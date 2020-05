Mira cómo se ve Elle Fanning disfrazada de Brad Pitt

(CNN) — Elle Fanning ganó el reto del doppelgänger.

La actriz imitó a Brad Pitt, la expareja de su coprotagonista de en Maléfica, Angelina Jolie, y el parecido de Fanning con Pitt fue bastante acertado.

Fanning apareció recientemente en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, donde explicó que ella y sus compañeros del elenco de su serie “The Great” de Hulu participaron en el desafío viral.

Levantó su teléfono para mostrar una foto lado a lado de Pitt y ella vestida como Pitt, con gafas de sol deportivas, un sombrero y una barba.

“Ese es Brad Pitt en su fase de barba, cuando usaba trenzas de barba”, dijo la joven de 22 años. “Y básicamente hicimos esto en el set. Se llamaba Doppelgänger Challenge y, el elenco de ‘The Crown’ lo hizo también”.

Fanning explicó que los maquilladores de “The Great” también trabajaron en “The Crown”, por lo que hubo un poco de competencia amistosa entre las dos series históricas.

“Ganamos totalmente”, dijo. “Hicimos todo lo posible, el elenco. Tuvimos una conversación grupal, disfrazados de celebridades, personas de, ya sabes, diferentes personajes de películas”.

Fanning también se vistió como el personaje Bill the Butcher (interpretado por Daniel Day-Lewis) de la película “Gangs of New York”.