El área metropolitana de Miami apunta a reabrir el 18 de mayo

Miami-Dade y la "nueva normalidad" por el covid-19 5:02

(CNN Español) — El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, dijo que planea comenzar la reapertura del área metropolitana de la ciudad el 18 de mayo. Giménez indicó que, en una primera fase, este proceso se hará en conjunto con el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

“Necesitamos que la economía vuelva a funcionar, y de la manera más segura posible”, indicó el edil en una conferencia de prensa virtual.

Giménez aseguró que el proceso probablemente será similar al de los 64 condados que ya han reabierto, donde los restaurantes funcionan a un 25% de su capacidad por dentro y a un 50% por fuera, aunque señaló que intentará estudiar una cifra más alta con el gobernador DeSantis. Sobre los comercios no esenciales, dijo que podrían funcionar a un 50% de capacidad, siempre y cuando se respete el distanciamiento social.

Si bien no especificó con claridad qué tipo de negocios podrán abrir el 18 de mayo, el jefe del condado Miami-Dade afirmó que “casi todos los comercios tendrán las mismas reglas”.

Sí insistió en que cines y discotecas seguirán cerrados, al igual que spas y peluquerías, aunque en el caso de estas últimas, se comprometió a buscar algún tipo de alternativa en conjunto con el estado.

Giménez también dejó en claro que cada ciudad puede reservarse el derecho de no reabrir: “Las ciudades pueden ser más estrictas que Miami-Dade, pero no pueden ser menos estrictas”.

“A medida que comencemos a avanzar hacia una nueva normalidad y a abrir negocios en el futuro, me aseguraré de que haya personas mayores y que cualquier persona en riesgo esté protegida”, precisó.

Menos contagios, más pruebas

El alcalde metropolitano indicó que el jueves (mayo 7) se sumaron 582 nuevos infectados en el condado, “la cifra más baja desde el 4 de abril pasado”. Esos números son los que sustentan la idea de apuntar lo antes posible a lo que Giménez llamó “la nueva normalidad”.

Asimismo, dijo que ya hay dos centros disponibles para que los niños mayores de 12 años sin síntomas puedan ir a hacerse el examen. Insistió en que los hospitales están a un 20% de su capacidad y llamó a las comunidades de migrantes y a las de menores ingresos a hacerse la prueba del covid-19 gratuita.

Situación de asilos

Consultado por CNN sobre la disparidad de números de muertos y contagios en los asilos de ancianos en Florida, Giménez no quiso entrar en la controversia y evitó polemizar con el estado. Se limitó a decir que firmó esta semana una orden ejecutiva para obligar a los establecimientos para ancianos a entregar la información diariamente. “Tenemos más de mil asilos en Miami-Dade. Estoy seguro de que algunos no cumplen, pero no he recibido quejas de los familiares”, afirmó.

Tras otra consulta de CNN, Giménez negó que desde el condado haya habido quejas al estado por la asignación de recursos al área metropolitana de Miami, el área con mayor número de casos

de contagiados en todo Florida. En este estado, ya se han registrado 39.199 casos y 1.669 muertos, según el Departamento de Salud de Florida.