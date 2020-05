Victoria Justice: Habrá mucho slime pegajoso en la ceremonia de los Kid’s Choice Awards de Nickelodeon

Victoria Justice es la conductora de la entrega de los Kid's Choice Awards 2020 que fueron transmitidos de manera virtual (Foto Getty Images) (Photo by Getty Images/Getty Images for Nickelodeon)

(CNN Español) — Se llevó a cabo la entrega de los Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2020: Celebremos Juntos y como era de esperarse, estuvo llena de slime y grandes celebridades y debido a la pandemia de coronavirus, por primera vez fue transmitida de manera virtual desde la casa de todos los invitados y de su presentadora, la actriz Victoria Justice.

Si bien la ceremonia se llevó a cabo en Estados Unidos el 2 de mayo y ya se conoce la lista de ganadores, en Latinoamérica se podrá ver el martes 5 de mayo.

Conversamos con Victoria un día antes de la ceremonia y nos aseguró estar muy emocionada: “Estoy muy emocionada y es un gran honor; siento que es una oportunidad tan única el poder ser la conductora de los Kids’ Choice Awards desde mi casa, así que definitivamente estaré muy cómoda. Además seré oficialmente la primera mujer en conducir estos premios, lo cual es increíble. Empecé mi carrera aquí y es como regresar a casa en este momento muy especial”.

Zona Pop

¿Qué podrá ver la audiencia en esta ceremonia que será transmitida desde las casa de todas las celebridades invitadas?

Victoria Justice

“Lo que te puedo decir es que será una entrega de premios muy especial. Todo será desde los hogares de nuestros invitados; los ganadores darán sus discursos de agradecimiento desde sus casas, y creo que eso es muy genial porque de alguna manera podremos ver un poco cómo son sus vidas. Va a estar muy divertido, seguramente habrá mucho slime pegajoso; habrán presentaciones en vivo y gente e invitados muy especiales”.

Algunas de las celebridades que participan este año son: Dwayne Johnson, Ariana Grande, Kristen Bell, Josh Gad, Camila Cabello, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, Dove Cameron, Tom Holland, David Dobrik, Tom Kenny, Bill Fagerbakke y SSSniperWolf, entre otros. Pero sin duda alguna, los invitados que generarán más expectativa es el elenco de The Avengers: Endgame. Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Jeremy Renne.

“La categoría de “Mejor película” siempre es emocionante para mí, ver quien se lleva el trofeo y no te puedo decir quién me emociona más ver vía Zoom. Tengo mucha curiosidad de ver lo que hacen The Rock, Kristen Bell y Ellen DeGeneres. Estoy segura de que sea lo que sea que hagan, me harán reír mucho”, asegura la actriz.

Zona Pop

¿Cómo te preparas para conducir esta ceremonia?

Victoria Justice

“Solo quiero divertirme, sin tomar nada muy en serio y pasarla bien. Hay que divertir a los niños que nos ven en casa. Sé que habrá mucho slime y me preparo para ello y, ya sé que mi ropa se seguramente irá directo a la basura”

Nickelodeon apoyará al programa No Kid Hungry que busca terminar con el hambre infantil en Estados Unidos y donará US$ 1 millón para los afectados por el covid-19. Victoria Justice dice que siente que el hecho que hay niños que sufren hambre “es devastador y me entristece, y una de las razones por la que me alegra ser la conductora de estos premios es la donación de Nickelodeon. Me parece un esfuerzo increíble. Lo que puedo decir es que todos los niños merecen saber que tendrán las tres comidas del día y no tener que preocuparse por eso, y les envío mi amor y apoyo”.

No te pierdas la ceremonia de los Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2020: Celebremos Juntos, que seguramente estará muy divertida como todas las anteriores y que serán presentada por Victoria Justice, el martes 5 de mayo a las 7:30 p.m., hora de Colombia; 8:00 p.m., hora de Argentina; 8:30 p.m., hora de Venezuela y Chile y 9:00 p.m., hora de México. (Confirmar el horario en tu país).

Lista completa de ganadores:

TELEVISIÓN:

Programa de TV infantil favorito: Henry Danger

Programa de TV familiar favorito: Stranger Things

Reality show favorito: America’s Got Talent

Presentador de TV favorito: Ellen DeGeneres (Ellen’s Game of Games)

Serie animada favorita: SpongeBob SquarePants

Estrella de TV femenina favorita: Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

Estrella de TV masculina favorita: Jace Norman (Henry Hart / Kid Danger, Henry Danger)

CINE:

Película favorita: Avengers: Endgame

Actriz de cine favorita: Dove Cameron (Mal, Descendientes 3)

Actor de cine favorito: Dwayne Johnson (Hobbs, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw; Dr. Smolder Bravestone, Jumanji: The Next Level)

Superhéroe favorito: Tom Holland (Spider-Man, Spider-Man: Far From Home; Spider-Man, Avengers: Endgame)

Película animada favorita: Frozen 2

Voz femenina favorita en una película animada: Beyoncé (Nala, The Lion King)

Voz masculina favorita en una película animada: Josh Gad (Olaf, Frozen 2)

MÚSICA:

Artista femenina favorita: Ariana Grande

Artista masculino favorito: Shawn Mendes

Grupo musical favorito: BTS

Canción favorita: “bad guy”- Billie Eilish

Colaboración musical favorita: “Señorita”- Shawn Mendes & Camila Cabello

Estrella global de la música favorita: Taylor Swift (Norte América)

OTRAS CATEGORÍAS:

Estrella de redes sociales femenina favorita: Annie LeBlanc

Estrella de redes sociales masculina favorita: David Dobrik

Gamer favorito: SSSniperWolf

Videojuego favorito: Minecraft

Estrella de la música en redes sociales favorita: JoJo Siwa

Estrella de deportes femenina favorita: Alex Morgan

Estrella de deportes masculina favorita: LeBron James

Influencer trendy latino: Skabeches

Fandom latino favorito: Los Polinesios

Fandom brasileño: #Uniters