enfermedad y propagó su devastación tan rápidamente en todo el mundo, y cómo todos los involucrados reaccionaron a la crisis” dijo en el comunicado.

“Pero ahora no es el momento … tampoco es el momento de reducir los recursos para las operaciones de la Organización Mundial de la Salud o cualquier otra organización humanitaria en la lucha contra el virus”, dijo, instando a la unidad ante una pandemia que ha dejado más de 126.000 personas muertas en todo el mundo.

¿Qué es la OMS?

La OMS es una agencia de Naciones Unidas fundada en 1948, solo varios años después de la formación de la ONU. La agencia fue creada para coordinar la política internacional de salud, particularmente en cuanto a enfermedades infecciosas.

La organización está compuesta y dirigida por 194 estados miembros. Cada miembro elige una delegación de expertos y líderes de salud para representar al país en la Asamblea Mundial de la Salud, el órgano de decisión y formulación de políticas de la organización.

Los estados miembros controlan directamente el liderazgo y la dirección de la organización: la asamblea nombra al director general de la OMS, establece su agenda y prioridades, revisa y aprueba presupuestos, y más.

La OMS tiene sedes regionales en África, América del Norte y del Sur, el sudeste asiático, Europa, el Mediterráneo oriental y el Pacífico occidental. Hay más de 150 oficinas de campo en todo el mundo, donde el personal en el terreno trabaja con las autoridades locales para proporcionar orientación y asistencia médica, según el sitio web de la organización.

En los 70 años desde su fundación, la OMS ha tenido su cuota de éxitos: ayudó a erradicar la viruela, redujo los casos de poliomielitis en un 99%, y ha estado en la primera línea de la batalla contra brotes como el Ébola.

Más recientemente, está ayudando a países a combatir el brote de dengue en el sur y el sudeste de Asia, brindando a las clínicas locales y a los ministerios de salud capacitación, equipo, ayuda financiera y recursos comunitarios.

Pero la OMS también se ha enfrentado a críticas por ser demasiado burocrática, politizada y dependiente de unos pocos donantes importantes.

¿De dónde saca su dinero?

La OMS es financiada por varias fuentes: organizaciones internacionales, donantes privados, estados miembros y su organización matriz, la ONU.

Se requiere que cada estado miembro pague las cuotas para ser parte de la organización; estas se denominan “contribuciones evaluadas” y se calculan en relación con la riqueza y la población de cada país. Estas cuotas solo representan aproximadamente una cuarta parte de la financiación total de la OMS.

El resto de los tres trimestres provienen en gran parte de “contribuciones voluntarias”, es decir, donaciones de los Estados miembros o socios.

De todos los países, Estados Unidos es, con mucho, el mayor donante; en el ciclo de financiación bianual de 2018 a 2019, otorgó US$ 893 millones a la OMS. De este total, US$ 237 millones fueron las cuotas de membresía requeridas y US$ 656 millones llegaron en forma de donaciones.

Las donaciones de Estados Unidos representan el 14,67% de todas las contribuciones voluntarias otorgadas a nivel mundial. El siguiente mayor donante es la Fundación Bill y Melinda Gates, una organización privada estadounidense.

Todavía no está claro si los recortes de Estados Unidos a los fondos de la OMS se tomarán de contribuciones evaluadas o voluntarias.

El siguiente país miembro con las mayores contribuciones es el Reino Unido, que pagó US$ 434,8 millones en cuotas y donaciones durante el mismo período de tiempo, seguido de Alemania y Japón.

China contribuyó con cerca de US$ 86 millones en contribuciones evaluadas y voluntarias en ese período de tiempo.

¿Por qué es importante?

Este es el problema: los críticos han alegado durante mucho tiempo que los Estados miembros tienen diferentes niveles de influencia en la OMS debido a sus capacidades políticas y financieras.

Algunos donantes importantes como Estados Unidos son percibidos por algunos como poseedores de una influencia descomunal, lo que históricamente ha causado fricciones; durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y sus aliados abandonaron la OMS durante varios años porque sentían que EE. UU. tenía demasiada influencia en la organización.

Recientemente, el mismo escepticismo se ha dirigido hacia la relación de la OMS con China; los críticos han cuestionado si la organización es lo suficientemente independiente, dada la creciente riqueza y poder de China. Señalan el elogio efusivo de la OMS sobre la respuesta de China a la pandemia de coronavirus y el hecho de que el país asiático haya bloqueado con éxito a Taiwán para que no sea miembro.

Taiwán es una isla democrática autónoma que nunca ha sido gobernada por el gobierno de la República Popular, pero que Beijing reclama como parte de su territorio.

“La OMS es una agencia especializada de la ONU compuesta por estados soberanos”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, en una conferencia de prensa el 10 de abril. “La participación de Taiwán en las actividades de la OMS y otras organizaciones internacionales debe organizarse de manera razonable y apropiada después de consultas estrechas bajo el principio de Una Sola China”.

Trump y su administración aludieron el martes al supuesto aumento de influencia de China con respecto a la pandemia.

“Si la OMS hubiera hecho su trabajo para que expertos médicos ingresaran a China para evaluar objetivamente la situación en el terreno y denunciar la falta de transparencia de China, el brote podría haberse contenido en su origen con muy pocas muertes“, dijo Trump.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue más directo, al alegar que la OMS “se negó a llamar a esto una pandemia durante mucho tiempo porque, francamente, el Partido Comunista Chino no quería que eso sucediera”.

La OMS ha respondido a estas acusaciones instando a los países miembros a no politizar la pandemia.

“Estados Unidos y China deberían unirse y luchar contra este peligroso enemigo”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado la semana pasada.

James Griffiths de CNN contribuyó a este informe.