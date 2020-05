Las pautas de los CDC archivadas por la administración Trump detallan una hoja de ruta mucho más estricta para la reapertura económica por el coronavirus

La responsabilidad de la Casa Blanca ante las guías de los CDC 2:37

(CNN) — Las pautas para reabrir la economía de Estados Unidos redactadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que fueron archivadas por la administración Trump son mucho más estrictas y detalladas que la propia hoja de ruta de la Casa Blanca hacia un regreso a la normalidad, según una revisión que hizo CNN.

Este miércoles, CNN obtuvo el documento, que se expande en un borrador de informe de 17 páginas que CNN informó la semana pasada. Un alto funcionario de los CDC le dijo a CNN en ese momento que la Casa Blanca no planea implementar las pautas de la agencia, a pesar de que el informe completo es el resultado de una solicitud del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, específicamente la Dra. Deborah Birx.

The Associated Press informó primero sobre la guía completa de los CDC.

Las 68 páginas de vigilancia y modelado de salud pública examinan cómo los estadounidenses pueden regresar de manera segura y lenta a la vida normal. Si bien algunos de los consejos son consistentes con las “Pautas de la Casa Blanca: Abrir Estados Unidos nuevamente”, el documento contiene detalles adicionales sobre lo que se necesita para que las escuelas, las empresas, las comunidades de fe, el transporte público y los viajes se reanuden con éxito.

Basado en la guía, “nadie que está reabriendo cumple con los criterios para reabrir”, le dijo a CNN un alto funcionario de los CDC.

Una discrepancia importante entre las pautas de la Casa Blanca y los CDC se refiere a los viajes no esenciales. En el plan de la Casa Blanca, los viajes no esenciales pueden reanudarse ya en la Fase 2. Sin embargo, los CDC recomiendan que se eviten los viajes no esenciales hasta la Fase 3, e incluso entonces sugieren que “pueden considerarse” y aconseja precaución.

La Casa Blanca ha explicado un enfoque de tres fases para reabrir la economía del país a partir de órdenes de quedarse en casa destinadas a combatir la propagación del nuevo coronavirus. La primera fase sugiere que las escuelas que están cerradas deberían permanecer así y los empleados que pueden teletrabajar deberían seguir trabajando desde casa. Los lugares grandes, incluidos algunos restaurantes, pueden operar bajo estrictos protocolos de distanciamiento social. Los gimnasios pueden abrir siempre que mantengan las pautas de distanciamiento social, pero los bares deben permanecer cerrados. Las fases 2 y 3 disminuyen gradualmente las restricciones recomendadas.

El presidente Donald Trump ha instado al país a reabrir y ha alentado a los gobernadores a tomar medidas para levantar las restricciones en sus estados a pesar de que muchos de ellos no cumplen con los puntos de referencia establecidos por la fuerza de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca. Los profesionales de la salud pública han declarado en repetidas ocasiones que la reapertura del país demasiado pronto podría conducir a una segunda ola de casos de coronavirus y provocar más muertes.

Hasta el 13 de mayo por la noche, más de 84.000 estadounidenses habían muerto por covid-19 y se habían reportado más de 1,39 millones de casos en Estados Unidos, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

El borrador de los CDC también proporciona varios esquemas sobre cómo monitorear la reapertura y prevenir y contener posibles brotes que ocurran durante ese proceso. Los CDC brindan a las comunidades detalles sobre qué buscar con respecto a posibles brotes mientras implementan técnicas de mitigación.

Sin embargo, como CNN informó la semana pasada, la administración Trump no planea usar la guía de los CDC. Un funcionario de la administración le dijo a CNN la semana pasada que los líderes de los CDC no habían visto el borrador antes de que se filtrara y que el grupo de trabajo estaba preocupado por la orientación redactada. Ese funcionario de la administración le dijo a CNN que la guía de los CDC era “demasiado prescriptiva” y no encajaba en las “fases” descritas por el grupo de trabajo.

Un alto funcionario de la administración agregó que el borrador del documento fue objeto de acalorados debates internos, pero en última instancia, los miembros del grupo de trabajo consideraron que era demasiado específico y podría no ser útil como orientación a nivel nacional.

Las pautas archivadas han impulsado otra brecha entre la Casa Blanca y los CDC, que generalmente lidera los esfuerzos de salud pública durante una pandemia.

Durante el testimonio frente a una Comisión del Senado este martes, el director de los CDC, Dr. Robert Redfield, dijo que la guía de su agencia se dará a conocer pronto, pero no ofreció un momento exacto.

Un portavoz de los CDC declinó hacer comentarios sobre el documento.

Los borradores de directrices brindan orientación específica para diferentes sectores

El borrador del documento incluía orientación específica para seis categorías: programas de cuidado infantil; escuelas y campamentos de día; comunidades de fe; empleadores con trabajadores vulnerables; restaurantes y bares; y administradores de transporte público. Para cada categoría, señala la reapertura en fases, informó CNN la semana pasada.

Las pautas de los CDC también incluyen lenguaje actualizado sobre organizaciones religiosas. Esos detalles adicionales se produjeron después de que los funcionarios de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. pidieron a los CDC que facilitaran las recomendaciones de distanciamiento social para esos grupos, alentando a los funcionarios federales de salud a permitir que las iglesias se congreguen, dijo un funcionario involucrado a CNN.

El funcionario dijo que la orientación era un punto de discusión con el gobierno.

Según el funcionario, los funcionarios del HHS “les hicieron” sacar una referencia a las placas de comunión, a pesar de una revisión científica que confirmó que una de las formas en que las personas pueden contraer el virus es beber de una copa de comunión durante una celebración religiosa. Los funcionarios de salud fuera del HHS, pero aún involucrados en la discusión de las pautas, expresaron su preocupación sobre esta solicitud.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que esto está alineado con la agenda del presidente y se quejó de que la redacción original en el documento de los CDC iba en contra de esa agenda al señalar a las iglesias. Este funcionario dijo que las pautas debían ser más amplias, dando el ejemplo de “nadie debería compartir una copa” versus “no compartir una copa de comunión”.

Roger Severino, director de la Oficina de Derechos Civiles de HHS, le dijo a CNN que la agencia no comenta sobre las deliberaciones internas, pero agregó que “las protecciones contra la discriminación religiosa no se suspenden durante una emergencia. Esto significa que el gobierno federal no puede singularizar conductas religiosas que sean de alguna manera más peligrosas o digna de escrutinio que el comportamiento secular comparable. El HHS tiene el deber de instruir al público sobre cómo mantenerse a salvo durante esta crisis y puede hacerlo sin dictar a las personas cómo deben adorar a Dios “.

Las pautas detallan sugerencias adicionales para restaurantes, y cómo servir comidas en programas de cuidado infantil y escuelas.

Algunas sugerencias para restaurantes en varias fases de reapertura incluyen limitar el tamaño de las partes que cenan juntas para garantizar el distanciamiento social y considerar opciones para que los clientes ordenen sus comidas con anticipación para limitar la cantidad de tiempo que pasan en el establecimiento.

A los programas de cuidado infantil y a las escuelas se les alienta a servir comidas en las aulas en lugar de cafeterías y cerrar áreas comunales como auditorios.

El transporte público fue incluido en el informe. Una de las pautas sugeridas por los CDC fue que los autobuses deberían cerrar asientos cada dos filas.

