Llegaron los negadores del distanciamiento social

(CNN) — La paciencia se hace cada vez más corta. Nadie está contento con la situación actual. Pero algunos estadounidenses ven el yugo de la opresión en los esfuerzos de salud pública por mantener a las personas en casa, y cada vez hacen más ruido.

Debajo de la frustración general y la resignación de que gran parte del mundo cambie su estilo de vida por el momento, acecha un desafío creciente a la ciencia que nos dice cómo lidiar con covid-19 y al Gobierno que le está diciendo a todos (en diversos grados) que se queden en casa.

Que el presidente Donald Trump, normalmente un experto en la búsqueda de teorías de conspiración, esté liderando la posición del Gobierno puede haber silenciado inicialmente a los negadores del covid-19. No más. Algunas instancias de protesta en Twitter, incluso del senador Ted Cruz de Texas, quien se jactó durante el fin de semana de ir a la playa, han dado lugar a manifestaciones públicas a gran escala en Michigan.

El éxito crea dudas. Los ansiosos esfuerzos de Trump por abrir la economía incluso antes de que la curva de los casos de covid-19 se aplane, y su propagación crónica de falsas promesas sobre tratamientos, solo alimentarán esa creciente angustia.

Cuanto más exitosos sean los gobiernos federales y estatales para aplanar la curva de infección por coronavirus, más personas se preguntarán si era necesario detener la economía de la nación en primer lugar.

A pesar de los negadores, incluso Trump no se apresura a abrir las cosas. Lee más sobre su anuncio el jueves de nuevas pautas sobre la reapertura del país.

La guía no es diferente a lo que el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció recientemente como su propio criterio. Léelo aquí.

El resultado final. Trump y Newsom parecen estar de acuerdo en que lo peor de esto debe pasar, que diferentes partes del país abrirán antes que otras, y que las pruebas y el rastreo de casos deben mejorar.

Los escépticos. Pero otros 5,2 millones de personas llenaron solicitudes por desempleo la semana pasada, lo que eleva el total desde mediados de marzo a 22 millones. Ese es un número asombroso. A medida que la economía continúa su caída libre, puede sentir que crece la reacción. El Gobierno ya ha gastado los 349.000 millones de dólares destinados a ayudar a las pequeñas empresas durante este desastre.

Todos pagaremos por esto por mucho tiempo.

Protestando la salud pública. Jeff Zeleny de CNN escribió un perfil de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, quien ha estado en el trabajo durante solo unos meses pero ya se está convirtiendo en una figura nacional clave.

Los conductores se atascaron en la capital de Michigan y rodearon el Capitolio del estado en una protesta contra su orden de quedarse en casa que no presentaba máscaras faciales ni distanciamiento social, sino más bien el sonido de bocinas que se podían escuchar dentro.

Zeleny: “La colisión entre una batalla de salud pública y una política, que se desarrolló durante más de cinco horas aquí el miércoles, subraya las tensiones hirvientes de una nación inquieta que lucha con la sabiduría de reabrir la economía antes de que la mortal pandemia disminuya, incluso cuando el presidente Donald Trump se acerca a la flexibilización de las pautas nacionales para el distanciamiento social.

“Whitmer apenas podía ignorar la escena, teniendo en cuenta que las bocinas, las burlas estridentes y la música a todo volumen se convirtieron en ruido de fondo para su videoconferencia con trabajadores de la salud”.

Autoridades regionales. Whitmer se encuentra entre el grupo bipartidista de siete gobernadores del Medio Oeste que han dicho que coordinarán sus esfuerzos para reabrir lentamente la sociedad.

Refleja un anuncio similar por parte de los gobernadores sobre los costos del este y el oeste, completando la aparición de pactos regionales ad hoc en lugar de una directriz nacional de un presidente escéptico.

Fox News vuelve a dar un giro. En febrero y gran parte de marzo la cadena conservadora alimentó a los negadores del coronavirus, luego tomó las cosas en serio cuando Nueva York se convirtió en la zona cero de la pandemia en Estados Unidos, pero ha vuelto a dar un giro.

Ahora los conservadores fomentan la rebelión contra las pautas de salud pública.

En su narración distorsionada, las personas que se aventuran en público no son vectores de infección sino combatientes de la libertad que se enfrentan a la opresión.

Como Brian Stelter de CNN escribió: “La presentadora de Fox News, Laura Ingraham, tuiteó el miércoles en aprobación de las personas en Michigan que se manifestaban contra la orden de la gobernadora Gretchen Whitmer. “Es hora de recuperar su libertad”, declaró Ingraham.

“Pronto la gente en Maryland, Virginia, etc. defenderá su derecho a trabajar, viajar, reunirse, socializar e ir a la iglesia. El daño masivo y duradero se acumula día tras día, ya que muchos ‘expertos’ continúan equivocándose en el análisis del virus”, escribió Ingraham en otro tuit.

La enfermedad ha sido sentida de manera muy diferente por diferentes grupos de personas. Los negros y los latinos están mucho más preocupados de contraer personalmente la enfermedad, de que la propaguen sin saberlo, según una encuesta reciente de Pew. Una encuesta de Gallup sugiere un amplio respeto por el distanciamiento social, pero la identificación del partido es el mayor diferenciador y es más probable que los republicanos digan que volverán a la normalidad inmediatamente después de que se levanten las restricciones.

Esas percepciones podrían cambiar.

Acerca de las protestas

Jeff Zeleny de CNN es una de las pocas personas que ha viajado últimamente. Esto es lo que él tenía que decir sobre la protesta:

Lo que distingue a esta manifestación

Zachary Wolf: Primero y más importante, lo que más me llamó la atención en tu historia fue esta aparente reacción violenta al distanciamiento social en forma de protesta que literalmente podía escucharse desde la oficina de la gobernadora. ¿Te pareció diferente a un desacuerdo partidista normal? ¿Fue más de base o marejada?

Jeff Zeleny: La protesta fue grande, pero lo que más me sorprendió es que siguió y siguió, con bocinas, música a todo volumen y abucheos estridentes durante más de cinco horas. Fue una protesta con desfile, definitivamente no orgánica, considerando que fue organizada por la Coalición Conservadora de Michigan, pero la ira fue absolutamente real. Tenía la sensación de un mitin de Trump de 2016 y un mitin del Tea Party de 2010, en un momento en que los mítines eran la norma.

Lo sorprendente fueron las decenas de docenas de personas que se pararon en los escalones del Capitolio y la acera circundante, desafiando no solo las estrictas órdenes de quedarse en casa, sino también ignorando descaradamente el sentido común médico básico.

No hay duda de que el dolor económico es real en Michigan, ya que aproximadamente una cuarta parte de la fuerza laboral elegible del estado busca algún tipo de ayuda por desempleo. Pero el “YMCA” de Village People, que explotó en un trailer de Trump que a menudo se ve en las manifestaciones de campaña del presidente, parecía extrañamente discordante en un día en que el número de muertos en el estado rondaba las 2.000 personas.

Viajar durante covid-19

ZW: Segundo, eres la primera persona con la que he hablado recientemente que ha estado fuera de su casa. ¿Cómo fue estar en un aeropuerto? ¿En un hotel? ¿O evitaste ambos?

JZ: Volé desde Reagan National en Washington al Aeropuerto del Metro de Detroit, los cuales estaban prácticamente vacíos. El mayor inconveniente: no había café para mi vuelo de las 6 a.m. del miércoles, ya que todos los restaurantes estaban cerrados. Y solo agua embotellada, con un acompañamiento de toallitas, Biscotti y Purell servidas en una bolsa de plástico, en el avión. Pero ciertamente no me estoy quejando, dado que el personal de limpieza y los trabajadores de la aerolínea aún están en servicio.

Viajo a menudo, o lo hacía antes de la pandemia, pero no creo haberme alojado nunca en un hotel completamente vacío. El gerente de recepción me dijo que solo había otra habitación ocupada, que era para mi colega Jake Carpenter, un reportero gráfico de CNN. Limité mi viaje a una noche y pedí pizza y ensalada de un restaurante cercano en East Lansing.

¿Alquiler en Hertz? Abierto y fácil.

Periodismo de coronavirus

ZW: Tercero, ¿cómo entrevistas a la gente en persona y con distanciamiento social?

JZ: Principalmente solo vi a la gente en el mitin, teniendo conversaciones con solo un par de personas desde una distancia respetable. Sus carteles hechos a mano hicieron que sus opiniones fueran fáciles de reconocer.

Viajé a Lansing para entrevistar a la gobernadora, lo que hicimos desde dos metros de distancia en dos sillas, con dos cámaras. Pasé un tiempo en su oficina, donde también me quedé a una distancia segura.

¿Nos dirigimos hacia una nueva normalidad o una distopía?

Suena a ciencia ficción. Pero esto es real. Ray Sánchez de CNN trató de imaginar cómo será la vida en el corto plazo. Lo más sorprendente fue su descripción de cómo el seguimiento de contactos, el seguimiento de si has entrado en contacto con la enfermedad, podría funcionar en la práctica.

Olvídate de la privacidad. El rastreo de personas con respecto al coronavirus está en marcha en China y en otros lugares. En China, el uso de una insignia con código de color en su teléfono dicta dónde puede ir. Entonces, la pregunta para EE. UU. y otros países es si las personas tendrán que demostrar su salud para volver a sus formas de vida normales.

No confíes. Verifica. ¿Quieres comer en un restaurante? Básicamente, tendrás que demostrar que estás limpio. ¿Quieres subir a un avión? Puede que tengas que hacerte una prueba.

Esto es Orwell hecho realidad. Es un cambio social a nivel de Philip K. Dick. ¿Esa persona que camina a tu lado está infectada? ¿Tienes derecho a saber? Yo tomaría un curso de filosofía en línea sobre el futuro de la privacidad.

Corporaciones como Google y Facebook ya siguen tus movimientos, por cierto. Apple y Google están trabajando en formas de convertir tu teléfono en un rastreador de coronavirus.

Es como la película “Gattaca“, donde el personaje de Ethan Hawke compra sangre de Jude Law para engañar a las autoridades sobre su deficiencia genética y participar en la sociedad.

Alternativas de baja tecnología. Sánchez, tomando prestado de algunos informes y sugerencias, incluye estas ideas para el corto plazo:

Días escolares escalonados y clases más pequeñas

Menús desechables y meseros con mascarillas

Estadios y salas de conciertos vacíos

Seguimiento de la ubicación y otra información personal

¿Quién lo ha hecho bien?

Cada país ha experimentado el coronavirus de manera algo diferente, pero algunos han escapado de gran parte de la muerte, así como de la agitación social y económica que ha caracterizado la experiencia de Estados Unidos. CNN analizó lo que Taiwán, Alemania, Islandia y Corea del Sur hicieron de manera diferente.

Las 12 lecciones clave parecen ser:

Prepararse Ser rápido Hacer pruebas, rastreos y cuarentena Usar datos y tecnología Ser agresivo Involucrar al sector privado Actuar preventivamente Respetar la privacidad Hacer que las pruebas de drive-thru (autoservicio) estén disponibles Aprender de los errores Hacer aún más pruebas después de las restricciones Construir capacidades en los hospitales

La realidad es que el mundo ha visto una serie de brotes de enfermedades en los últimos años: SARS, ébola, zika. Entonces, la gran pregunta para este país ahora es cuánto podemos aprender de la experiencia covid-19 y qué hacemos para estar mejor preparados para la próxima vez.