Trump dice que el acuerdo sobre paquete económico adicional para pequeñas empresas podría anunciarse este lunes

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la sesión informativa del grupo de trabajo sobre el coronavirus del domingo discutiendo las negociaciones en el Capitolio sobre fondos adicionales para el Programa de Protección de Nómina (PPP. por sus siglas en inglés), diciendo que un acuerdo podría anunciarse el lunes.

“Me gustaría comenzar diciendo que continuamos negociando con los demócratas para hacernos cargo de nuestros grandes trabajadores y pequeñas empresas de todo el país. Creo que nos estamos acercando a un acuerdo. Podría suceder. Podría suceder. Se ha hecho un gran trabajo y podríamos tener una respuesta mañana y veremos qué sucede exactamente”, dijo Trump este domingo.

El presidente también dijo que habrá ayuda adicional en el paquete.

“También estamos buscando ayudar a nuestros hospitales y a nuestros hospitales rurales, que han resultado gravemente afectados. Los hospitales rurales durante mucho tiempo no han sido tratados adecuadamente. Estamos buscando ayudarlos y más allá. Por lo tanto, también estamos buscando hospitales como parte del paquete”, dijo Trump, señalando que acaba de hablar por teléfono con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

“Creo que tendrán una buena respuesta mañana”, dijo Trump.

Tres fuentes involucradas en las negociaciones dijeron que los detalles sobre cómo gastar miles de millones de dólares en las pruebas de covid-19 siguen sin resolverse en las conversaciones sobre el proyecto de ley de socorro masivo que está bajo negociación.

Demócratas y republicanos tienen diferentes puntos de vista sobre una política de pruebas, dijo una de las fuentes.

Trump ha dicho cada vez más que las pruebas deben ser realizadas por los estados, mientras que los demócratas han pedido un programa de pruebas dirigido por el Gobierno federal.

Como parte del acuerdo para reponer el programa de préstamos para pequeñas empresas, las dos partes acordaron US$ 25.000 millones para pruebas.

Pero los detalles son más complicados de resolver.

Parece cada vez más probable que las conversaciones se extiendan hasta el lunes, pero aún estaban negociando el domingo por la noche, dijeron las fuentes.

El líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, informó a los miembros, el domingo por la noche, que la Cámara podría reunirse tan pronto como el miércoles por la mañana para considerar un acuerdo esperado para proporcionar aproximadamente US$ 300.000 millones de dinero adicional al Programa de Protección de Nómina.

Mnuchin había dicho, más temprano el domingo, que tenía esperanzas de alcanzar un acuerdo con los líderes demócratas del Congreso, para proporcionar miles de millones de dólares más a las pequeñas empresas en un paquete estancado en el Congreso.

“Creo que hoy estamos muy cerca de un acuerdo. Espero que podamos lograrlo”, dijo Mnuchin a Jake Tapper, de CNN, en el programa “State of the Union”. Mnuchin le dijo a Tapper que tiene la esperanza de que si se llega a un acuerdo, el Senado podría aprobar el proyecto de ley, el lunes, y la Cámara podría aprobarlo, el martes.

Los fondos son necesarios para continuar el programa para pequeñas empresas afectadas por la crisis causada por el nuevo coronavirus, que se quedó sin fondos la semana pasada. Los demócratas del Congreso también dijeron el domingo que los partidos se acercaban a un acuerdo.

Mnuchin dijo que habrá dinero para pruebas, hospitales y pequeñas empresas en el nuevo proyecto de ley, pero en este punto, no habrá dinero para los gobiernos estatales y locales, lo que Trump reiteró más tarde, el domingo, en la sesión informativa de la Casa Blanca. La financiación para los gobiernos estatales y locales ha sido un punto de conflicto entre los demócratas y los republicanos en las negociaciones para la próxima Ley del Programa de Protección de Nómina.

El presidente, que dijo que habló con “casi todos” los senadores republicanos, el domingo, aseguró que apoya los fondos para los gobiernos estatales y locales, pero que “lo guardaremos para una fecha posterior”.

Mnuchin dijo que el acuerdo asignaría US$ 300.000 millones para el PPP, US$ 50.000 millones asignados para el programa de Préstamo por Daños Económicos por Desastre, US$ 75.000 millones para hospitales y US$ 25.000 millones para invertir en pruebas.

Y aunque algunos analistas y expertos le dicen a CNN que, en última instancia, el PPP podría necesitar más de un billón de dólares, Mnuchin dijo que otros US$ 300.000 millones “deberían ser suficientes para llegar a casi todos”.

“Tengo la esperanza de que podamos llegar a un acuerdo para que el Senado pueda aprobar esto mañana, y que la Cámara pueda retomarlo el martes. El miércoles, estaríamos nuevamente en funcionamiento”, dijo.

Una fuente involucrada en las conversaciones le dijo a CNN que las cifras finales no se han acordado, pero que el PPP recibirá cerca de US$ 310.000 millones, que incluye una reserva para empresas desatendidas como las dirigidas por minorías y empresas rurales, según lo solicitado por los demócratas.

La fuente también confirmó los números de Mnuchin para hospitales y pruebas, pero dijo que el acuerdo tendría en cambio US$ 60.000 millones para préstamos por desastre bajo el Programa de Préstamo de Daños Económicos por Desastre.

Trump aún no ha dado el visto bueno final, dijo la fuente, y algunos detalles finales aún deben ser resueltos.

Mnuchin dijo que ha tenido “discusiones constantes” con Trump, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, quienes están “todos de acuerdo con el mismo plan”.

La llamada con el Partido Republicano

El domingo por la tarde, un asesor del liderazgo del Partido Republicano en el Senado le dijo a CNN que McConnell —junto con Trump, Meadows y Mnuchin— había recibido una llamada durante la tarde para proporcionar una actualización sobre el paquete.

Al comienzo de la llamada, McConnell y Mnuchin promocionaron el financiamiento adicional para el PPP y reiteraron que los pedidos adicionales de demócratas para gobiernos estatales y locales y las demandas de cupones de alimentos no estarán en el paquete final, dijo el asesor.

Mnuchin agregó que los elementos no resueltos se limitan a la parte de prueba del paquete y, según el asistente, dijo que está trabajando con McConnell y los senadores republicanos Lamar Alexander, de Tennessee, y Roy Blunt, de Missouri, para resolverlos rápidamente y que el paquete pueda ser aprobado por el Senado lo antes posible.

Trump agradeció a todos en la llamada por su arduo trabajo, y McConnell les dijo a los legisladores que el texto legislativo y una actualización de la programación se proporcionarán lo más rápido posible, dijo el asesor.

El jueves, la Administración de Pequeñas Empresas se quedó sin dinero oficialmente para el PPP, su programa de préstamos de emergencia de US$ 349.000 millones para pequeñas empresas. Las negociaciones han estado en curso desde entonces para inyectar más dinero en el programa, pero un punto clave ha sido la demanda de los demócratas por otros US$ 150.000 millones para los gobiernos estatales y locales.

“El presidente ha tenido noticias de los gobernadores y está preparado para discutir eso en el próximo proyecto de ley”, dijo Mnuchin a CNN, diciendo que el Gobierno federal todavía tiene fondos de la ley de estímulo de US$ 2,2 billones, promulgada el mes pasado para distribuir a los estados.

Los demócratas “presionan fuerte” para obtener fondos

Pero en el mismo programa del domingo, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que los demócratas continúan “presionando duro” para obtener esos fondos.

“Es muy importante. No queremos que nuestra policía, nuestros bomberos, nuestros técnicos de emergencias médicas, nuestros conductores de autobuses —que este no sea un problema abstracto— no queremos que sean despedidos. Son tan importantes como cualquier otra persona”, dijo Schumer.

A pesar de los comentarios de Schumer en CNN, de que todavía estaba presionando por más dinero para gobiernos estatales y locales, la fuente le dijo a CNN que ese rubro no estará en el acuerdo final. Tampoco los demócratas pedirán un pago de riesgo para los trabajadores de primera línea, dijo la fuente.

Schumer le dijo a Tapper que “hemos progresado muy bien” en las conversaciones de financiación y se mostró optimista de que los demócratas, los republicanos y la administración pudieran llegar a un acuerdo, el domingo por la noche o la madrugada del lunes.

Pelosi dijo en “This Week”, de ABC News, que los negociadores “tienen puntos en común”, y agregó: “Creo que estamos muy cerca de un acuerdo”.

Muchas pequeñas empresas han estado luchando por mantenerse a flote y están al borde del colapso, ya que la pandemia de coronavirus ha provocado el cierre de negocios no esenciales hasta que se levanten las órdenes de quedarse en casa. Decenas de miles de empresas no pudieron acceder al Programa de Protección de Nómina antes de que se quedara sin dinero, en menos de dos semanas.

Quedan preguntas sobre cómo votarían los legisladores sobre un acuerdo. En el anuncio de Hoyer a los miembros del partido, el domingo por la noche, dijo que “una votación registrada sobre la legislación provisional es probable en la Cámara esta semana”.

Pelosi sugirió, el domingo temprano, que podría respaldar una propuesta de otros líderes del Congreso demócrata para permitir el voto por poder durante la pandemia de coronavirus, lo que permitiría a un legislador designar a otro legislador para emitir un voto en su nombre, eliminando la necesidad de que muchos congresistas viajen de regreso a Washington.

Pelosi dijo en “Fox News Sunday” que los presidentes relevantes de las comisiones del Congreso habían llegado a la idea de votar por poder después de que ella les encomendó considerar formas de mantenerse al día con los asuntos de la Cámara mientras los miembros se adhirieron a las pautas federales que recomiendan no viajar y reunirse en grupos.

“Estoy tomando su recomendación”, dijo Pelosi.

El voto por poder requeriría un cambio de regla y, por lo tanto, necesitaría un amplio apoyo de ambas partes para ser aprobado con tantos legisladores fuera de la ciudad. Se ve como una opción que representaría un cambio menos dramático que la votación remota, lo que plantea algunas preocupaciones de seguridad.

— Jason Hoffman de CNN, Nicky Robertson, Sarah Westwood, Phil Mattingly, Lauren Fox y Dylan Wells contribuyeron a este informe.