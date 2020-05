Millonaria venta de whisky fue blanco de un ataque cibernético, dice subastador

(CNN) — La segunda fase de una subasta de whisky en línea de un millón de dólares se pospuso después de que se convirtió en el objetivo de un ciberataque, indicaron los subastadores.

Apodada “la colección perfecta”, los licores fueron amasados por el difunto Richard Gooding, un coleccionista privado estadounidense de Colorado.

Gooding pasó décadas buscando la colección perfecta, y viajó regularmente a Escocia para buscar botellas especiales en subastas y destilerías, según la casa de subastas, el vendedor especializado en bebidas Whiskey Auctioneers.

Toda su colección consistió en más de 3.900 botellas, principalmente whisky escocés de malta única, con algunas valoradas individualmente en más de £ 1,2 millones (US$ 1,4 millones), indicaron los subastadores.

La ecléctica mezcla de whiskies incluye botellas raras y valiosas de The Macallan, Bowmore y Springbank, así como bebidas de destilerías ahora cerradas, Stromness Distillery y Dallas Dhu.

La primera parte de la colección, compuesta por más de 1.900 botellas, se vendió por alrededor de £ 3,2 millones (US$ 3,9 millones) a principios de este año.

La segunda fase, que presenta más de 1.900 botellas incluida una botella de The Macallan 1926 Fine & Rare 60 Year Old, y con la que el subastador con sede en Perth espera obtener más de £ 1 millón (US$ 1,2 millones), comenzó a funcionar el 10 de abril.

La licitación debía cerrarse a las 7 pm hora local el 20 de abril, confirmaron los subastadores a CNN, pero fue pospuesta por dos días, inicialmente atribuida a “cargas excesivas anormales en el sitio web, lo que causó algunos problemas técnicos”.

Ahora, una declaración en el sitio web del subastador asegura que la subasta fue sido blanco de delincuentes.

“Aproximadamente a las 22,30 (BST) del 21 de abril, WhiskyAuctioneer.com experimentó un ataque dirigido, tecnológicamente sofisticado, sostenido y malicioso en nuestro sitio web y bases de datos”, señaló el subastador en el comunicado, agregando que la segunda parte de la la subasta de Perfect Collection se pospuso “indefinidamente”.

“Extendemos nuestras disculpas a aquellos que están decepcionados por el aplazamiento de la subasta y a todos los que pueden verse afectados por el ataque.

“El equipo está trabajando extremadamente duro para investigar esto y minimizar los impactos en nuestros valiosos clientes como resultado de esta situación”, agregaron.

La policía en Escocia le dijo a CNN por correo electrónico que habían recibido un informe de un incidente cibernético de un negocio en Perth, Escocia, el 21 de abril, e indicaron que las investigaciones estaban “en una etapa temprana”.