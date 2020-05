La OMS defiende su respuesta al coronavirus tras las críticas de Trump

Trump ignoró en enero advertencias sobre el covid-19 1:28

(CNN) — El jefe de la Organización Mundial de la Salud defendió el miércoles la respuesta de la organización a la pandemia de coronavirus, y en un punto respondió directamente a las críticas formuladas por el presidente Donald Trump.

La respuesta inicial de la organización al brote se ha puesto bajo la lupa cada vez más a medida que los casos globales se disparan más de 1 millón. Trump amenazó el martes con retirar los fondos estadounidenses para la organización, solo para echar para atrás luego esa amenaza.

“Por favor, no politicen este virus. Eso explota las diferencias que hay a nivel nacional. Si quieren ser explotados y desean tener muchas más bolsas para cadáveres, entonces háganlo”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza. “Si no quieren muchas más bolsas para cadáveres, entonces absténganse de politizarlo. Mi breve mensaje es: pongan en cuarentena la politización del covid. La unidad de su país será muy importante para derrotar a este virus peligroso”.

Tedros describió un cronograma de acciones que su organización tomó en respuesta a la crisis.

El día de Año Nuevo, un día después de que China reportó un grupo de casos en Wuhan que luego se determinó que era el nuevo coronavirus, la agencia activó su Equipo de Apoyo para el Manejo de Incidentes para coordinar su respuesta en la sede, la sede regional y el país, dijo Tedros.

El 5 de enero, la OMS notificó a todos los estados miembros sobre el nuevo brote y publicó noticias del brote en su sitio web. A continuación, el 10 de enero, publicó un “paquete integral de orientación” para los países sobre cómo detectar y evaluar casos potenciales.

A fines de enero, después de que se informaron los primeros casos de propagación comunitaria fuera de China, la OMS “declaró una emergencia de salud pública de preocupación internacional, nuestro mayor nivel de alarma”, dijo Tedros el miércoles.

El equipo de gestión de crisis de las Naciones Unidas se activó a principios de febrero para ayudar con la respuesta.

“Dijimos que hemos estado haciendo todo lo que podemos, pero continuaremos haciéndolo todo, día y noche, como lo hemos estado haciendo para salvar vidas. No queremos perder el tiempo”, dijo Tedros. Agregó que la organización realiza una evaluación posterior a la acción cuando se enfrenta a una nueva y grave preocupación de salud pública como el coronavirus.

“Haremos nuestra evaluación identificando las fortalezas y debilidades”, dijo Tedros, y agregó que la OMS quiere aprender a disminuir la pandemia.

Trump culpa a la organización de salud

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el martes, Trump criticó a la OMS, alegando que había minimizado el virus y amenazó con retirar fondos para la organización, aunque luego retrocedió en esa afirmación. “No digo que lo voy a hacer, pero lo vamos a analizar”, dijo.

En particular, Trump ha criticado que la OMS no respalde sus restricciones de viaje con China. Una verificación de hechos de CNN descubrió que, aunque Trump tiene razón en que la OMS no apoyó sus restricciones de viaje con China, la OMS se opone a la mayoría de las restricciones de viaje internacionales y las ve como ineficaces… Trump exageró su argumento cuando insinuó que la OMS minimizó el virus.

El 30 de enero, la OMS dijo que no recomendaba ninguna restricción de viaje o comercio, y dijo que “tales medidas pueden tener una justificación de salud pública al comienzo de la fase de contención de un brote”, pero que solo deberían ser de corta duración, si son de más de 24 horas, porque no son muy efectivas.

La OMS ha sido criticada por confiar en las cifras oficiales del gobierno chino relacionadas con el virus, cifras que muchos funcionarios dudan que sean precisas.

También recibió críticas por un tuit del 14 de enero que señalaba que la investigación preliminar realizada por las autoridades chinas no había encontrado evidencia clara de transmisión de coronavirus de persona a persona.

La declaración del virus del 30 de enero de la OMS como una “emergencia de salud pública de interés internacional” significaba que la organización reconoció que el virus representaba una amenaza internacional más allá de China. Este fue el día después de que se informaron los primeros casos de propagación comunitaria fuera de China y un día antes de que Trump restringiera los viajes de China a EE.UU.

El martes 4 de febrero, la organización dijo que, si bien el virus aún no había alcanzado los niveles de pandemia, se consideraba una epidemia con múltiples ubicaciones; una epidemia es más que un número normal de casos de una enfermedad.

El 11 de marzo, la OMS declaró que el virus era una pandemia, lo que significa la propagación mundial de una nueva enfermedad.

Kevin Liptak y Jacqueline Howard de CNN contribuyeron a esta noticia