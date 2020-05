El grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca se empezará a reducir alrededor del 25 de mayo

Nombran una cerveza en honor al Dr. Fauci en EE.UU. 2:19

(CNN) — El grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca empezará a reducirse a finales de este mes, dijo el martes a CNN un alto funcionario.

El funcionario dijo que el grupo de trabajo “se reducirá gradualmente alrededor del Día de los Caídos (el 25 de mayo). Continuaremos contando con expertos médicos clave que asesoran (al presidente Donald Trump) diariamente y accesibles a la prensa durante los próximos meses”.

El diario The New York Times informó por primera vez sobre el plan de la Casa Blanca para reducir el grupo de trabajo.

La medida anularía el centro neurálgico más visible para la respuesta del gobierno federal al virus. Pero un alto funcionario de la administración le dijo a CNN que se espera que los miembros del grupo de trabajo sigan involucrados en conversaciones con gobernadores y líderes de la industria porque la Casa Blanca es consciente de que los líderes aún quieren saber de los médicos cuando reabran sus estados y negocios.

La noticia del plan para eliminar gradualmente al grupo de trabajo se produce a medida que la tasa de nuevos casos diarios de covid-19 en el país y de muertes reportadas muestra poca variación, según el Centro de Investigación de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, un influyente modelo creado por el Instituto de Evaluación y Métrica de la Salud de la Universidad de Washington proyectó una duplicación de las muertes en Estados Unidos, a 134.000 para el 4 de agosto, y un aumento en el número de muertes diarias a medida que los gobernadores, impulsados por Trump, relajan las medidas de distanciamiento.

La noticia llega poco más de una semana después de que CNN informara que el grupo de trabajo pronto podría comenzar a reducir su número de reuniones, según una fuente, mientras Trump y el vicepresidente Mike Pence programan otros eventos.

Funcionarios dijeron que el final del grupo de trabajo nunca se anunciará oficialmente y que ningún grupo de reemplazo claro parece estar listo para comenzar después, informó The New York Times. Un segundo alto funcionario de la administración le dijo a CNN: “Esto no significa que los médicos estén siendo retirados de la ecuación o expulsados”.

El segundo funcionario le dijo a CNN que la Casa Blanca está cambiando su enfoque hacia la reapertura de la economía “y así volver a poner a los estadounidenses a trabajar”. Ese cambio tendrá lugar en las próximas semanas y los médicos como la Dra. Deborah Birx y el Dr. Anthony Fauci, quienes han sido figuras destacadas en las reuniones informativas del presidente con los reporteros, aún desempeñarán “un importante papel asesor” en el proceso.

“Los miembros del grupo de trabajo continuarán aportando información, aunque el grupo no se reunirá con tanta regularidad mientras el enfoque cambia hacia las vacunas, la terapéutica, las pruebas y, en última instancia, la reapertura de la economía”, dijo el segundo alto funcionario de la administración. “Tengan en cuenta que el grupo de trabajo siempre fue un acuerdo temporal. Los expertos en salud continuarán ofreciendo aportes incluso sin reunirse todos los días”.

Pence confirmó a reporteros el martes que la Casa Blanca sostiene conversaciones sobre cuándo sería el momento adecuado para disolver el grupo de trabajo. Los comentarios se hicieron en una pequeña sesión informativa con reporteros a la que CNN no fue invitada. La oficina del vicepresidente luego proporcionó una transcripción parcial de los comentarios.

“Estamos teniendo conversaciones sobre eso y sobre cuál es el momento adecuado para que el grupo de trabajo complete su labor y para los esfuerzos continuos que tienen lugar a nivel de agencia por agencia”, dijo Pence, y agregó que la Casa Blanca ha comenzado a discutir un “plan de transición con FEMA”.

Pence agregó que la Casa Blanca está “comenzando a mirar la ventana del Día de los Caídos, la ventana de principios de junio, como un momento en que podríamos comenzar a hacer la transición” lejos del grupo de trabajo.

Una fuente familiarizada con las conversaciones del grupo de trabajo dijo que una de las razones por las que están comenzando a discutir la reducción gradual es porque Pence quiere salir y viajar más. No puede liderar un grupo de trabajo mientras lo hace, de modo que sería mejor para el Departamento de Salud y Servicios Humanos y otras agencias relevantes tomar el liderazgo en ese punto, agregó la fuente.

Cuando se le preguntó si el presidente impulsó esta idea, la fuente insistió en que Trump no lo hizo, pero agregó que no se opone a ella.

Es otra señal de que se avecina un cambio en el estado de la respuesta federal.

El grupo de trabajo celebró una reunión en persona el martes por la mañana, su primera reunión de este tipo desde el viernes. El lunes, The New York Times informó que la administración de Trump tiene un modelo interno que proyecta un aumento de hasta aproximadamente 3.000 muertes diarias en Estados Unidos por coronavirus para el 1 de junio.

Trump ha estado ansioso por reabrir la nación e impulsar un mensaje económico, ya que su campaña había estado contando con que la economía lo impulsara rumbo a las elecciones de noviembre, pero se había visto obligado a cambiar de táctica.

Ha sido notablemente inconsistente en su respuesta a la reapertura de los estados, expresando comentarios aparentemente vacilantes sobre la reapertura de Georgia tan recientemente como la semana pasada. También se puso del lado de los manifestantes, algunos de los cuales estaban armados, en Michigan, la semana pasada, por sus protestas que exigían la reapertura del estado después de que la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer extendiera su declaración de emergencia manteniendo cerrados algunos negocios.