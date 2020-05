Trump amenaza con retirar permanentemente los fondos de la OMS y ‘reconsiderar’ la membresía de EE. UU.

¿Son válidas las críticas a la OMS? 3:02

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con retirar permanentemente los fondos de su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) si esta no se “compromete a realizar mejoras sustanciales en los próximos 30 días”.

En una carta enviada al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump dijo: “Está claro que los repetidos errores de usted y su organización al responder a la pandemia han sido extremadamente costosos para el mundo. El único camino a seguir para la Organización Mundial de la Salud es si realmente puede demostrar independencia de China.

“Mi administración ya ha comenzado conversaciones con usted sobre cómo reformar la organización. Pero la acción es necesaria rápidamente. No tenemos tiempo que perder”.

La amenaza llega en un momento notable. La pandemia de coronavirus ha matado a más de 90.000 estadounidenses y más de 318.000 personas en todo el mundo hasta el lunes por la noche y, aunque hay signos prometedores de algunos ensayos de vacunas, no hay una cura para el virus. La carta también subraya el grado en que culpar a la OMS y China se ha convertido en una parte decisiva de la respuesta del presidente al brote.

El ultimátum es una señal del instinto de Trump de desconfiar de las instituciones globales en un momento en que muchos de sus predecesores confiarían en tales relaciones para ayudar a detener la ola de una pandemia.

La carta en papel con membrete oficial de la Casa Blanca, cuyas capturas de pantalla se publicaron en Twitter, ataca la postura de la OMS hacia China durante la pandemia y enumera una serie de acusaciones de que la organización pasó por alto las señales de advertencia.

“No puedo permitir que los dólares de los contribuyentes estadounidenses continúen financiando una organización que, en su estado actual, claramente no sirve a los intereses de Estados Unidos”, escribió el presidente.

La medida se produce después de que Trump detuviera temporalmente los fondos para la organización el mes pasado.

“Estados Unidos financia entre US$ 400 y US$ 500 millones a la OMS cada año”, dijo Trump en ese momento, y señaló que China “aporta aproximadamente US$ 40 millones”.

“Si la OMS hubiera hecho su trabajo para que expertos médicos ingresaran a China a evaluar objetivamente la situación en el terreno y denunciar la falta de transparencia de China, el brote podría haberse contenido en su origen con muy pocas muertes“, dijo Trump en aquel momento.

Tedros respondió en ese momento afirmando que la OMS continuará trabajando con otros países y argumentó que la unidad es clave para combatir el coronavirus.

La decisión de Trump de retirar temporalmente los fondos de la OMS continúa un patrón de escepticismo ante las organizaciones mundiales que comenzó mucho antes del brote de coronavirus. El presidente cuestionó el valor de los fondos de Estados Unidos enviados a las Naciones Unidas, se retiró de los acuerdos climáticos mundiales y criticó a la Organización Mundial del Comercio, alegando que todos estaban estafando a su país.

A lo largo de su presidencia, Trump ha criticado a China y a las instituciones mundiales por los problemas que afectan a Estados Unidos y la pandemia de coronavirus ha servido como otra pieza de información para sus ataques.

Trump ha criticado en repetidas ocasiones a la OMS por estar “centrada en China” y no “evaluar objetivamente la situación en el terreno y señalar la falta de transparencia de China” a medida que aumenta el número de muertes por coronavirus en todo el mundo.

Sus duros comentarios, sin embargo, están muy lejos de sus declaraciones pasadas sobre la nación asiática y su líder, Xi Jinping, a quien Trump elogió por su transparencia y gestión del brote en enero.

CNN informó anteriormente que la administración Trump está formulando un plan a largo plazo para castigar a China en múltiples frentes por la pandemia.

Varias fuentes dentro de la administración dicen que existe el interés de usar varias herramientas, incluidas sanciones, cancelar obligaciones de deuda de EE. UU. y elaborar nuevas políticas comerciales, para dejar en claro a China, y al resto del mundo, dónde la administración Trump cree que yace la responsabilidad por las mentiras pandémicas.

Kylie Atwood y Stephen Collinson de CNN contribuyeron a este informe.