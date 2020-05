Las primeras muertes por coronavirus en EE.UU. ocurrieron semanas antes de lo que se reportó

¿Cómo se hace el conteo de la Universidad Johns Hopkins? 1:34

(CNN) – Nuevos resultados de autopsias revelan que dos personas en California murieron de coronavirus a principios y mediados de febrero, es decir hasta tres semanas antes del primer fallecimiento por covid-19 que se conoció en Estados Unidos.

Estas muertes ahora se confirman como las dos primeras en EE.UU. atribuidas al nuevo coronavirus, un desarrollo que parece cambiar la comprensión de cuánto antes se estaba propagando el virus en el país, le dijeron expertos de salud a CNN este miércoles.

Las muertes, registradas en el condado de Santa Clara, en el norte de California, ocurrieron el 6 y el 17 de febrero, informó el condado este martes en un comunicado de prensa.

La primera muerte por coronavirus que se conocía hasta el momento, antes de los resultados de las autopsias, fue el 29 de febrero en Kirkland, Washington.

La cronología

• 31 de diciembre de 2019: China reporta una serie de casos misteriosos de neumonía a la Organización Mundial de la Salud.

• 7 de enero de 2020: China informa que los casos fueron causados ​​por un nuevo coronavirus.

• 17 de enero: Estados Unidos comienza a implementar controles en ciertos aeropuertos para revisar si los pasajeros tienen síntomas.

• 21 de enero: se confirma el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, es en el estado de Washington.

• 31 de enero: Estados Unidos informa que prohibirá el ingreso a extranjeros que hayan viajado a China en los últimos 14 días.

• 6 de febrero: una persona en el condado de Santa Clara, California, muere de coronavirus. La relación entre dicho fallecimiento y el covid-19 solo fue confirmado hasta el 21 de abril.

• 17 de febrero: una segunda persona en el condado de Santa Clara muere de coronavirus. Sin embargo, solo se confirma hasta el 21 de abril.

• 26 de febrero: los CDC anuncian lo que entonces se cree es el primer posible caso de propagación comunitaria en Estados Unidos, en California.

• 29 de febrero: un paciente muere de coronavirus en el estado de Washington, entonces se creía que esta era la primera muerte por coronavirus del país.

Casos en California no tenían relación con viajes a China

Las dos personas que murieron en California no tenían antecedentes conocidos de viajes a China ni a ningún otro lugar donde hubieran estado expuestos al virus, dijo al diario The New York Times la Dra. Sara Cody, directora médica del condado. Se presume que contrajeron el virus a través de la propagación comunitaria, añadió la funcionaria.

“Ese es un hallazgo muy significativo”, destacó este miércoles el Dr. Ashish K. Jha, director del Instituto de Salud Global de Harvard, en el programa “New Day” de CNN.

“Alguien que murió el 6 de febrero, probablemente contrajo ese virus a principios o mediados de enero. Se necesitan al menos dos o tres semanas desde el momento en que se contagia el virus y muere a causa de él”, explicó.

Si no contrajeron coronavirus por viajes al extranjero, eso también es significativo, apuntó Jha. “Eso significa que hubo una propagación comunitaria en California a mediados de enero, si no fue antes”, concluyó Jha.

“Realmente necesitamos devolvernos, ver muchos más casos desde enero, incluso diciembre, y tratar de resolver cuándo nos encontramos por primera vez con este virus en Estados Unidos”, completó.

Los CDC confirmaron que muestras de tejido fueron positivas

El forense clínico del condado de Santa Clara realizó autopsias las autopsias de dos personas que murieron en sus hogares el 6 y el 17 de febrero, y luego envió muestras a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), indicó el condado este martes.

Ese mismo día, los CDC confirmaron que las muestras de los tejidos resultaron positivos para coronavirus, añadieron las autoridades de Santa Clara.

También se confirmó una tercera muerte a principios de marzo que estaba relacionada con el virus, señaló el comunicado.

Según el condado, en el momento de las muertes las pruebas para detectar el virus eran muy limitadas: generalmente estaban restringidas únicamente a personas con antecedentes conocidos de viaje y que buscaban tratamiento para ciertos síntomas, además solo estaban disponibles a través de los CDC.

No se proporcionaron más detalles sobre las víctimas.

El condado señaló que a medida que se investigan más muertes en su zona, es probable que se confirmen más casos relacionados al virus.

El Dr. Colleen Kraft, director médico asociado del Hospital de la Universidad Emory en Atlanta, estuvo de acuerdo con Jha sobre la importancia del anuncio.

“Eso también significa que muchas más personas han tenido esto –probablemente de forma asintomática o con una enfermedad leve– de lo que antes pensábamos”, sostuvo Kraft este miércoles.

Estudios: Muchas más personas pueden estar infectadas en California

La noticia sobre las dos muertes en febrero se suma a la evidencia que sugiere no solo que el coronavirus pudo haberse propagado en Estados Unidos antes de lo que se cree, sino también que puede haber un subregistro significativo en los conteos de casos y muertes en el país.

Hasta el momento, dos estudios que involucran análisis de anticuerpos en la sangre, realizados en California –uno en el condado de Los Ángeles y el otro en el condado de Santa Clara–, han sugerido que la cantidad de personas ya contagiadas es decenas de veces mayor a la que se ha informado oficialmente.

Los dos estudios están en curso y aún no han sido revisados por pares expertos. Los resultados preliminares se anunciaron en los últimos días.

Aún así, las investigaciones estiman que solo pequeñas porciones de las poblaciones en el condado tienen anticuerpos.

El estudio del condado de Los Ángeles calculó que entre el 2,8% y el 5,6% de la población (entre 221.000 y 442.000 personas) tenía anticuerpos de covid-19, según las pruebas realizadas en auto el 10 y 11 de abril. Eso sería de 28 a 55 veces el cantidad de casos que los funcionarios del condado registraron en ese momento.

En el condado de Santa Clara, el estudio estimó que entre el 2,49% y el 4,16% de las personas allí habían sido infectadas con covid-19 para el 1 de abril. Eso representa entre 48.000 y 81.000 personas; y unas 50 a 85 veces los casos que los funcionarios del condado registraron para esa fecha.

Esfuerzos similares que buscan estimar la prevalencia local de anticuerpos se han comenzado en lugares como el condado de Miami-Dade, Florida; condado de San Miguel, Colorado; y la ciudad de Nueva York.

Los expertos dicen que estos estudios podrían ayudar a mejorar las proyecciones y el modelo de enfermedades, y así dar una idea más realista sobre cuán mortal es realmente el virus.

