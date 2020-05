No esperes que los desinfectantes en toallitas o aerosoles lleguen pronto a las tiendas, advierten expertos

El fabricante de Lysol urge no ingerir desinfectantes 2:25

(CNN) – Si quieres comprar toallitas desinfectantes en Estados Unidos, te deseamos buena suerte encontrándolas en los estantes de las tiendas.

Los productos que ayudan a prevenir la propagación del coronavirus —incluyendo las toallitas desinfectantes, los aerosoles de limpieza y otros artículos— desaparecieron de los mostradores hace semanas o meses, mientras los consumidores se preparaban para la pandemia.

Y ahora pueden pasar varios meses más hasta los que productos de alta demanda, como las toallitas desinfectantes y los aerosoles, vuelvan a estar fácilmente disponibles en las tiendas.

En marzo y abril, las ventas de desinfectantes en aerosol aumentaron un 230,5%, y las de productos de limpieza multipropósito un 109,1% en comparación al mismo periodo del año pasado, de acuerdo la firma de investigación Nielsen.

Patrick Penfield, profesor de gestión de cadenas de suministro en la Universidad de Syracuse, le dijo a CNN que espera que el país vuelva a reabastecer sus estantes con productos de desinfección y de limpieza hacia finales de julio, con la advertencia de que los casos de coronavirus disminuyan para el verano.

El problema con las toallitas desinfectantes es la “demanda prolongada”, explicó.

Mientras tanto, Steve Tracey, presidente ejecutivo del Centro de Investigación de Cadena de Suministros de la Universidad Penn State, le señaló a CNN que es imposible saber cuándo podríamos volver a tener los artículos disponibles en las tiendas.

“Es algo impredecible”, apuntó Tracey en una entrevista con CNN. “No se trata de si va a haber, se trata de cuándo. Es muy difícil predecir cuándo”, insistió

Tracey señaló que no cree que la demanda de estos productos disminuya hasta que existan tratamientos o haya una vacuna para proteger a las personas del covid-19.

“Incluso entonces, la demanda de desinfección y saneamiento, solo porque hace parte de la naturaleza humana querer protegernos, puede permanecer alta durante un tiempo”, añadió. “Entonces, la respuesta a la pregunta es ¿cuán rápido pueden las compañías como Lysol y Clorox y las personas que fabrican desinfectantes para manos aumentar sus capacidades de producción para satisfacer esa demanda?”.

Un problema que afecta a las fábricas, dijo Penfield, es que los productores no pueden mantener el ritmo de la demanda. En ese sentido agregó que un asunto clave radica en que muchos químicos, que son ingredientes básicos para los desinfectantes y toallitas, provienen del extranjero, específicamente de China.

Cuando China fue el primer país afectado por la pandemia de coronavirus, muchas fábricas dejaron de recibir los pedidos y “eso provocó un agujero en la cadena de suministro”.

“Uno de los problemas es que (los fabricantes) no pueden conseguir los ingredientes suficientes para los desinfectantes, las toallitas, y ese ha sido su mayor osbtáculo. La mayoría de esos ingredientes, los ingredientes básicos, en realidad provienen del extranjero y específicamente de China”, indicó Penfield . “Entonces, para ellos es realmente difícil y están haciendo que sus fábricas funcionen sin parar en este momento, y créeme cuando digo esto: preferirían satisfacer toda la demanda, pero simplemente no pueden porque no logran obtener todos los ingredientes para hacer el producto”.

Jake Dean, director del Centro Grainger para Gestión de Cadenas de Suministro en la Escuela de Negocios de Wisconsin, le dijo a CNN que los fabricantes están esperando evaluar cuánto dura esta necesidad de productos desinfectantes antes de hacer cambios a largo plazo para aumentar la capacidad de producción.

“Podría pasar mucho tiempo antes de que volvamos a ver los estantes de las tiendas llenos de estos artículos”, sostuvo. “En conclusión: aumentar la capacidad de producción es costoso, y los fabricantes de estos artículos pueden querer esperar y seguir haciendo lo que pueden con su capacidad existente mientras evalúan cuán permanente será este cambio en la demanda, lo que significa que los estantes podrían seguir estando vacíos por algún tiempo”, completó.

Empresas no dicen cuándo estarán disponibles nuevamente los productos

Los expertos en cadenas de suministro señalan que el reabastecimiento de estos productos depende de la producción de las compañías, sin embargo las propias empresas no están revelando muchos detalles sobre cómo manejan el aumento de la producción.

Simultáneamente, aunque había escasez de productos de papel como el papel higiénico y las toallas al comienzo de la pandemia, estos artículos han comenzado a regresar a los estantes en niveles normales, a medida que los fabricantes se ajustaron a una mayor demanda.

Reckitt Benckiser Group, fabricante de las toallitas desinfectantes Lysol, informó en un comunicado que está experimentando una “demanda sin precedentes y acelerada” de sus productos, pero no respondió a la solicitud de CNN sobre cuándo los clientes podrían volver a verlos en los estantes de los minoristas.

“La demanda continúa siendo muy alta y los productos se venden muy rápido cuando hay reabastecimiento, por lo que reconocemos que puede ser difícil localizar algunos artículos específicos que nuestros consumidores pueden estar buscando. Pedimos disculpas por las molestias y agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos con minoristas para reaprrovisionar productos lo más rápido posible”, sostuvo la compañía en el comunicado.

CNN contactó a múltiples almacenes minoristas –incluidos CVS, Target, Walmart y Costco– y no recibió respuesta sobre la pregunta específica acerca de cuándo los clientes podrán volver a adquirir estos productos. Los minoristas le dijeron a CNN que no planeaban contestar ese asunto.

SC Johnson, fabricante de productos como Windex y otros artículos de limpieza, le dijo a CNN en un comunicado que, dada la necesidad y la fuerte demanda, continúa aumentando la producción y está “enfocado en incrementar la capacidad de muchos de nuestros lugares de fabricación globales al agregar más turnos y/o creando nuevas líneas de producción”.

Sin embargo, la compañía no pudo proporcionar una fecha para el reabastecimiento de los estantes en todo el país a niveles normales.

Por ejemplo, SC Johnson dijo en un comunicado que una de sus fábricas en Chicago, que produce los artículos de limpieza y desinfección Method y Mrs. Meyer’s Clean Day, tenía tres turnos, cinco días a la semana. Ahora, para mantener el ritmo de la demanda en medio de la pandemia, agregaron un sexto día a la producción y contrataron 34 empleados de medio tiempo en tiempo completo.