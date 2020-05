Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba histórico paquete de US$ 3 billones de ayuda por coronavirus

¿Cómo se pueden financiar los apoyos económicos? 2:29

(CNN) – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes un extenso proyecto de ley que destina más de 3 billones de dólares para ayuda por la crisis del covid-19 y que incluye un cambio en las reglas del cuerpo legislativo para permitir que los congresistas voten de forma remota durante la pandemia de coronavirus.

El proyecto del paquete de ayuda fue aprobado con una votación de 208 a 199, a pesar de la oposición de los republicanos y de algunos demócratas moderados y progresistas. Catorce demócratas cruzaron las líneas del partido para votar en contra y un republicano lo hizo a favor.

La legislación, que refleja las prioridades demócratas y no fue producto de negociaciones bipartidistas, sería el paquete de ayuda más grande en la historia de Estados Unidos. Los líderes del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes argumentaron que el proyecto —que destina fondos a los gobiernos estatales y locales, a pruebas de detección coronavirus y a una nueva ronda de pagos directos a los estadounidenses–—se necesita con urgencia para enfrentar la crisis.

Sin embargo, los republicanos han dejado en claro que el paquete no prosperará al llegar al Senado controlado por dicho partido. Los demócratas también tuvieron que lidiar con las críticas y el rechazo de los moderados, quienes se molestaron por el hecho de que el proyecto de ley no contaba con un amplio apoyo bipartidista, y de los progresistas que creen que el paquete no es suficiente para ayudar a los estadounidenses a enfrentar las consecuencias de la pandemia.

En una señal de cuán grave resultó ese rechazo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, buscó asegurar el apoyo al proyecto de ley antes de una votación final. Múltiples fuentes involucradas en el esfuerzo de conteo de votos le dijeron a CNN que Pelosi trabajó duro detrás de escena para garantizar que tuviera los votos suficientes.

Cuando se le preguntó antes de la votación cuánto se estaba esforzando, Pelosi le dijo a CNN este viernes que “como de costumbre” y añadió que estaba “segura” de que el proyecto de ley se aprobaría.

Pelosi, demócrata por California, defendió el proyecto de ley este jueves frente los ataques de que es una medida partidista y sostuvo: “Estamos poniendo nuestra oferta sobre la mesa. Estamos abiertos a la negociación”.

Sin embargo, la mayoría de los republicanos han descartado el paquete de ayuda y lo ha catalogado de un deseo liberal. En ese sentido, se ha argumentado que es demasiado pronto para avanzar con otra respuesta legislativa de gran alcance a la pandemia, sin esperar primero para ver los resultados de los billones de dólares en ayuda que ya se han promulgado.

Los republicanos también criticaron la propuesta de cambio de reglas para permitir la votación remota y el trabajo del comité a distancia como una toma de poder partidista que anulará la tradición institucional. Los líderes demócratas dicen que la votación remota a través de un delegado garantizará que los legisladores puedan continuar legislando de manera segura y efectiva durante la pandemia.

Los demócratas aprobaron el cambio de reglas, que puede alterar significativamente la forma en que la Cámara lleva a cabo los asuntos legislativos, sobre la oposición republicana con un voto de 217 a 189. El cambio permitirá que la el órgano opere remotamente por primera vez en sus más de 200 años de historia.